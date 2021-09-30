Суд Парижа приговорил экс-президента Франции Саркози к году тюрьмы

13:09 30.09.2021

30 сентября 2021

Суд Парижа приговорил экс-президента Франции Николя Саркози к году тюрьмы по делу о незаконном финансировании избирательной кампании. Отбывать срок политик будет дома под электронным наблюдением. Об этом сообщил в четверг, 30 сентября, телеканал BFM.



Отмечается, что суд признал осведомленность Саркози о законном пороге расходов на избирательную кампанию. Однако, несмотря она это, он продолжил предвыборные митинги.



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Отбывать один год тюремного заключения бывший французский лидер будет дома. Политика помесят под электронное наблюдение. В дополнение сторона обвинения попросила назначить ему еще шесть месяцев условного тюремного заключения и штраф в размере €3750.



Скандал вокруг избирательной кампании экс-президента разразился в 2014 году. Тогда выяснилось, что для каждого мероприятия велась двойная отчетность, в рамках которой компания "Бигмалион" выставляла сокращенный счет штабу, а остаток оплачивала партия Саркози "Союз за народное движение".



На скамье подсудимых по этому делу оказались 14 человек, в том числе сотрудники "Бигмалиона" и представители избирательной кампании Саркози во главе с Жеромом Лаврийо. Последний в свою очередь признал, что участвовал в махинациях, но не был инициатором мошеннических схем, как и руководители политической партии.



17 марта 2021-го стало известно, что бывший президент Франции, ранее осужденный за коррупцию, может снова оказаться на скамье подсудимых, но уже по делу о незаконном финансировании избирательной кампании.



Прокуратура просила приговорить Саркози к шести месяцам тюрьмы по данному делу. При этом сам Саркози заявил о своей невиновности, опровергая обвинения о незаконном финансировании его избирательной кампании. Однако 30 сентября суд признал его виновным.