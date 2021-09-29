Грефушка-афреистка скрылась от следователей с деньгами Сбера. Греф еще на работе (и свободе)

16:22 30.09.2021 АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВ



ЦАРЬГРАД ПРЕДУПРЕЖДАЛ: ИСЧЕЗЛА БЫВШАЯ ЗАММИНИСТРА МАРИНА РАКОВА, ПОДОЗРЕВАЕМАЯ В АФЕРЕ НА 50 МЛН



Дома и на рабочем месте бывшей чиновницы, ставшей в свое время героиней большого расследования Царьграда, прошли обыски, а 30 сентября она должна была сама явиться к следователям... Но телефоны выключены, по месту жительства Раковой нет.



По всей видимости, правоохранительным органам предстоит занимательный квест: поиск Марины Раковой, экс-замминистра просвещения России и фигурантки уголовного дела о хищении кругленькой суммы госбюджетных средств, которую следователи почему-то сами же и отпустили накануне, когда заявились к ней с обыском.



"Визита следователей она не ждала"

Как сообщают источники Царьграда, визит следственно-оперативной группы в подмосковный коттедж Марины Раковой рано утром в среду, 29 сентября, стал для нее полной неожиданностью: она была растеряна и нежданных гостей встречала в домашнем халате и босиком. И даже не сразу поняла, чего от нее хотят визитеры, предлагая на подпись какие-то бумаги (протоколы, надо полагать).



Более того, официально ни одно ведомство до сих пор, спустя уже сутки после того внезапного визита сначала к бывшей чиновнице домой, а затем и на ее рабочее место в офисе, не комментирует сам факт случившегося. Повсеместно на новостных ресурсах лишь инсайдерская – как, стоит отметить, и у нас тоже – информация, включая кадры оперативной съемки с "обысковых мероприятий".



А уголовное дело при этом обещает быть очень интересным.



Речь идет о растрате как минимум 50 млн рублей, выделенных из казны на госконтракты по реализации проекта "Учитель будущего" – одного из направлений нацпроекта "Образование".



По задумке разработчиков, "Учитель будущего" призван стимулировать карьерный рост преподавателей – и качество образования, разумеется, для чего по всей стране предстояло открыть две с лишним сотни центров повышения профессионального мастерства, на что, соответственно, и были предусмотрены весьма внушительные деньги.



Заказчиком (события происходили в 2019-м) выступил государственный Фонд новых форм развития образования, а подрядчиком стала "Московская высшая школа социальных и экономических наук" – частная образовательная организация, позиционирующая себя как "российско-британский университет" (так указано на официальном сайте), учредителями которого выступают пять организаций, включая Институт экономической политики имени Е.Гайдара. Примечательно, к слову, что как раз в тот период Шанинка, как именуют учреждение по имени его основателя и первого ректора Теодора Шанина, не имела государственной аккредитации на образовательную деятельность: она была лишена ее в 2018-м за "многочисленные нарушения требований образовательных стандартов".



Так вот, хоть финансы на "Учителя будущего" и освоили, да только требования, прописанные в техзадании, не соответствуют выполненным работам: по версии следствия, не достигнуты цели, не выполнены в полном объеме задачи. В общем, применить то, что выполнено, никак не практике не получилось бы.



Само уголовное дело, по данным Царьграда, появилось минувшим летом – по итогам изучения экспертиз, назначенных в рамках контроля за ходом реализации нацпроектов.



И, вполне вероятно, упомянутые 50 млн рублей – лишь часть суммы, которая могла быть растрачена не по назначению, скажем так, под "кураторством" Марины Раковой во время ее пребывания в должности замминистра просвещения.



Как полагают следователи, по нескольким государственным контрактам именно она лоббировала выделение порядка 200 млн на реализацию проекта.



Исчезла, хотя обещала вернуться

После обысков Ракову доставили в Следственный департамент МВД, где ей объявили о привлечении ее к делу о мошенничестве в особо крупном размере в качестве обвиняемой.



Обычно в таких случаях следователи заранее обсуждают с судом время проведения заседания об избрании меры пресечения – и, как правило, если это происходит по коррупционным темам, суды редко отказывают по крайней мере в ограничении свободы: в основном подозреваемых помещают в изолятор, высокопоставленных – чаще под домашний арест.



Здесь же, хотя заседание в Тверском районном суде и было назначено на сегодня, 30 сентября, то есть спустя почти сутки после "беседы" со следователем, Ракову просто отпустили – образно выражаясь, под обещание "не исчезать".



Но, надо полагать, этого времени экс-замминистра и, возможно, ее влиятельным друзьям хватило, чтобы пропасть.



Наш источник считает, что вряд ли она сбежала за рубеж (разве что с использованием неизвестного правоохранительным органам паспорта), но вот спрятаться на некоторый период, дабы подчистить следы, вполне могла.



В прошлом тоже есть "темные пятна"

К слову, в нашем расследовании мы рассказывали о событиях в карьере Марины Раковой, напоминающие те, что случились в отношениях с "центрами профмастерства для преподавателей" в 2019-м.



У Марины Николаевны, напомним, удивительная биография. Родившись в 1983-м в Барнауле – в семье прокурора и учительницы математики, она поступила в ту же гимназию, где преподавала ее мама, и очень быстро прославилась как "девочка-вундеркинд": во всяком случае, позже она указывала, что в 13 лет успела открыть свыше 30 теорем в области планиметрии (правда, специалисты развенчали подобные утверждения, но она эти разоблачения высокомерно проигнорировала).



Гораздо важнее, что, немного поучившись в МВТУ им. Баумана (из школы Ракова выпустилась в 2000-м, из вуза – уже в 2002-м), она занялась собственными бизнес-проектами в родном Алтайском крае: несколько лет была гендиректором ООО "В гостях у сказки" и одновременно выступала "лидером инициативы Агентства стратегических инициатив "Новая модель системы дополнительного образования", будучи общественным представителем АСИ на Алтае.



Тогда же произошел первый публичный скандал, где оказалось замешано ее имя: Ракова решила обустроить коворкинг-центр в красивом здании в Барнауле – на ул. Ленина, 63а, для чего там стали возводить "аквариум". Когда народ выразил возмущение строительством пристройки, явно не вписывавшейся в экстерьер, она попыталась заручиться поддержкой региональных властей, но те открестились от ее затеи, и Ракова занялась другим проектом – учредила "Кванториум".



Именно эта задумка быстро стала "счастливым пропуском" в новую жизнь: на "Кванториум" обратили внимание, в необходимости создания детских технопарков вскоре убедили всех, кого только можно было, и на появление этих центров в регионах (сравните с педагогическими центрами!) принялись выделять деньги.



Правда, кое-где центры оказались на деле вовсе не такими, какими их преподносили.



Например, в Томске через полгода после красочной презентации с яркими картинками выяснилось, что на самом деле "Кванториум" открыт не был, а деньги на это потратили.



Или в Хакасии, где в детский технопарк вложили порядка 60 млн, его опечатали, а занятия начали проводить в другом месте.



Но карьерному росту энергичной леди – вплоть до постов замминистра и вице-президента крупного банка – это никак не помешало. Куда смотрели службы безопасности – вопрос сложный. Возможно, на эффектные фотографии привлекательной карьеристки.



Что с того?

Мы практически уверены, что в ходе следствия всплывут на поверхность и детали, упомянутые в прежних материалах Царьграда. Очень надеемся, что наша работа будет полезной следствию. И конечно, желаем компетентным людям вновь пообщаться с Мариной Раковой очно. Дама она и впрямь приятная. Во всех отношениях. Источник - tsargrad.tv

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