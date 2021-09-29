Талибы угрожают Таджикистану. Чем это обернется, - Т.Коваленко

19:14 30.09.2021

Талибы угрожают Таджикистану. Чем это обернется



ТЕТЯНА КОВАЛЕНКО, 29 сентября 2021,



Спецназ талибов направили к Таджикистану

Организация заявила, что направила к таджикской границе "тысячи спецназовцев для отражения возможных угроз".

Террористическая организация "Талибан", которая уже полтора месяца руководит Афганистаном, выступила с угрозами в адрес Таджикистана из-за словесной поддержки таджикскими властями антиталибского ополчения в Панджшере.



Ситуация на границе двух стран обостряется: президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял там военный парад, а талибы перебросили в приграничные районы наиболее боеспособные силы. Корреспондент.net рассказывает подробности.



Позиция Таджикистана представляет большую опасность для "Талибана"

В отличие от своего соседа Кыргызстана, который отправил в Кабул официальную делегацию с высокопоставленным силовиком и самолет с гуманитарной помощью, Таджикистан вслух высказывает обеспокоенность по поводу того, что Афганистан может стать прибежищем террористических организаций.



"Различные террористические группировки активно используют нестабильную военно-политическую ситуацию в Афганистане для укрепления своих позиций", - заявил 23 сентября президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая на сессии Генассамблеи ООН.



Рахмон косвенно выразил сомнения по поводу готовности или способности нового режима в Кабуле не дать нестабильности выплеснуться на весь регион.



"Мы стали свидетелями освобождения тысяч боевиков "Исламского государства", Аль-Каиды и других террористических групп. Вызывает беспокойство и сожаление то, что сегодня Афганистан стоит на опасном пути превращения вновь в рассадник международного терроризма", - заявил он.



Рахмона особенно беспокоит неспособность "Талибана" признать этническое разнообразие Афганистана.



В конце августа он сказал министру иностранных дел Пакистана, правительство которого называют спонсором талибов, что не признает их власть в Афганистане, пока этническому таджикскому меньшинству не будет отведена "достойная роль" в управлении страной.



Выступающая против "Талибана" вооруженная афганская оппозиция Национальный фронт сопротивления, которая, как считается, продолжают борьбу в отдаленных районах Панджшерского ущелья, заселенные этническими таджиками, пользуется значительной поддержкой среди населения Таджикистана.



В середине сентября Таджикистан предложил провести в Душанбе переговоры между талибами и повстанцами для урегулирования конфликта в Панджшере. Агентство Sputnik 24 сентября со ссылкой на источники сообщало, что Рахмон встречался с четырьмя представителями панджшерских повстанцев.



Аналитик из Таджикистана Абдумалик Кадыров считает, что эти события указывают на возможное участие России, тысячи военнослужащих которой дислоцированы у южной границы Таджикистана.



"Россия тоже играет роль в Панджшере. Она всегда вела двойную игру в Афганистане, и сейчас она тоже это делает", - цитирует эксперта EurasiaNet.



До падения Кабула власти Афганистана говорили, что наиболее предпочтительным вариантом является временное правительство, сформированное при посредничестве России, США, Китая и Пакистана.



Когда в августе подобный вариант стал невозможным, рычаги влияния Москвы значительно ослабли. Исправить ситуацию могла бы молчаливая или скрытая поддержка противовеса талибам в Афганистане, утверждает Кадыров.



Кадыров обратил внимание на то, что Москва в последние недели заявляла о готовности продавать оружие Таджикистану со значительной скидкой.



"А между тем денег у нас нет. Может быть [оружие] предназначено Ахмаду Масуду (полевой командир Национального фронта сопротивления - ред.)?", - говорит эксперт.



Заместитель председателя правительства, сформированного "Талибаном", Абдул-Салам Ханафи 27 сентября предостерег Таджикистан от вмешательства во внутренние дела Афганистана, иначе, по его словам, "может случится всякое".



"Мы хотим, чтобы Таджикистан не вмешивался в наши внутренние дела. Мы хотим иметь с ним хорошие отношения, но вмешательство страны во внутренние дела своего соседа не может служить чьим-либо интересам. На каждое действие будет найдено противодействие", - заявил в интервью Ханафи.



Эти слова сделали еще более понятным сигнал, который талибы отправили в Душанбе днем ранее. По словам замминистра культуры и информации в правительстве талибов Забихуллы Муджахида, в приграничную с Таджикистаном провинцию Тахар были передислоцированы "тысячи спецназовцев для отражения возможных угроз".



На своей страничке в Twitter он также опубликовал фотографии военных машин и людей в военной форме.



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- Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) September 25, 2021

Судя по всему, такую активность талибов спровоцировало выступление президента Таджикистана на Генассамблее ООН. При этом ответ на возможное обвинение во вмешательстве в дела другого государства таджикский президент дал в самой речи.



"Мы не собираемся вмешиваться во внутренние дела Афганистана. Однако мы уверены, что для надлежащего решения политических вопросов и проблем безопасности соседней страны необходимо сформировать инклюзивное правительство путем выборов и волеизъявления народа этой страны с участием всех политических групп и национальных и этнических меньшинств", - сказал он.



Протяженность границы Таджикистана с Афганистаном составляет более 1,4 тысячи километров, и в последнее время Таджикистан проводит совместные военные учения с Россией и другими членами Организации Договора о коллективной безопасности вдоль линии таджикско-афганской границы, используя их для усиления пограничного контроля.



Научный консультант Московского центра Карнеги, эксперт по Центральной Азии Темур Умаров говорит, что угроза талибов связано не столько с заявлением Рахмона о необходимости инклюзивности правительства, а из-за отсутствия контактов с Таджикистаном "на фоне всеобщей дружбы всех остальных стран с "Талибаном".



"Это немного напрягает организацию, особенно тех, которые считаются сторонниками жестких мер. Мне кажется, именно они сейчас пытаются продавить свое видение того, какой должна быть внешняя политика Таджикистана, на президента Рахмона. И в ближайшее время мы увидим, как на это отреагирует Таджикистан, будет ли Рахмон менять свою позицию, будет как-то мягче к "Талибану" или продолжит играть такую жесткую игру", - сказал он Настоящему времени.



Таджикский политолог Парвиз Муллоджонов, говоря об угрозе нарушения талибами границы Таджикистана, обращает внимание на то, что, несмотря на желание "Талибана" изменить свой имидж в глазах мировой общественности, они остаются радикалами с "собственной логикой, согласно которой все может выглядеть совсем не так однозначно".



Сегодня Таджикистан остался единственной страной СНГ в регионе, которая последовательно отказывается идти на сделку с талибами, отметил он.



"Такая позиция представляет большую опасность для "Талибана", так как Таджикистан может использоваться другими странами, недовольными их приходом к власти, в качестве центра и плацдарма для организации поддержки для сил сопротивления", - написал политолог на своей странице в Facebook.



Талибы могут также посчитать, что если преподать урок Таджикистану, то это также послужит дополнительным стимулом и предупреждением для других стран-соседей по региону, говорит политолог.



"Во-вторых, талибы могут посчитать, что в любом случае не проиграют, так как вряд ли задействуют свои собственные силы. Вперед пошлют своих союзников из числа таджикских, кавказских и среднеазиатских талибов - если они потерпят поражение, то ослабнут и станут больше зависимы от руководства "Талибан", - считает таджикский эксперт.