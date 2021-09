Financial Times: Таджикистан помогает афганскому сопротивлению. Так ли это?

16:54 30.09.2021

Financial Times: Таджикистан помогает афганскому сопротивлению. Так ли это?



В громком заявлении британского издания о оказании помощи сопротивлению Панджшера от Таджикистана слишком слабая аргументация



ДУШАНБЕ, 29 сен - Sputnik. Британская газета Financial Times опубликовала расследование, в котором обвинила Таджикистан в активной помощи афганскому сопротивлению.



Издание называет Таджикистан "центром сопротивления Афганистана". Sputnik Таджикистан перевел и проанализировал зарубежный материал.



FT пишет, что пока мировое сообщество пытается договориться с "Талибаном"*, соседний Таджикистан стал ярым критиком нового правительства Афганистана.



В частности, издание утверждает, что в Душанбе от талибов скрылись руководитель Национального фронта сопротивления Афганистана Ахмад Масуд, бывший вице-президент и самопровозглашенный исполняющий обязанности президента Амрулла Салех и другие афганские лидеры.



Впрочем, сразу несколько источников в Таджикистане и Афганистане опровергают эту информацию.



Из интервью с послом Афганистана в Таджикистане



Мухаммад Захир Агбар в диалоге с Sputnik Таджикистан рассказал, что в Душанбе нет ни Амруллы Салеха, ни спикера нижней палаты Бисмиллах Хана, ни других политических лидеров.



"Меня часто спрашивают на эту тему, однако я всегда говорил, что их нет в Душанбе, они в Афганистане", - отметил дипломат.



А представители сил сопротивления в социальных сетях и в комментариях Telegram-каналу Sputnik Афганистан объясняли, откуда с регулярным постоянством появляются слухи о бегстве Масуда-младшего.



Из сообщений пресс-службы Фронта национального сопротивления



"Командир Ахмад Масуд, глава сопротивления Афганистана, находится в безопасном месте, а героические силы в труднодоступных точках продолжают противостоять агрессии наемников "Талибана"*, - говорится в заявлении.



Также ФНСА уточняет, что Масуд-младший действительно недавно приезжал в Душанбе, чтобы провести переговоры, но не оставался там.



"Соседи Афганистана в Центральной Азии опасаются, что захват талибами может спровоцировать радикализм и стимулировать незаконный оборот наркотиков в регионе, а также увеличить потоки беженцев. Но, в частности, для Таджикистана поддержка этнических таджиков, которые составляют большую часть афганского сопротивления и давно сталкиваются с дискриминацией, не подлежит обсуждению", - пишут британские журналисты.



Газета приводит выдержки из речи президента Таджикистана Эмомали Рахмона, который заявлял, что "вся тяжесть негативных последствий ухода международной коалиции ложится на плечи соседних стран", а последствия развивающегося афганского обострения могут привести к риску повторения ситуации 2001 года.



В качестве примера Financial Times также приводит награждение в Душанбе посмертно Ахмад Шаха Масуда высшей наградой за его поддержку во время гражданской войны в Таджикистане. Рахмон в свою очередь также симпатизировал национальному герою Афганистана.



Стоит отметить, что британское СМИ не полностью раскрывает официальную позицию Таджикистана в отношении Афганистана.



Из сообщения по итогам встречи Эмомали Рахмона с главой МИД Пакистана



Таджикская сторона подчеркнула, что для безотлагательного решения политических проблем безопасности соседней страны необходимо создать инклюзивное правительство с участием всех национальных меньшинств, в том числе таджиков Афганистана, которые составляют более 46% населения страны.



Государственный строй в этой соседней стране должен быть определен путем волеизъявления и с учетом позиции всех граждан страны.



А после переговоров президента Таджикистана Эмомали Рахмона с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом и затем с лидером Ирана Ибрахимом Раиси было озвучено предложение об использовании Душанбе как переговорной площадки между "Талибаном"* и представителями сопротивления.



Из сообщения после встречи Эмомали Рахмона с Ибрахимом Раиси



Одной из важнейших задач сегодня считается немедленное устранение конфликта и напряженности в районе Панджшера путем объявления прекращения огня и открытия дорог для оказания гуманитарной помощи населению этого региона.



В этом контексте мы договорились мобилизовать все наши усилия для достижения этих целей и содействия переговорам между таджиками и талибами в городе Душанбе.



Лидер партии "Национальный конгресс Афганистана" Абдул Латиф Педрам в диалоге с британским изданием отметил, что нежелание талибов вести переговоры о федеральном правительстве не оставляет сопротивлению другого выбора, кроме как участвовать в войне.



"Либо мы принимаем исламистское государство, либо сопротивляемся. Для нас нет ничего важнее свободы. Мы не можем позволить себе жить в условиях, существующих при исламистском государстве", - сказал он.



По его словам, поддержка сопротивления будет расти, когда оно наберет обороты. Пока фронт финансируется только богатыми афганцами, он надеется получить больше поддержки со стороны России, традиционного гаранта безопасности в Центральной Азии.



Педрам заявил, что у сопротивления были "очень хорошие" контакты с Москвой "за пределами министерского уровня", и ожидается, что Рахмон будет доводить информацию о ситуации с сопротивлением до президента РФ Владимира Путина во время их ближайшей встречи.



Стоит добавить, что российские власти комментировали ситуацию в Афганистане еще в начале сентября.



Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не планирует выступать посредником во внутренних делах Афганистана.



Из комментария главы МИД РФ Сергея Лаврова журналистам



Все заинтересованы в том, чтобы талибы и другие, как я сказал, этнические и политические деятели республики договорились. Такие сигналы направляют и западные страны, и КНР, и центральноазиатские государства.



Сходную позицию высказал и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявив, что Россия не намерена оказывать ни помощь лидеру сопротивления в Панджшере Ахмаду Масуду, ни дипломатические посреднические усилия.



Из сообщения пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова



На очередном заседании Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) упоминалась эта линия развития событий в том контексте, что потенциально это чревато очередной гражданской войной в Афганистане и несет дополнительную опасность и угрозы. Конечно же, никто вмешиваться в эти события не собирается.



Стоит добавить, что даже сами журналисты Financial Times не дают категоричную картину будущего в Афганистане.



Опрошенный ими эксперт по Центральной Азии Московского центра Карнеги Темур Умаров выразил сомнение, что сопротивление может рассчитывать на поддержку из Москвы.



"Россия понимает, что наиболее вероятным сценарием для будущего Афганистана является сценарий, при котором талибы будут играть ключевую роль, а силы сопротивления больше не смогут вернуть власть даже в некоторых провинциях", - сказал политолог.



* Террористическая организация, запрещенная в России и Таджикистане.