 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Японский премьер №100 Кисида. Чего от него ждать? - Ю.Паниев
15:57 30.09.2021

Сотым премьером Японии стал Фумио Кисида

Прорыва в отношениях с Москвой ждать не стоит
Юрий Паниев
Зав. отделом международной политики "Независимой газеты"

29.09.21

японии, премьер, фумио кисида, внешняя политика, территориальный спор Уходящий с поста премьер-министра Есихидэ Суга (слева) поздравил Фумио Кисиду с победой.
По результатам второго тура голосования в среду экс-министр иностранных дел Фумио Кисида избран главой правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии. Это означает, что Кисида станет премьер-министром и сменит на этом посту Есихидэ Сугу. Его должны утвердить на должность главы правительства на внеочередной сессии парламента 4 октября.
За пост лидера ЛДП во втором туре боролись 64-летний Кисида и министр по делам административной реформы, отвечающий за вакцинацию, в прошлом глава МИДа и Минобороны Таро Коно. Кисида набрал 257 из 427 голосов, его соперник – 170. Так как у ЛДП в парламенте большинство, Кисида уже через несколько дней займет и пост премьер-министра. Он станем 100-м по счету главой правительства Японии.

"Для многих наблюдателей как в Японии, так и за рубежом победа Фумио Кисиды стала неожиданностью. Ведь опросы общественного мнения показывали, что у его соперника Таро Коно рейтинги были значительно выше, – cказал "НГ" руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов. – Но одно дело – мнение широких народных масс и рядовых членов партии, и другое – позиция партийных функционеров. Верхушка ЛДП была обеспокоена радикальностью некоторых предложений Коно как во внутренней, так и внешней политике, а также его реформаторскими настроениями в сфере партийного строительства. Поэтому во втором туре, когда партийные низы на уровне префектуральных организаций ЛДП фактически были отсечены от голосования, Кисида получил вдвое больше голосов, чем его соперник".

Хотя Кисида также выдвинул ряд экономических и политических новаций, они воспринимались руководящими партийными слоями не столь кардинальными, как у Коно, а значит, ничем не угрожающими их позициям и интересам. В общем, по словам эксперта, политический истеблишмент Японии усматривал в Кисиде фигуру более управляемую и предсказуемую, способную сохранить статус-кво в экономической и внешней политике. Учитывая же, что ряд лозунгов Кисиды носил откровенно популистский характер, во главе с ним ЛДП было спокойнее идти на всеобщие выборы в парламент этой осенью. Но более четко приоритеты Кисиды прояснятся после того, как он сформирует свой кабинет министров.

Кисида заявил, что готов приступить к своим обязанностям немедленно. Еще до выборов, в которых участвовали четыре претендента (см. "НГ" от 29.09.21), Кисида обещал избирателям исправить ошибки кабинета Суги, популярность которого опустилась ниже 30%.

Что касается внешней политики, то, как сообщает Wall Street Journal, по ряду позиций международной повестки Кисида занимает позицию "ястреба". Токио следует рассмотреть вопрос о создании ракеты для упреждающего удара по таким потенциальным противникам, как Китай и Северная Корея, считает он. Японии и США следует проводить совместные военные учения на случай кризиса вокруг Тайваня, чтобы общими силами пресечь попытку Пекина воссоединить мятежный остров с КНР.

В отношении политики на российском направлении Кисида в качестве кандидата на пост председателя ЛДП никаких заявлений не делал. Хотя он с декабря 2012 года по август 2017-го был министром иностранных дел в кабинете Синдзо Абэ, который одно время даже прочил его в свои преемники на посту премьер-министра.

"Фактически в течение более четырех лет Кисида реализовывал активный курс Синдзо Абэ, сделавшего ставку на личные отношения с Владимиром Путиным в решении территориального спора, связанного с претензиями на четыре южнокурильских острова. Нерешенность территориальной проблемы, по мнению Токио, мешает подписанию мирного договора между двумя странами. В бытность Кисиды главой МИДа Путин и Абэ в 2016 году договорились о совместной экономической деятельности на Южных Курилах, но пока прогресса в ее реализации нет, поскольку Япония не готова проводить ее на основе российских законов", – напомнил Кистанов.

В период премьерства Суги позиции сторон по территориальной проблеме ужесточились. Вряд ли при Кисиде можно ждать каких-то прорывов в российско-японских отношениях, полагает эксперт.

Источник - ng.ru
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