Кыргызам врагов не надо, они сами себя уничтожат, - экс-министр Шыкмаматов

09:02 30.09.2021 29 сентября 2021, Бишкек - 24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА



Алмамбет Шыкмаматов: Кыргызам врагов не надо, они сами себя уничтожат



Разговоры о том, что министр инвестиций покинет пост и пойдет на парламентские выборы, ходили давно. Теперь это подтвердилось.



Алмамбет Шыкмаматов рассказал 24.kg, почему решил баллотироваться, а также о своих отношениях с президентом,политических спекулянтах и выборах в Жогорку Кенеш.



-Алмамбет Насырканович, скажите честно, ваш уход с должности министра инвестиций - это личное решение или вас, что называется, ушли?



- Это мое личное решение. Но оно, конечно, было согласовано с президентом.



- Президент вас так легко отпустил? Все-таки вы были одним из активных членов его команды, приближенным, так сказать...



- Что значит отпустил? Я был и остаюсь в команде президента. Да, у нас очень хорошие, теплые отношения с Садыром Жапаровым. Кроме того, я же не ухожу в никуда, иду на выборы. Теперь на законодательном уровне буду поддерживать инициативы и реформы главы государства.



-Садыра Жапарова критикуют, в том числе за нестабильную кадровую политику. Вам не кажется, что президент слишком часто меняет кадры?



- А вы хотите, чтобы как пришел чиновник на должность, так и сидел с ней до пенсии? Я вообще не понимаю, что это такое - стабильная или нестабильная кадровая политика. Новой власти нет еще и года. Идет период становления. Это абсолютно нормальный и логичный процесс, что кто-то приходит, кто-то уходит. Команда все еще формируется. Повторяю, это нормально. Восемь месяцев со дня президентских выборов и пять - со дня принятия новой Конституции. Согласитесь, это не срок. Новые правила внутри все еще вырабатываются, так же, как политика по разным направлениям, включая кадровую. А критика... К сожалению, наше общество в последнее время стало абсолютно нетерпимым.



Посмотрите, мы же готовы просто сожрать друг друга. Нам все не так,чтобы ни делалось. Мы не хотим никому давать ни малейшего шанса. Зря думаете, говорят, что кыргызам врагов не надо, они сами себя уничтожат.



Алмамбет Шыкмаматов

Садыру Жапарову досталось сложнейшее, тяжелейшее наследство. Главная задача - вернуть доверие народа к власти. Для этого нужно восстановить то, что называется социальной справедливостью, и в этом направлении уже сделаны конкретные шаги. Взять тот же "Кумтор", беспрецедентную борьбу с коррупцией. Все видят, что неприкасаемых больше нет.



-Но есть и другое мнение,что это не борьба с коррупцией, а "обезжиривание" неугодных и устранение политических оппонентов...



ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ

Операция "Кустурация". Кого заставили поделиться миллионами с государством

- Вот видите, еще одно подтверждение тому, что я уже говорил про наше общество. Не сажают и не конфискуют - плохо, не борятся с коррупцией. Сажают и заставляют раскошеливаться в бюджет - тоже плохо, сажают не тех, деньги тратят не на то.



Я большой поклонник Франклина Рузвельта. Сборник его выступлений "Беседы у камина" - одна из моих любимых книг. Он сам был выдающейся личностью, и его супруга Элеонора тоже была умнейшей женщиной. У нее есть прекрасная фраза: "Великие умы обсуждают идеи, средние умы обсуждают события, а мелкие умы обсуждают людей". Вот мы стали обществом "мелких умов".



Зайдите в социальные сети: сплошной негатив, обсуждения на уровне "какие все гады". Я понимаю, что не от хорошей жизни. Но нужно остановиться, потому что все это ведет к самоуничтожению.



Еще один, четвертый, переворот просто похоронит страну, костей не соберем. Надо объединяться, а не нагнетать обстановку. Я не утверждаю, что власть распрекрасная и действует безошибочно. Конечно, есть и ошибки, и проколы. У меня нет "розовых очков". Но президент официально вступил в должность всего несколько месяцев назад. Даже ребенок за это время родиться не успевает.



- А вы тоже считаете, что все эти слухи о перевороте и возможных волнениях после выборов имеют под собой реальную почву?



- Нет никакой почвы. Но есть отдельные политики, которые распускают самые нелепые слухи внутри политической элиты. Хотя сегодня созданы абсолютно все условия для честных и конкурентных выборов. Смотрите, по пальцам перечисляю: нет партии власти, то есть однозначно нет такой единой силы, на которую мог бы сработать административный ресурс.



ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ

Чтоб трон свой уберечь. Кого обвиняли в попытке захватить власть в Кыргызстане

Нет партии олигархов-толстосумов и чиновников-коррупционеров, про которую можно сказать, что она, скорее всего, будет заниматься подкупом избирателей. Подкупом, вообще, будет заниматься очень сложно и опасно. Вспомните местные выборы - было жесткое противодействие правоохранительных органов. Поймали одного, а сняли всю партию. Вряд ли кто-то рискнет испытывать судьбу в этом плане на парламентских выборах. Нет больше никакой массовой прописки.



Преференциальное голосование нанесло сокрушительный удар по внутрипартийной коррупции.



Теперь шанс есть у всех кандидатов, независимо от места в списке. Расширился выбор и для избирателя. У каждого появилось как бы три голоса. Один он может отдать за партию, ее идеологию, программу плюс проголосовать внутри партийного списка за того, кого он хочет видеть представителем этой партии в парламенте. А еще один голос он сможет отдать за кандидата-одномандатника, своего земляка. Ведь для нас, кыргызов, что говорить, землячество играет роль. Так что мучительной дилеммы больше не будет.



Кроме того, снижен избирательный порог. Был 7 процентов,а стал 5 процентов. Обеспечен равный доступ в СМИ. Не хочешь в СМИ, иди в соцсети. Вобщем, партиям и одномандатникам остается только провести грамотную агитационную кампанию, чтобы заинтересовать избирателя. Короче говоря, у нас есть все, чтобы следующий Жогорку Кенеш не был опять "чимкириком". У избирателей есть сегодня исторический шанс сформировать качественно новый парламент.



-Но некоторые оппоненты власти уже сейчас говорят, что выборы будут нечестными, что будет использоваться административный ресурс, что их голоса украдут, что партии власти официально нет, но есть партии, аффилированные с властью.



- Да пусть говорят, что хотят! Многие из них просто торгуются. Это такой способ политической спекуляции. Дашь должность - не буду критиковать, не дашь - обольют помоями. Не надо называть их оппозиционерами.



Сегодня президент как никто заинтересован, чтобы выборы были честными. Он четко понимает, что честные выборы - это тоже способ вернуть доверие к власти,сформировать новую политическую элиту. Вспомните, что творилось во время президентских выборов в 2017-м? Тогда власть тупо раздавала деньги, чтобы протащить Сооронбая Жээнбекова. Точно так же три партии раздавали деньги на парламентских выборах в прошлом году. Такого сегодня точно никто не допустит. Мы же учим историю не по книжкам.



Я за оппозицию. За сильную оппозицию, весомую, содержательную, которая предлагает свои пути развития страны. Такая оппозиция обязательно должна быть в политике, должна быть в парламенте. Сегодня созданы все условия для того, чтобы оппозиция получила депутатские мандаты. Но я категорически против политических спекулянтов.



- Как сами идете на выборы? От партии или по одномандатному округу?



- Баллотироваться буду от партии "Ынтымак".



- Почему от "Ынтымака"? Вас туда направил Садыр Жапаров? Это президентская партия?



- Президентская партия - это "Мекенчил", и она в выборах не участвует. Садыр Жапаров неоднократно говорил, что не будет создавать и продвигать то, что называется партией власти. И слово свое держит. Хотя, уверяю вас, если бы "Мекенчил" пошел на выборы, туда выстроилась бы очередь из желающих попасть в ее список. В том числе стучались бы туда и многие из тех, кто сегодня позиционирует себя как критик власти.



В "Ынтымак" я пошел, потому что мне импонируют эти ребята. Молодые, прогрессивные, но уже имеющие опыт, в том числе и участия в избирательной кампании. Посмотрите, как успешно стартовала и финишировала партия на местных выборах. А ведь она новичок. Уверен, они не "чимкирики". Это, скорее, балконские, но не из тех, кто лежит на диване и упражняется в остроумии в соцсетях, а балконские по мышлению, по современным взглядам, балконские - делатели. Новая генерация кыргызских политиков, которая фокусируется не на оголтелой критике, а на конструктиве. В общем, мне с ними сегодня по пути.



- Не боитесь обвинений в том, что бегаете из партии в партию?



- Я боюсь только Аллаха. Это во-первых. Во-вторых, переходы политиков из партии в партию случаются даже в странах старой развитой демократии. У нас, конечно, этот процесс носит, скажем так, массовый характер. Но в этом нет ничего удивительного. Кыргызстан - молодая демократия. Партии как институты находятся на стадии становления. Это только кажется, что 30 лет независимости - это много. На самом деле в историческом разрезе это миг. Мы еще "зеленые", и партии незрелые. Поэтому хождение из одной партии в другую сегодня в Кыргызстане - это естественный процесс, и ничего страшного в этом нет. Источник - 24.kg

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1632981720

Новости Казахстана

- Заседание Совета Безопасности под председательством Первого Президента Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Маулен Ашимбаев встретился со Спикером Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой

- Н.Нигматулин и С.Гафарова высказались за укрепление казахстанско-азербайджанских межпарламентских отношений

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 сентября 2021 года №661

- О коммунальной реформе

- Кадровые перестановки

- Перуашев - о выступлении Токаева на съезде НПП "Атамекен"

- О ситуации на финансовом рынке в августе 2021 года

- Механизмы сдерживания цен на основные продукты питания обсудили в Сенате

