 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Талибы решили не изобретать велосипед и восстановить конституцию короля Захир-шаха
11:51 30.09.2021

Талибы будут использовать конституцию времен короля Захир-шаха

Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" будет временно придерживаться конституции, действовавшей в период правления последнего афганского короля Мухаммеда Захир-шаха. Об этом сообщает издание Etilaat Roz со ссылкой на министра юстиции в правительстве талибов Абдул-Хакима Шариа.

По его словам, исключение будет сделано для тех статей, которые противоречат законам шариата.

Однако не уточняется, какую именно версию конституции талибы выбрали для использования.

Мухаммед Захир-шах правил с 1933 по 1973 год. С начала его правления и по 1964 год действовал основной закон, принятый в 1931 году при Мохаммаде Надир-шахе. В нем прописывалось создание двухпалатного парламента, который могли выбирать только мужчины, власть при некоторых ограничениях концентрировалась в руках монарха, совершенно никак не упоминались права женщин. В целом, в научной литературе афганская конституция 1931 года оценивается негативно. Этот основной закон действовал большую часть времени правления Захир-шаха.

Новая конституция, разработанная в ходе проводившихся реформ, была принята в 1964 году. В ней указывалось, что форма правления в Афганистане - конституционная монархия, официальными языками объявлялись пушту и дари, впервые было разрешено создание политических партий. Изменились условия формирования парламента - в пользу большей выборности, парламент получил возможность выносить вотум недоверия правительству. Было зафиксировано положение о том, что соблюдение религиозных норм и обрядов не является обязательным для жителей страны. Были закреплены права женщин - например, право не носить чадру.

По сравнению с нормами конституции 1931 года, в новом законе очевидна тенденция к демократизации и политической модернизации на основе преобразования существующих властных институтов и расширения доступа к политическому участию.

После свержения Захир-шаха в 1973 году монархия была упразднена и страна стала республикой. Основной закон был отменен - вместо него через три года была принята новая конституция, утверждавшая президентскую республику.

Конституция 1964 года временно вводилась после свержения власти талибов в Афганистане в 2001 году - с исключением положений о монархии. В 2004 году была утверждена новая конституция, действовавшая до середины августа 2021 года, когда "Талибан" снова захватил власть в Кабуле.

Источник - centralasia.media
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