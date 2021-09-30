Экс-министр обороны Армении Тоноян обвинен в "особо крупных хищениях"

12:16 30.09.2021

СНБ Армении сообщает: Бывший министр обороны Давид Тоноян обвиняется в хищении в особо крупных размерах

10:39, 30.09.2021



В следственном департаменте Службы национальной безопасности РА продолжается предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному по факту злоупотребления должностными полномочиями и совершения служебных подлогов высокопоставленными должностными лицами МО и вооруженных сил РА в процессе поставок боеприпасов для нужд Вооруженных сил РА. В рамках дела по подозрению в хищении в особо крупных размерах задержан Давид Тоноян, занимавший пост министра обороны РА в 2018-2020 годах, а также директор организации-поставщика Давид Галстян.



Как сообщили Новости Армении - NEWS.am в пресс-службе СНБ, оба были привлечены в качестве обвиняемых в хищении денег в особо крупных размерах - 2,277,323,840 драмов и фальсификации, совершении общественно опасных деяний, и представлены ходатайства в суд для избрания меры пресечения в виде ареста.



Кроме того, в рамках уголовного дела за злоупотребление властью и совершение служебных подлогов возбуждено уголовное преследование в отношении бывших и нынешних высокопоставленных должностных лиц ВС РА.



Служба национальной безопасности Армении сообщает, что по уголовному делу продолжаются крупномасштабные оперативно-розыскные и следственные действия по выявлению полной картины преступного механизма хищения государственного имущества в особо крупных размерах, действий других должностных лиц, причастных к данному делу, и началу в их отношении уголовного преследования.