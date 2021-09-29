Памятник летчикам-героям Таранчиеву и Ткачеву открыли под Бишкеком

16:58 30.09.2021

Памятник Герою СССР Исмаилбеку Таранчиеву открыли под Бишкеком



Торжественное открытие состоялось в селе Беш-Кунгей. В церемонии участвовали представители военной базы, посольства и местной администрации.



БИШКЕК, 30 сен - Sputnik. Памятник летчику-штурмовику, Герою Советского Союза Исмаилбеку Таранчиеву открыли в пригороде Бишкека, сообщила пресс-служба российской объединенной базы ОДКБ в Канте.



Рядом установлен бюст воздушного стрелка Алексея Ткачева. Торжественное открытие состоялось в селе Беш-Кунгей. В нем участвовали военнослужащие военной базы, представители аппарата военного атташе посольства России и работники местной администрации.



Старший помощник атташе по вопросам обороны посольства России в Кыргызстане Дмитрий Колобонов отметил, что отважные летчики Таранчиев и Ткачев - символ не только воинской доблести и отваги и пример героизма времен Великой Отечественной войны, но и дружбы народов России и Кыргызстана.



"Очень важно хранить память о наших дедах и отцах, защитивших общую родину ценой своей жизни. Выражаю слова благодарности всем принимавшим участие в создании памятника, а присутствующим желаю мирного неба на благодатной кыргызской земле", - сказал он.



В 2017 году согласно решению министра обороны РФ Сергея Шойгу штурмовику Су-25, состоящему на вооружении российского соединения в КР, присвоили имя Героя Советского Союза Исмаилбека Таранчиева.



18 марта 1944 года в районе города Нарва Эстонской ССР Исмаилбек Таранчиев и его бортстрелок младший сержант Алексей Ткачев направили подбитый во время выполнения боевого задания самолет Ил-2 в место скопления гитлеровской техники и уничтожили шесть немецких танков и три бензовоза. За этот подвиг Таранчиеву посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.