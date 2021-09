Без русского газа нас согреют только атомные станции, - Бен Райт

10:32 30.09.2021 The Telegraph UK, Великобритания

Отдых президента РФ В. Путина в Сибири



Наконец-то британское правительство осознало, что следовать по пути Германии – плохая идея, пишет автор. Страну может спасти атомная энергетика. Да, у нее много противников, но надо заставить министров действовать, иначе придется всякий раз спрашивать у Путина разрешения включить чайник, считает автор.

The Telegraph (Великобритания): стройте больше АЭС, а иначе будете просить у Путина разрешения включить чайник

Да, атомная энергетика сопряжена с повышенной опасностью, но опасность снижается по мере совершенствования технологий



Бен Райт (Ben Wright)

Наконец-то правительство очнулось и поняло, что попить кофе этой зимой ему не удастся, поскольку веерные отключения электроэнергии лишат миллионы людей возможности вскипятить воду в чайнике.



Правительство в итоге осознало, что его энергетическая политика никуда не годится, но для этого понадобился скачок газовых цен, вызванный мировым энергетическим кризисом, пожар на важной соединительной линии, связывающей британские и французские сети и очереди на автозаправочных станциях, которые, правда, отношения к делу не имеют.



Что крайне важно, государство теперь решило, что надо развивать атомную энергетику. Этой зимой такое решение нам ничем не поможет (как не поможет еще несколько зим). Но, если наши нынешние беды приведут со временем к тому, что в Британии появится разумная энергетическая политика, значит, кризис этот не пройдет впустую.



Но пока решения и обязательства властей в лучшем случае расплывчаты. Звучат легкомысленные предложения вложить больше денег в строительство мини-реакторов, появляются сообщения о туманных переговорах с британской электротехнической компанией Westinghouse (и с другими компаниями) на тему строительства крупной АЭС на острове Англси. После многолетних колебаний такую смену настроений можно только приветствовать. Но теперь надо заставить министров действовать.



Прежде всего, необходим закон, в котором будет изложена модель финансирования атомной электростанции Сайзвел и будущих АЭС. Затем надо подготовить долгосрочную дорожную карту, точно изложив в ней количество и размеры будущих атомных электростанций, чтобы все включенные в цепочку поставок компании могли приступить к планированию.



И наконец, правительство должно подготовить свои доводы в ответ на неизбежную в данном случае негативную политическую реакцию на два первых шага. Мы уже поняли, чего можно ждать от Гринписа и Шотландской национальной партии. Если правительство будет действовать недостаточно оперативно и не облечет в плоть и кровь свое обязательство перейти на атомную энергетику, его период полураспада будет измеряться наносекундами.



Противники атомной энергетики говорят о ее дороговизне, опасностях, о токсичных отходах, которые сохранятся на века. Они правы по всем трем пунктам.



Да, строить атомные электростанции ужасно дорого. На АЭС Хинкли-Пойнт мы тратим уйму денег, но причина в том, что там мы начинаем с нуля, развивая навыки, получая знания и формируя цепочки поставок, которые у нас за долгие годы деградировали.



Построим еще несколько АЭС того же проекта, и они станут дешевле. Как отмечает Фиона Реймент (Fiona Rayment), возглавляющая отдел науки и технологий в Национальной ядерной лаборатории, на строительство второго энергоблока Хинкли-Пойнт уйдет меньше времени, и стоит он будет на 30% дешевле.



Правительство может принять модель финансирования на основе регулируемых базовых активов. Это поможет снизить капитальные затраты на будущие проекты. Налогоплательщики наверняка будут внимательно следить за превышением сметных расходов - ведь Гринпис уже назвал вышеупомянутую модель финансирования "атомным налогом". Но они выиграют от снижения стоимости электроэнергии, когда на АЭС начнется выработка электричества.



По словам доктора Реймент, теоретически на том же месте можно разместить несколько маленьких модульных реакторов, которые будут производить примерно в восемь раз меньше электричества по сравнению с крупной АЭС. Когда заработает и начнет приносить прибыль первый реактор, деньги можно будет направить на финансирование второго и так далее.



Да, атомная энергетика сопряжена с повышенной опасностью, но она снижается по мере совершенствования технологий. И с чем именно мы ее сравниваем? Наши тревоги по поводу радиации совершенно бессмысленны. На каждый тераватт-час генерируемой электроэнергии атомная энергия в 10-100 раз безопаснее, чем газ или уголь, судя по некоторым исследованиям.



Да, в процессе ядерного деления образуются отходы, которые надо хранить глубоко под землей. Но и здесь знания и опыт со временем совершенствуются. Финляндия строит самое современное хранилище для захоронения радиоактивных отходов в геологических формациях. По имеющимся оценкам, через 1 000 лет утечка радиации из этого хранилища окажет на живущего прямо над ним человека такое же воздействие, как если он съест пару бананов. Гринпис не смог найти никаких изъянов в финском исследовании.



Противников атомной энергетики следует спросить, как Британия будет добиваться нулевого уровня выбросов, одновременно формируя свою энергетическую независимость. Отвечая на планы Вестминстера в сфере атомной энергетики, Шотландская национальная партия заявила: "Мы считаем, что значительные успехи в области энергетики возобновляемых источников, хранения и улавливания водорода и углерода являются лучшим способом выйти на чистый ноль к 2045 году".



Но это не энергетическая политика. Это надежда на чудо. Мы обязаны внедрять все эти технологии для борьбы с климатическими изменениями, но часть из них не дает постоянного эффекта, а остальные пока не доказали свою действенность. По состоянию на сегодняшний день существующий у нас баланс энергоисточников не поможет решить проблемы, с которыми мы сейчас сталкиваемся.



Нам надо поблагодарить Германию, показавшую всем, что происходит, когда крупная экономика отказывается от атомной энергии. Во-первых, она сжигает больше угля. Во-вторых, она все больше зависит от импорта газа из России. Следовательно, Германия все больше отдаляется и от чистого нуля по выбросам, и от энергобезопасности. И ей придется столкнуться с соответствующими экологическими и геополитическими последствиями.



После аварии на японской АЭС в Фукусиме Германия решила отказаться от атомной энергии. Это было ошибочным решением, но по крайней мере оно было принято осознанно. Британия, в отличие от Германии, пассивно идет тем же путем, потому что не удосуживается свериться с картой.



Большая часть генерирующих мощностей в атомной энергетике Британии будет выведена из эксплуатации в ближайшие годы. А от нескольких разработанных проектов недавно отказались. Если мы хотим избежать участи Германии, если мы намерены сократить углеродные выбросы и желаем, чтобы у нас и дальше горел свет, нам надо быстро сделать разворот на 180 градусов.



Атомная энергия нравится далеко не всем. Но это самый лучший из плохих вариантов. Это гораздо лучше, чем всякий раз просить у Путина разрешения включить чайник.



Оригинал публикации: Either build more nuclear power, or risk asking Putin for permission to boil the kettleОпубликовано 29/09/2021 Источник - inosmi.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1632987120

Новости Казахстана

- Заседание Совета Безопасности под председательством Первого Президента Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Маулен Ашимбаев встретился со Спикером Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой

- Н.Нигматулин и С.Гафарова высказались за укрепление казахстанско-азербайджанских межпарламентских отношений

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 сентября 2021 года №661

- О коммунальной реформе

- Кадровые перестановки

- Перуашев - о выступлении Токаева на съезде НПП "Атамекен"

- О ситуации на финансовом рынке в августе 2021 года

- Механизмы сдерживания цен на основные продукты питания обсудили в Сенате