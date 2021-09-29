Welcome: Центральная Азия сейчас как никогда готова принять США

18:46 30.09.2021

Welcome: Центральная Азия сейчас как никогда готова принять США

30 сентября 2021 - Анвар Ажиев



Тема возвращения америаканцев в Центральную Азию обсуждается все активнее. Очевидно, оно не за горами. Причем, странам региона усиление позиций США только на руку. Разбираемся, почему.



Прежде всего, потому что центральноазиаты уже заметно устали от жесткой риторики россиян. Страны региона состоят с РФ в ряде военных и экономических блоков, отношения между ними традиционно именуются братскими и стратегическими.



В то же время российские политики, особенно в предвыборное время, нередко выступают с некорректными, мягко говоря, заявлениями, возмущающими жителей Центральной Азии.



В декабре 2020 года два депутата Государственной думы РФ – "единороссы" Евгений Никонов и Евгений Федоров - заявили, что нынешние территории Казахстана были "подарены" Россией. К слову, это высказывание перекликалось с заявлением президента России Владимира Путина, который несколько лет назад говорил о том, что до распада Советского Союза "у казахов никогда не было государственности".



Само собой, и официальный Казахстан, и рядовые казахстанцы с негодованием восприняли подобный словесный демарш российских политиков. И оно понятно, поскольку подобные провокационные выпады весьма недвусмысленно звучат на фоне неугасающего российско-украинского конфликта.



В августе этого года инцидент в одном из развлекательных центров в Бишкеке, где кассир подверглась нападению, стал поводом для множества политических заявлений и обсуждений. В том числе со стороны российских политиков и общественных деятелей.



В частности, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский и его сторонники устроили акцию у стен здания Посольства КР в России. В своем телеграм-канале политик написал, что "русские веками, часто в ущерб себе развивали национальные окраины, строили города, предприятия, несли в Среднюю Азию просвещение", добавив, что "и сегодня сотни тысяч киргизских семей живут за счет заработков в России".



На том же митинге он требовал отозвать из КР дипломатов и разорвать всякие экономические отношения с Кыргызстаном.



Позже, в сентябре, то же Жириновский говорил о том, что что постсоветские республики Центральной Азии "попросятся" в состав Российской Федерации из-за исходящих от Афганистана угроз их безопасности. Чем, само собой, вызвал шквал негативной реакции со стороны жителей стран региона.



Другим фактором, толкающим Центральную Азию на сближение с США, остается Китай. Антикитайские протесты в регионе стали обычным делом. Только за последние два года в регионе было более 40 митингов против "китайской экспансии".



Претензии к Пекину у протестующих самые разные: от передачи земли в долгосрочную аренду до преследований мусульман в Синьцзяне. Объединяет эти протесты то, что те, кто выходит на улицы, выступают не только против китайцев, но и против местных элит, которые якобы продались Пекину.



США ведут переговоры с соседями Афганистана об использовании их военных баз

По мере того как Китай увеличивает свое присутствие в Центральной Азии, отношение к нему на бытовом уровне становится все более напряженным. Это отчасти можно списать на рост национализма, но показательно, что главным объектом ксенофобских настроений становятся именно китайцы.



Даже громкий скандал вокруг заявления депутата Никонова, что территория Казахстана – это "большой подарок России", не спровоцировал митингов в Казахстане. В других странах Центральной Азии русофобские или антиамериканские настроения тоже не выплескиваются на улицы.



Недоверие к Китаю в граничащих с ним государствах традиционно, можно сказать исторически, высоко. В случае с Центральной Азией это усиливается тем, что регион привык к явному, но постепенно слабеющему влиянию России. Со столь мощным и все более напористым Китаем страны сталкиваются впервые. И это их пугает.



Третий фактор, который влияет на отношение стран ЦА с США, это приход "Талибана" к власти в Афганистане. Нельзя сказать, что в регионе особенно боятся талибов, однако они создали новую геополитическую конъюнктуру, которой центральноазиаты могут воспользоваться в своих интересах. Иначе говоря, талибы стали отличным поводом для того, чтобы "затащить" США в регион.



Что это дает? Третий игрок сбалансирует двух других. Усиление роли Соединенных Штатов в Центральной Азии станет гарантией того, что ни Россия, ни Китай не смогут здесь неограниченно расширять свое влияние. РФ и КНР же, в свою очередь, будут сдерживать США.



Это, скажем так, американское продвижение уже началось. Неделю назад СМИ сообщали, что в Финляндии проходила встреча высших военных чиновников США и РФ на эту тему, а недавно стало известно, что переговоры идут уже на территории региона. Так глава Центрального командования (СЕНТКОМ) американских ВС генерал Кеннет Маккензи на прошлой неделе побывал в столице Казахстана – Нур-Султане, где участвовал в консультациях с представителями Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана.



Пентагон заявил, что американские войска не вернутся в Афганистан

"Мы говорили о том, каким будет регион после падения Афганистана. В целом они хотят гарантий, они хотят, чтобы у них по-прежнему были связи с Соединенными Штатами. Поскольку они хотят, чтобы имелась альтернатива России и альтернатива Китаю", - заявил Маккензи на слушаниях в комитете Сената Конгресса по делам вооруженных сил, касавшихся обстоятельств вывода американского контингента из Афганистана.



Кроме того, буквально вчера, 29 октября, генерал-адъютант Национальной гвардии штата Монтана, генерал-майор Дж. Петер Хронек вместе с временным поверенным в делах США Сонатой Коултер встретился с министром по чрезвычайным ситуациям КР Бообеком Ажикеевым, а также с первым заместителем министра иностранных дел КР Нураном Ниязалиевым, а с начальником Генерального штаба генерал-майором Эрлисом Тердикбаевым, директором Государственной пограничной службы генерал-майором Уларбеком Шаршеевым и посетил бригаду Кой Таш вместе с официальными лицами Кыргызстана для наблюдения за полигонами Минобороны.



"В ходе этих встреч генерал-майор Хронек подтвердил давнюю приверженность правительства США обеспечению безопасности, независимости, суверенитета и территориальной целостности КР. Он также подчеркнул более чем 25-летнее партнерство между Национальной гвардией Монтаны и Кыргызской Республикой и желание углубить сотрудничество в областях готовности к чрезвычайным ситуациям, гуманитарной помощи и сотрудничества в области безопасности между США и КР", - говорится в официально пресс-релизе.



Если разобраться сегодня страны Центральной Азии только выиграют от прихода американцев. И, как ни странно, но косвенно это выгодно даже России. РФ теряет позиции здесь, поскольку канат на свою сторону перетягивает Китай. Пекин активно кредитует регион и инвестирует во все сферы бизнеса. Так что рано или поздно Китай выдавил бы ее из региона. Не исключено даже, что при поддержке пресловутого "Талибана".