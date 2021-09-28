Турецкие археологи откопали в Карахантепе загадочный бункер с "трехмерными" бюстами времен неолита (видео)

13:17 30.09.2021

Археологи обнаружили бункер с "трехмерными" бюстами возрастом 11 000 лет



В Турции археологи представили широкой публике артефакты, обнаруженные ими за два последних полевых сезона на археологическом участке Карахантепе в провинции Шанлыурфа. В частности, было найдено подземное сооружение и скульптуры, созданные людьми эпохи неолита.



Как сообщает Anadolu Agency, раскопки в Карахантепе в районе Халилие города Шанлыурфа были начаты в 2019 году. С тех пор археологи собрали обширную коллекцию артефактов, которая уже привлекла пристальное внимание не только научной общественности, но и широкой публики.



В ходе раскопок были обнаружены следы поселения, существовавшего около 11 тысяч лет назад. Уже сам этот факт делает поселение одним из древнейших в мире. Но еще более удивительным выглядит то, что примитивные люди эпохи неолита, пользовавшиеся только каменными и костяными орудиями труда, обладали, судя по всему, огромными художественными талантами.







Так, руководитель раскопок в Карахантепе, профессор Некми Карул, обращает внимание на то, что в ходе раскопок было найдено большое количество, как он выразился, 3D-скульптур. Значительная часть этих статуй изображает людей, но в особой технике исполнения.



По словам Карула, подобные артефакты ранее были найдены на доисторической стоянке Гобеклитепе, также расположенной в Турции. Однако анализ скульптур с обеих стоянок указал на некоторые отличия. Так, в Гобеклитепе большая часть найденных скульптур изображает животных, многие из них являются хищниками, приготовившимися к атаке.



На стоянке Карахантепе значительно преобладают антропоморфные статуи. Одним из лучших примеров "3D-артефактов", найденных в Карахантепе, профессор Карул называет скульптуру, изображающую человека с запрыгнувшим ему на спину леопардом.



Ученый признает, что пока достоверного объяснения такому сюжету не найдено, поскольку сцена сама по себе является уникальной. Она может указывать на то, что автор данного произведения искусства действительно обладал феноменальным художественным талантом и смотрел на мир "другими глазами".



Другое предположение заключается в том, что 11 тысяч лет назад само по себе отношение людей к животным было совершенно иным, чем сейчас. При этом археологи считают, что взаимоотношения людей и хищников в то время на самом деле были мирными, а сюжет отражают лишь редкие случаи агрессии, которые заслужили того, чтобы увековечить их в камне.



Еще одной важной и интригующей находкой в Карахантепе стало здание округлой формы диаметром 23 метра. Руководитель раскопок отмечает, что его большая часть была высечена в скале и уходила на глубину 5,5 метра от поверхности. Это означает, что данное сооружение было возведено усилиями многих доисторических "инженеров".



Комментируя находки, профессор Карул добавил: полученные данные являются четким доказательством того, что художественные способности человечества в период неолита были в "некоторой степени развиты". К слову, удивительные доисторические скульптуры были представлены широкой публике на специально организованной официальной церемонии.