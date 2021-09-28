Сенат США ковыряется в Кабуле, - А.Наумов

07:54 30.09.2021

Американские военные отчитались законодателям о бегстве из Афганистана



В Сенате США прошли первые публичные слушания по Афганистану: американские военные отчитались перед законодателями об афганской политике Вашингтона и о причинах своего фиаско. Одной из сенсаций стало публичное уличение президента США Джо Байдена если не во лжи, то в удивительной забывчивости.



Их было трое - министр обороны Ллойд Остин, глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, глава Центрального командования войск США Кеннет Маккензи. Этим трем военным предстояло отчитаться перед страной и ее властями о ситуации в Афганистане: первое слушание по этому делу прошло в комитете Сената по делам вооруженных сил.



Главной сенсацией стало разоблачение ими президента США Джо Байдена: генералы Милли и Маккензи заявили, что в начале года советовали ему оставить в Афганистане небольшой контингент. Кеннет Маккензи пояснил, что рекомендовал зафиксировать его численность на отметке в 2,5 тыс. человек, а Марк Милли отказался раскрыть, что именно посоветовал президенту. "По моему личному мнению, отказ оставлять силы неминуемо должен был привести к коллапсу афганской армии и в итоге афганского правительства",- пояснил он. Как известно, дальнейшее развитие событий показало, что генерал был прав.



Напомним, 19 августа корреспондент ABC News Джордж Стефанопулос задал Джо Байдену прямой вопрос: "То есть ваши военные советники не сказали вам: "Нет, нам надо оставить 2,5 тыс. солдат, последние годы ситуация стабильная и таковой ее можно сохранить. Мы можем это сделать"?" Президент ответил: "Нет, насколько я помню, никто такого не говорил".



В целом в ходе шестичасового опроса военных законодатели вели себя так, как предписывала их партийная принадлежность.



Сенаторы-республиканцы критиковали администрацию за уход из Афганистана (решение о котором принял президент-республиканец Дональд Трамп). А сенаторы-демократы старались сдерживать свой критический пыл и обвиняли в афганском фиаско экс-президента.



Упоминание Дональда Трампа не могло остаться без внимания его самого. "Проваленный и постыдно дезорганизованный уход из Афганистана не имеет ничего общего с предыдущими администрациями или вещами, которые случились 20 лет назад (кроме того, что нам вообще не надо было приходить на Ближний Восток). Ужасный уход был вызван тем, что военных вывели раньше, чем американских граждан и современное военное оборудование на $85 млрд",- говорилось в рассылке организации господина Трампа Save America.



Обвинения в адрес экс-президента прозвучали и из уст военных.



Генералы пояснили, что соглашение между США и "Талибаном" (запрещен в РФ), заключенное при Дональде Трампе, серьезно подорвало моральный дух афганских войск.



Это произошло из-за того, что Кабулу "пришлось пойти на некоторые действия" - тогда, напомним, афганские власти выпустили на свободу 5 тыс. заключенных талибов. Министр Остин пояснил, что американские власти готовились к разному исходу афганской ситуации, однако не смогли предвидеть, что правительство Ашрафа Гани падет за 11 дней. "Была ли у нас правильная стратегия? Может, стратегий было слишком много? Не слишком ли мы были уверены в том, что сможем построить в Афганистане эффективные властные институты, армию, ВВС, полицию и государственные министерства? Мы помогли им построить страну, однако не смогли создать нацию. Скажу честно, нас удивил тот факт, что афганская армия, которую мы с партнерами тренировали, просто растворилась в воздухе практически без единого выстрела",- сетовал господин Остин.



После 20 лет войны американцы оставили Афганистан тем, с кем пришли воевать

Он заявил, что США недооценили масштаб коррупции и недееспособности местных лидеров, самоуправство президента Ашрафа Гани, негативный эффект сделки с талибами и тот факт, что у афганцев после десятилетий ожесточенных сражений и десятков тысяч жертв не осталось желания воевать. Тем не менее, по словам министра обороны, это не должно бросить тень на подвиг американских солдат. "Они предотвратили еще одно 11 сентября. Они продемонстрировали небывалую отвагу и сочувствие в последние дни войны, они добились прогресса в Афганистане, который "Талибану" будет непросто повернуть вспять и над сохранением которого должно активно работать международное сообщество",- подытожил министр.



Генерал Милли был откровеннее. Он отметил, что эвакуация из Афганистана действительно была логистическим успехом, однако многие другие итоги афганской кампании не заслуживают столь же высокой оценки.



"Я говорил, что у нас было четыре президента, двадцать командующих на земле, семь-восемь председателей Объединенного комитета начальников штабов, десятки министров обороны и так далее. Итоги (такой кампании.- "Ъ") не достигаются в течение пяти дней, 20 дней или даже в течение года. Такие итоги - а итог в том, что это стратегический провал, враг правит Кабулом - это общий итог 20 лет, а не 20 дней",- мрачно высказался командующий. Генерал Милли призвал сделать выводы и в области военной науки - не была ли созданная по образцу американской афганская армия слишком зависимой от США, и в области разведки - как аналитики не предсказали падение Кабула за 11 дней, а также задать вопросы о легитимности правительства, о коррупции, о "паразитической роли полиции".



Наконец, он заявил, что не испытывает иллюзий по поводу талибов. "Посмотрим, сможет ли "Талибан" консолидировать власть, или страна снова скатится к гражданской войне",- сказал генерал, подчеркнув: Пентагон и дальше должен защищать США от террористов из Афганистана, так как там вполне возможно восстановление террористических группировок "Аль-Каида" или "Исламское государство" (обе запрещены в РФ).



Генерал Маккензи, выступление которого было более кратким, в свою очередь, сообщил, что лично берет на себя ответственность за ошибочный авиаудар в последние дни эвакуации, который унес жизни десяти человек. "Дело еще расследуется, но в общем плане могу повторить сказанное ранее: я несу за это ответственность,- отметил генерал.- Это случилось в моей зоне ответственности, я тот, кто отвечает за эту атаку".



Алексей Наумов