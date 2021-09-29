Как будет выглядеть новый город-спутник в Алматинской области

19:15 30.09.2021

Сегодня в Международном финансовом центре "Астана" премьер-министр РК Аскар Мамин ознакомился с обновленным мастер-планом развития нового города в Алматинской области – G4 City, сообщает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.



Мегаполис будет расположен вдоль трассы Алматы-Капшагай и состоять из четырех районов: Gate District – деловой и финансовый центр, Golden District – образовательный и медицинский хаб, Growing District – промышленный и логистический хаб, Green District – туризм и развлечения.



G4 City будет придан статус специальной экономической зоны. Планируется строительство международного аэропорта и открытие прямого авиасообщения с Сингапуром.



Как ожидается, G4 City станет новым экономическим хабом Центральной Азии и придаст серьезный импульс дальнейшему росту иностранных инвестиций в экономику Казахстана. К 2050 году на территории мегаполиса будет проживать 2,2 млн человек, обеспечено более 1 млн рабочих мест.



К настоящему времени в Gate District подведены магистральные инженерные сети, идет строительство жилого района "Коянкус", в течение 3,5 лет планируется построить не менее 300 тыс. кв. м жилья.



