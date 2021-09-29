Впервые в истории АО "Узбекнефтегаз" получило международный корпоративный кредитный рейтинг

19:30 30.09.2021

Государственная компания и национальный оператор нефтегазовой отрасли Узбекистана АО "Узбекнефтегаз" впервые в истории получил рейтинг Fitch Ratings на уровне "BB-" с прогнозом "стабильный".



Справочно: кредитный рейтинг - это мнение рейтингового агентства относительно общей кредитоспособности заемщика или кредитоспособности заемщика в отношении конкретных долговых обязательств, основанное на оценке факторов риска.



В феврале 2021 года АО "Узбекнефтегаз" начата работа по получению международного кредитного рейтинга от рейтинговых агентств для постепенного выхода на международный рынок.



Стоит отметить, что 9 апреля 2021 года со стороны Fitch Ratings подтверждено сохранение долгосрочного кредитного рейтинга Республики Узбекистан на уровне "BB-" с прогнозом "стабильный".



По инициативе председателя правления АО "Узбекнефтегаз" Мехриддина Абдуллаева совместно с АО "Газпромбанк" проведена тесная работа по получению корпоративного кредитного рейтинга.



При этом 10 августа 2021 года проведена рейтинговая встреча между руководством АО "Узбекнефтегаз" и аналитиками Fitch Ratings для оценки кредитоспособности самой компании.



В результате презентации и на основе данных о кредитоспособности АО "Узбекнефтегаз", комитетом Fitch Ratings присвоен рейтинг (BB-) на уровне суверенного рейтинга Республики Узбекистан (ВВ-/Стабильный).



Справочно: "BB" - означает, что существует возможность развития кредитных рисков, однако компания может выполнить свои финансовые обязательства перед инвесторами и кредиторами. При этом компания является инвестиционной.



Помимо этого, АО "Узбекнефтегаз" является первой компанией, получившей международный корпоративный рейтинг на уровне суверенного в Республике Узбекистан.



Пресс-служба АО "Узбекнефтегаз"