 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 30.09.2021
19:30  Впервые в истории АО "Узбекнефтегаз" получило международный корпоративный кредитный рейтинг
19:15  Как будет выглядеть новый город-спутник в Алматинской области
19:14  Талибы угрожают Таджикистану. Чем это обернется, - Т.Коваленко
19:06  Мигрантов, не урегулировавших свой статус в России, ждет депортация
18:46  Welcome: Центральная Азия сейчас как никогда готова принять США
17:42  Время талибов. Следующий раунд Большой игры, - Шамиль Султанов
17:06  Тигры патриотов. Путин и Токаев наращивают полосатую интеграцию, - репортаж А.Колесникова

17:03  Осеннее обострение: Таджикистан и Афганистан стоят на пороге военного конфликта, - К.Логинова
17:02  КырПрез Жапаров подарил свой личный дом... Госипотечной компании. Был трезв?
17:01  США примеряют роль "спойлера" в Центральной Азии
16:58  Памятник летчикам-героям Таранчиеву и Ткачеву открыли под Бишкеком
16:54  Financial Times: Таджикистан помогает афганскому сопротивлению. Так ли это?
16:22  Грефушка-афреистка скрылась от следователей с деньгами Сбера. Греф еще на работе (и свободе)
15:57  Японский премьер №100 Кисида. Чего от него ждать? - Ю.Паниев
15:44  О чем "по братски" сговорились Путин с Эрдоганом в Сочи, - Юсуф Караташ
15:15  Эрдоганная зона. Как Путин с Эрдоганом переговаривал, - А.Колесников (репортаж из Сочи)
13:17  Турецкие археологи откопали в Карахантепе загадочный бункер с "трехмерными" бюстами времен неолита (видео)
13:09  Суд Парижа приговорил экс-президента Франции Саркози к году тюрьмы
12:16  Экс-министр обороны Армении Тоноян обвинен в "особо крупных хищениях"
11:51  Талибы решили не изобретать велосипед и восстановить конституцию короля Захир-шаха
11:41  Парламент Туркменистана наградил Гурбангулы Берымухамедова медалью "Отважный туркмен"
10:49  Почему скорее да? Россия/Украина: призрак войны, - Ростислав Ищенко
10:32  Без русского газа нас согреют только атомные станции, - Бен Райт
09:02  Кыргызам врагов не надо, они сами себя уничтожат, - экс-министр Шыкмаматов
08:58  Нового Каз-министра экологии Брекешева сенаторы уличили в незнании каз-языка. Работа у них такая...
07:54  Сенат США ковыряется в Кабуле, - А.Наумов
00:28  Тысячу за тысячу: энергетический кризис охватывает все больше отраслей
00:26  Псы пустыни. Рос-наемники выбивают французов из Африки, - The Times
00:24  Медиа-война. Россия закусилась с YouTube - кто кого удалит?
Среда, 29.09.2021
21:43  Умер казахстанский дипломат Вячеслава Гиззатов
21:24  Таджикистан и Талибан готовятся к бою. Кто кому накидает?
20:54  Турция построит в Украине учебно-испытатльный центр БПЛА. Привет "другу" Вове
20:21  Может ли "всеобщее процветание" привести к финансовой стабильности в Китае? - The Economist
20:17  Соединенные Штаты устремились к обрыву - и тянут весь мир за собой, - Стивен Коллинсон
20:02  Грефогон. Руководство российского Сбера "пакуют" по камерам
19:03  США плетут сеть антикитайских союзов. AUKUS и "четверка", - В.Пироженко
16:22  Таджик Азизи в правительстве Талибана. Кто он?
15:49  Тегеран готов начать войну с Баку: Миллионы кавказцев сбегут в Россию? - "СП"
15:40  В Туркмении в "эпоху счастья и благополучия" верит только один человек, - И.Джорбенадзе
15:33  Когда Китай захочет завоевать мир? - С.Шелин
15:28  Военная база США в Киргизии: талибы не против? - "ВБ"
15:25  Пойдут ли талибы на Таджикистан? - Парвиз Муллоджонов
13:31  Китай остался без лифтов и светофоров. Страна столкнулась с серьезным энергетическим кризисом
13:20  "Разбитый параличом" Аркадаг верхом на коне отпраздновал 30-летие Туркменистана
13:18  "Эй, урус катись свой Россия" . Бытовой узб-национализм в действии
12:46  Дыма без Эрдогана не бывает. Путин ждет "друга" в Сочи, - "Къ"
12:34  Новым премьером Японии неожиданно становится Фумио Кисида (экс-МИД)
12:20  В Узбекистане вводят ответственность за сокрытие второго гражданства
10:39  "Лидер "Талибана*" будет подобен королю - вне политики и выборов"
10:06  Узбекистан решил готовить офицеров для... иностранных армий. Своих бы кто воспитал
10:02  Узбекский "Ипотека-банк" покупают венгры
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Памятник летчикам-героям Таранчиеву и Ткачеву открыли под БишкекомПамятник летчикам-героям Таранчиеву и Ткачеву открыли под Бишкеком
16:58 30.09.2021

Памятник Герою СССР Исмаилбеку Таранчиеву открыли под Бишкеком

Торжественное открытие состоялось в селе Беш-Кунгей. В церемонии участвовали представители военной базы, посольства и местной администрации.

БИШКЕК, 30 сен - Sputnik. Памятник летчику-штурмовику, Герою Советского Союза Исмаилбеку Таранчиеву открыли в пригороде Бишкека, сообщила пресс-служба российской объединенной базы ОДКБ в Канте.

Рядом установлен бюст воздушного стрелка Алексея Ткачева. Торжественное открытие состоялось в селе Беш-Кунгей. В нем участвовали военнослужащие военной базы, представители аппарата военного атташе посольства России и работники местной администрации.

Старший помощник атташе по вопросам обороны посольства России в Кыргызстане Дмитрий Колобонов отметил, что отважные летчики Таранчиев и Ткачев - символ не только воинской доблести и отваги и пример героизма времен Великой Отечественной войны, но и дружбы народов России и Кыргызстана.

"Очень важно хранить память о наших дедах и отцах, защитивших общую родину ценой своей жизни. Выражаю слова благодарности всем принимавшим участие в создании памятника, а присутствующим желаю мирного неба на благодатной кыргызской земле", - сказал он.

В 2017 году согласно решению министра обороны РФ Сергея Шойгу штурмовику Су-25, состоящему на вооружении российского соединения в КР, присвоили имя Героя Советского Союза Исмаилбека Таранчиева.

18 марта 1944 года в районе города Нарва Эстонской ССР Исмаилбек Таранчиев и его бортстрелок младший сержант Алексей Ткачев направили подбитый во время выполнения боевого задания самолет Ил-2 в место скопления гитлеровской техники и уничтожили шесть немецких танков и три бензовоза. За этот подвиг Таранчиеву посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.

Источник - Sputnik
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1633010280
Новости Казахстана
- Заседание Совета Безопасности под председательством Первого Президента Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев встретился со Спикером Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой
- Н.Нигматулин и С.Гафарова высказались за укрепление казахстанско-азербайджанских межпарламентских отношений
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 сентября 2021 года №661
- О коммунальной реформе
- Кадровые перестановки
- Перуашев - о выступлении Токаева на съезде НПП "Атамекен"
- О ситуации на финансовом рынке в августе 2021 года
- Механизмы сдерживания цен на основные продукты питания обсудили в Сенате
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  