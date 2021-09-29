 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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КырПрез Жапаров подарил свой личный дом... Госипотечной компании. Был трезв?
17:02 30.09.2021

Семья Садыра Жапарова безвозмездно передала ГИК свой жилой дом в Бишкеке
30 сентября 20218

Tazabek - Семья президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова сегодня, 30 сентября, передала на баланс ОАО "Государственная ипотечная компания" на безвозмездной основе жилой дом в г. Бишкек, в котором ранее проживал сам глава государства. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщила пресс-служба президента.

С.Жапаров вручил документы на передаваемый жилой дом и ознакомил председателя правления ОАО "ГИК" Аиду Тологонову с параметрами данного недвижимого имущества.

По словам президента, этот дом его семья приобрела еще в 2005 году. Позже в 2010-х годах, переехав в другое место, дом с того момента и по настоящее время функционировал как детское дошкольное учреждение.

Глава государства отметил, что цель его сегодняшней акции - улучшить рынок индивидуального жилья, тем самым, помочь ОАО "ГИК" с обеспечением нуждающихся жильем в рамках новой государственной жилищной программы "Мой дом 2021-2026".

С.Жапаров напомнил, что запущена новая ипотечная программа, по которой работникам бюджетной сферы на приобретение готового жилья заем будет выдаваться по ставке 4% годовых.

Кроме того, у остальных категорий граждан тоже есть возможность купить готовое жилье по данной программе, без предоставления первоначального взноса, как это было ранее - 30% от основной стоимости приобретаемой недвижимости.

В настоящее время, учитывая, что ОАО "ГИК" работает через банки, то имеется условие, чтобы участник программы внес в качестве первоначального взноса не менее 10% от стоимости приобретаемой недвижимости. В перспективе будет применяться механизм арендного жилья с последующим выкупом и без внесения первоначальной суммы. В целях снижения конечной процентной ставки и финансирования реализации Программы проведена капитализация Государственной ипотечной компании на сумму в более 5 млрд сомов.

"Данной акцией мы хотели бы призвать кыргызстанцев, имеющих финансовые возможности, помочь тем, кто действительно нуждается в жилье. Всем известно, что многие уезжают на заработки за границу с целью заработать на дом. В этой связи и было принято решение изменить программу ипотечного кредитования, чтобы облегчить условия и сделать ее на самом деле доступной для всех граждан, независимо от рода деятельности", - сказал С.Жапаров.

Президент сообщил, что если ОАО "ГИК" решит выставить данный жилой дом на аукцион, то за эти деньги можно будет обеспечить 10 семей квартирами в рамках программы льготного ипотечного кредитования.

Кроме того, глава государства сказал, что любая помощь, поступающая от граждан в виде денег, недвижимости, находится на контроле государства и данный вопрос прозрачен. Также изъятая недвижимость - жилые помещения у осужденных за коррупцию лиц также будут переходить на баланс ОАО "ГИК".

В свою очередь А.Тологонова поблагодарила семью президента за поддержку их ипотечной программы.

Справочно: запуск новой государственной жилищной программы "Мой дом 2021-2026" начат с 16 сентября 2021 года. Граждане, ставшие участниками новой жилищной программы, смогут получить ипотеку по следующим направлениям:

- "Льготная ипотека" - 4% (для госслужащих и работников бюджетных сфер);

- "Доступная ипотека" 8% (для остальных категорий граждан).
Подробнее: www.tazabek.kg/news:1733726/?f=cp

Источник - tazabek.kg
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