Тигры патриотов. Путин и Токаев наращивают полосатую интеграцию, - репортаж А.Колесникова

17:06 30.09.2021 Тигры патриотов

Как Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев искали полосатых кошек в степях Казахстана



30 сентября президент России Владимир Путин принял участие в XVI Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России. И все бы ничего, если бы он вдруг не обратил внимание на выступление министра экологии Казахстана, который с воодушевлением рассказывал о воссоздании не существующего в природе степного тигра. За бурной дискуссией, в которую оказались втянуты оба президента, наблюдал специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников.



Президент России Владимир Путин на пленарном заседании XVII Форума межрегионального сотрудничества России и КазахстанаПрезидент России Владимир Путин на пленарном заседании XVII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании XVII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана



Пленарное заседание форума проходило в режиме видео-конференц-связи и заняло около полутора часов. До какого-то момента все складывалось вполне предсказуемо. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что его страна приступает "к освоению крупных месторождений Каламкас-море, Хазар", и что "определен стратегический партнер с российской стороны, это компания ЛУКОЙЛ…", и что "общая стоимость проекта составит около $5 млрд".



- Для увеличения ресурсной базы газа,- добавил он,- большое значение имеет своевременная реализация крупных совместных с Россией проектов "Хвалынское" и "Имашевское". Важно прийти к скорейшему решению коммерческих вопросов с "Газпромом", что ускорит реализацию названных проектов.



Владимир Путин называл Касым-Жомарта Токаева "коллегой и другом", так он не говорил, пожалуй, даже про Нурсултана Назарбаева.



Экологические проблемы и пути их решения преобладали в речах выступавших. Даже ролик об усилиях Казахстана в обустройстве приграничных территорий был посвящен едва ли не только работе по восстановлению популяции каспийского тюленя. Из ролика было не очень понятно, сведена ли популяция сейчас полностью на нет или все-таки есть еще из чего ее восстанавливать (позже выяснилось, что есть).



Сериккали Брекешев, министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана, на мой взгляд, не без сожаления отметил, что в связи с увеличением популяции сайгака "прогнозируется ее сезонная миграция в сторону России".



- Вместе с тем,- отметил Сериккали Брекешев,- совместно со Всемирным фондом дикой природы России (название организации выглядит странно, так как непонятно, российский он все же или всемирный.- А. К.) проводится работа по реализации программы реинтродукции тигров в Казахстане. На территории Алма-Атинской области создан государственный природный резерват общей площадью 415 тыс. гектаров. Для усиления сотрудничества в данном направлении мы предлагаем разработать экосистемную цифровую карту!



Звучало, конечно, обнадеживающе, но смысл маленько терялся в эпичности формулировок. Зато министр даже на трибуне был в медицинской маске - единственный из пары десятков людей в кадре, олицетворяющих собой все нюансы трансграничного сотрудничества России и Казахстана. И в такой ситуации это даже настораживало: здоров ли?



- Казахи говорят: "Родственник - от предка, сосед - от Бога!",- воскликнул Сериккали Брекешев, обращаясь к Владимиру Путину.



Владимир Путин удовлетворенно или даже одобрительно кивнул.



Александр Козлов, министр природных ресурсов и экологии России справедливо отметил, что у природы пограничных столбов нет.



Господин Козлов - за то, чтобы специалисты России и Казахстана на основе взаимности брали пробы воды в российской и казахстанской части Иртыша.



- Государств-то два, а река-то одна,- объяснял министр.



Видимо, с этим есть какие-то проблемы. Казахстанцы, похоже, не жаждут меняться водой Иртыша с россиянами.



Аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев обратил внимание на "новую проблему: это заполнение рынка некачественным мясом, поэтому актуальны как никогда совместные проекты в частном сельском хозяйстве… Есть возможность восстановления пастбищного мяса на миллионах гектаров!"



Владимир Путин потом крайне интересовался этим моментом: что за некачественное мясо? И Гали Искалиев заверял его, что речь о третьих странах, а Владимир Путин с облегчением соглашался: да, это мы знаем, называть их сейчас не будем, чтобы никого не расстраивать и самим не расстраиваться…



Выступили еще один аким и губернатор, и Касым-Жомарт Токаев, который демонстративно уверенно вел это заседание, спросил, есть ли "желающие дополнительно выступить на данном форуме".



Неожиданно поднял руку господин Путин:



- Вопрос можно?.. Вопрос хотел задать вашему министру экологии…



- Уважаемый Сериккали…- президент России замялся.- Амангалевич…



- Амангалиевич…- поправил его президент Казахстана, в отличие от согласно промолчавшего министра экологии.



- Да…- согласился президент России.- По поводу восстановления популяции тигра… А что, в этих местах (в Казахстане.- А. К.) тигры водились когда-то? Речь идет о восстановлении?.. О восстановлении популяции тигра, я правильно понял?



Он имел в виду, очевидно, что как же можно восстановить животное, которого уже давно нет.



- Да, Владимир Владимирович…- подтвердил министр.- Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, уважаемый Владимир Владимирович, речь идет о реинтродукции тигра. Исторически в этих местах… Ну… есть исторические факты… что… в этих местах популяция тигра… была!



В конце фразы его неуверенный и даже растерянный таким вопросом тон сменился на жизнеутверждающий.



И тут своего министра самым решительным образом поддержал президент Казахстана:



- Речь, Владимир Владимирович, идет о так называемом туранском тигре. Последние экземпляры были замечены в 30-х годах прошлого столетия, после чего перед началом Великой Отечественной войны они исчезли с территории Казахстана.



Складывалось впечатление, что тигры стали жертвами чьих-то репрессий.



-…Это степные тигры,- продолжал Касым-Жомарт Токаев.- Правда, в древности они были саблезубыми…



Ого, говорил весь вид господина Путина, даже так…



- Поэтому,- продолжал президент Казахстана,- сейчас мы развиваем международный проект по восстановлению популяции этих тигров. Они назывались туранскими тиграми. Естественно, приглашаем российских специалистов принять участие в данном, очень интересном проекте. Площадь, которая отводится под популяцию этих тигров, была озвучена министром экологии. Думаю, что это очень интересный проект с перспективой на реализацию… Туранский тигр!



То ли он имел в виду, что у проекта есть перспективы реализации, то ли что-то более серьезное, насчет того, что есть перспектива отдавать тигров, точнее, видимо, их шкуры на реализацию… Да нет, это было бы слишком…



- А где же их взять? - не выдержал российский президент.- Они где-то еще остались?! Как восстановить популяцию-то?..



- Это должны сказать специалисты,- покачал головой президент Казахстана.



Тут и в самом деле было что-то не то. Площадь уже отвели, министр экологии ее озвучил, а где взять несуществующих туранских тигров, еще только должны сказать специалисты.



- Я так полагаю,- внезапно оживился Касым-Жомарт Токаев, которого вдруг, видимо, осенило дипломатическим ответом,- что, может быть, взять за основу те виды, которые сейчас существуют на территории Российской Федерации! Ну а потом, дальше в процесс включатся биологии, специалисты…



Он теперь даже слегка улыбался, удовлетворенный собой. Все вроде теперь было как надо.



Но господин Путин не успокаивался, так как тема, конечно, будоражила его воображение:



- Мы когда занимались восстановлением, скажем, некоторых популяций на Кавказе - барсами, потом ирбиса восстанавливаем там в Сибири, у нас они не сохранились, но подобные виды сохранились в Таджикистане, в Иране, и мы завозим их оттуда - из Ирана, из Таджикистана. Добавляем к тому, что у нас еще какие-то остатки остались этих животных, и таким образом специалисты работают над их разведением, восстановлением популяции… Но где взять тех животных, которые вообще исчезли,- вот это вопрос, конечно!



- Над этим работаем… Ну тигр есть тигр, в принципе! - начал, по-моему, терять терпение президент Казахстана.



- Ну понятно…- пожал плечами российский президент.



Президент Казахстана еще больше воодушевился, почувствовав внезапную поддержку:



- Он везде более-менее одинаков, будь то Индия, Россия и другие страны!



- Не-е-ет! - широко развел руками президент России.- Не-е-ет!.. В России он… Касым-Жомарт Кемелевич, не-ет!! В России самый крупный тигр!.. Ну конечно!.. На Дальнем Востоке! Конечно… Конечно…



Тут уж президента России задели за самое живое. А, например, Сергей Иванов за фразу, что тигр везде более или менее одинаков, мог и вообще не знаю что сделать.



- Да, я знаю, амурский тигр!..- не смутился Касым-Жомарт Токаев.- Мы наблюдали, как вы ездили в тайгу, принимали личное участие в популяции тигров (как это? - А. К.). Это мы все знаем, это мы, как говорится, за этим мы наблюдаем!.. Это, конечно, непростой вопрос, но тигр есть тигр!



Президент Казахстана нашел в себе силы настаивать на своем.



- Биологи должны поработать над этим, - продолжил он.- Чтобы как-то попытаться восстановить ту популяцию, которая была когда-то на территории Казахстана! Конечно, достичь этой цели на сто процентов невозможно, но нужно попытаться!



То есть, видимо, надо редактировать наконец геном, что ли.



Ведь туранского тигра нет возможности даже толком где-нибудь рассмотреть - так, как, например, мамонтенка Диму… Которого, правда, так и не поставили на ноги…



Хотя, с другой стороны, зачем, если тигр есть тигр, да и вообще они все на одно лицо…



- Нам помогают специалисты из других стран! Есть статус ЮНЕСКО и других международных организаций! И конечно же, содействие со стороны России здесь будет очень важным. Я думаю, что министр экологии (Казахстана.- А. К.) правильно поставил данный вопрос! - Касым-Жомарт Токаев и сам бился как тигр.



Уж тут было его не остановить. Речь шла о том, чтобы успокоить.



- Касым-Жомарт Кемелевич, мы с удовольствием подключимся и на правительственном уровне… Я думаю, что и на экспертном…- заверил коллегу господин Путин.



У вымершего туранского тигра, я понял, все-таки есть шанс. Источник - kommersant.ru

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