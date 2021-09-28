Парламент Туркменистана наградил Гурбангулы Берымухамедова медалью "Отважный туркмен"

11:41 30.09.2021

Парламент Туркменистана наградил президента Гурбангулы Бердымухамедова двумя медалями - медалью "Отважный туркмен" ("Türkmen edermen") и юбилейной медалью "Защитник независимого Туркменского отечества" ("Garaşsyz Türkmenistanyň Watan goragçysy") в честь 30-летия независимости страны. Об этом сообщается на сайте государственной газеты Туркменистана "Золотой век".



"Достигнутые высокие рубежи, большие успехи в укреплении оборонной мощи нашей Отчизны обязывают меня и в дальнейшем усердно трудиться, не жалея сил и энергии, во имя счастливой и благополучной жизни нашего мужественного народа", - цитирует Бердымухамедова газета.



Во время церемонии награждения президент рассказал, что проводит политику "открытых дверей" и поддерживает хорошие отношения со всеми странами, которые представляют для Туркменистана интерес. Он подчеркнул, что стране необходимо укреплять и защищать независимость, обороноспособность и обеспечивать правопорядок.



Бердымухамедов также удостоил нескольких членов Совета безопасности, военнослужащих и правоохранителей медалями "Защитник независимого Туркменского отечества". Награды он вручил за отлично проведенный военный парад в честь 30-летия независимости страны.



День независимости Туркменистана отметили в стране 27 сентября.