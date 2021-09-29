Украина: Коррупция как способ существования материи, или Где деньги, ЗЕ?! - К.Пидпильник

00:05 01.10.2021 Украина: Коррупция как способ существования материи, или Где деньги, ЗЕ?!



Паситесь, мирные народы!

Вас не разбудит чести клич.

К чему стадам дары свободы?

Их должно резать или стричь.

А. С. Пушкин



Коррупция непобедима - расхожее, но в принципе верное выражение. Коррупцию нельзя изжить, она была, есть и будет, пока в мире есть человек и существуют денежные знаки. Стяжательство победить нельзя, но есть такое понятие, как "допустимый уровень" коррупции. Можно приуменьшить ее масштабы, ограничить по уровням, как это делается во многих странах, где это негативное явление трансформируется, маскируется, принимая характер лоббирования и другие более-менее приличные и приемлемые формы.



Есть примеры успешной борьбы с коррупцией и в государствах с авторитарными режимами. Это в первую очередь Китай, где взяточничеству и казнокрадству противостоит мощная карательная система, опирающаяся на строгие, а порой жестокие законы. Это Белоруссия. Там коррупция загнана в высшие эшелоны власти, на среднем и нижнем уровнях мздоимства практически нет. По крайней мере, милиционер, врач и рядовой чиновник взяток не берут. Поэтому простые граждане в повседневной жизни с коррупцией фактически не сталкиваются, что, на мой взгляд, очень важно.



Успешно велась борьба с коррупцией в Советском Союзе. По некоторым оценкам, в разные годы в СССР разворовывалось от 10 до 14% национального дохода. Если б Украина вышла на этот уровень, можно было бы говорить об окончательной победе над коррупцией. А пока масштабы взяточничества и воровства в украинском государстве просто поражают. Украина постоянно входила в двадцатку самых коррумпированных стран мира. Причем в докладе ЕБРР украинская коррупция была названа эндемической, то есть характерной только для этой страны. По последним данным, к концу 2020 года Украина заняла 117-е место среди 180 стран в индексе восприятия коррупции, поднявшись в рейтинге на 3 балла. Интересно, что авторитарная Беларусь, которую украинцы пытаются учить жизни, набрала 47 баллов и занимает высокое 63-е место. На первом месте по-прежнему Дания и Новая Зеландия.



На Украине только в сфере бюджетных закупок теневые обороты составляют около 60 млрд гривен в год. А воровство НДС, а офшоры, а фирмы и фирмочки, присосавшиеся к бюджетным и энергетическим потокам, принадлежащие чиновникам всех уровней, начиная от министров и кончая сельским головой?! По самым оптимистическим прикидкам, на Украине дербанится треть дохода страны. Можно с уверенностью утверждать, что место коммунистической идеологии на Украине заняла другая идеология - побольше украсть! Утопист-социалист Анри Сен-Симон писал: "Нации, как и индивиды, могут жить либо воруя, либо производя". Это про Украину, ибо в этой стране, которая мало что производит, коррупция уже не явление, а способ существования материи. Убери коррупционную смазку - и остановятся все экономические и государственные механизмы.



Часто приходится слышать, мол, это все было при Петре Порошенко, а теперь во власть пришли новые люди - порядочные, неподкупные, благодаря которым на Украине решительно утверждаются европейские нормы жизни. Действительно, одним из основных приоритетов, которые декларировала новая власть, была беспощадная борьба с коррупцией. Но одно дело декларировать, а другое - реально проводить в жизнь. Тут больших успехов, увы, не наблюдается. С сожалением приходится констатировать: новые воруют не меньше старых. Они расселись по теплым местам и с удовольствием эксплуатируют схемы, созданные предыдущей властью. Миллионы разворовываются практически в каждом ресурсном министерстве. Причина в том, что не произошло главного из обещанного Зеленским - отделения бизнеса от власти! Страной по-прежнему управляет имущественная олигархия. Воевать с коррупцией она не будет, ибо как можно бороться с тем, на чем основываешься?!



По оценкам экономистов, Порошенко и К воровали из бюджета около 25 млрд долларов в год. Сумма примерно соответствует доходной части украинского бюджета. Элементарный расчет показывает, что, после того как "литрополита" всея Украины оттащили от бюджетного корыта, доходная часть любого текущего года должна была как минимум удвоиться. Более того, 25 млрд - это только дополнительные доходы от победы над одной "семьей". А другие семьи, приписанные к кормушке, что - не воровали? Воровали еще как. Тогда победа над ними также должна была принести огромный доход. Ведь место казнокрадов заняли порядочные, неподкупные люди. Где же средства, полученные от победы над коррупционерами?



Военные действия на Донбассе вроде бы прекратились, а официальный военный налог продолжает действовать. Куда идут деньги? Где доходы с налога, которым обложили депозиты украинцев? Где средства от неиндексированных пенсий? Цены на товары выросли почти в три раза. Налоговые поступления в результате их роста должны были дать десятки миллиардов в бюджет! Где они? Только на одном повышении цен на коммунальные тарифы можно было полбюджета сверстать. Куда подевались денежки, сэкономленные на дотациях: чернобыльцам, многодетным матерям, детям-инвалидам, малообеспеченным? О том, что из расходной части ушло содержание Крыма и "дотационного" Донбасса, я уже не вспоминаю. Кстати, Пенсионный фонд задолжал пенсионерам Донбасса 83 миллиарда гривен! Да в Киеве "закрома Родины" должны просто лопаться! А они пустые. Страна стоит в неприличной позе, с протянутой рукой и просит помощи. Если не дадут - дефолт неизбежен. Где деньги, ЗЕ?



Ежегодно Украина из-за коррупционных схем теряет $ 37 млрд. Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" рассказал бывший президент Грузии, председатель украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили. Для наглядности он принес в студию живую крысу. Батоно Мишико всегда был большим оригиналом: то на Авакова говорил "бе-бе-бе", то границу брал штурмом, то по крышам бегал, аки Карлсон… На это раз Саакашвили был серьезен. Он показал инфографику, на которой приведены убытки от коррупции в разных отраслях:



$ 6 млрд - "скрутка" ПДВ и конвертации;

$ 6 млрд - зарплаты в конвертах;

$ 6 млрд - убытки госпредприятий;

$ 6 млрд - офшоры;

$ 5 млрд - незаконное использование недр;

$ 3 млрд - коррупция на таможне;

$ 3 млрд - госзакупки;

$ 1 млрд - подакцизные товары;

$ 250 млн - лесная отрасль;

$ 500 млн - "спящие" лицензии на добычу недр;

$ 500 млн - теневая аренда земли.



Прокомментирую несколько цифр.



5,5 миллиарда - воруют из недр! В Министерстве экологии, в Госслужбе геологии и недр Украины коррупция не прекратилась, а расцвела буйным цветом. Вот, что пишет украинская пресса:



"…У Держгеонадра нiчого не змiнилося, окрiм замiни керівників. Таке враження, що iх за руку привели и наказали контролювати потоки. Змiна влади нiчого не змiнила, тут далi крадут у краiни нафту, газ, воду, золото, бурштин, руду, вугiлля, титан, пiсок, щебень - що хочуть i за бесцiнь".(с)



Читаешь некоторые публикации и не веришь, что такое вообще может быть. На проводимых псевдоаукционах не регистрируют документацию! Там даже нет канцелярии! Зато в офисах "Держгеонадра", выдающих лицензии, сидят крепкие ребята, побывавшие в "АТО", и следят за тем, чтобы "чужие" не попали на аукцион, в котором победители заранее известны. Особо непонятливым объясняют, нежно поглаживая ствол: "А ваши документы потерялись. Причем ВСЕ"! Теряются они у ВСЕХ, кто не в доле…



6 миллиардов - убытки госпредприятий. Понятно, что это государственные монополии, главная из которых НАК "Нафтогаз Украiни". Она распоряжается газом собственной добычи и газом, поставляемым извне. Хорошо известно, что для обеспечения населения Украины достаточно 16 млрд кубометров "родного" газа, которые добывает ПАО "Укргаздобыча". Этот газ закупает НАК "Нафтогаз Украiни" и затем продает населению. Схема довольно запутанная, вызывающая законный вопрос: почему не напрямую, а через посредника? С этим можно было бы мириться, если бы цена продажи не была больше цены закупки в 7 раз! И это можно было пережить, ведь разница должна поступать в "закрома Родины" и перераспределяться на благо людей. При такой рентабельности доходы "Нафтогаза" должны быть огромными и постоянно расти в соответствии с ростом цен для потребителя. Но картина совершенно другая: при постоянном, порой галопирующем росте цен компания показывает постоянные убытки! Как такое может быть?



В ответ на вопрос "газовые" представители власти начинают рассказывать о "смешивании" украинского газа с импортным, что-то мямлить об энергетической независимости. В свое время Порошенко вешал лапшу о том, что Украина больше не покупает российский газ, а получает его из Европы. Его спросили: от какого производителя конкретно? В ответ прозвучало: понимаете, это очень сложная схема… А что там сложного? Взяли тот же российский газ, прогнали его по газопроводу до Словакии и Швейцарии, по бумагам естественно, по трубе он как шел, так и идет, реверса в ней нет. Накрутили 100 баксов на тысячу кубов за якобы транспортировку и накладные расходы, получили долю от посредников, выписали себе премий на 340 миллионов гривен, а гражданам сказали, что они освободились от российской газовой зависимости. Обрадованный поначалу народ с удивлением обнаружил в платежках за газ цену, завышенную ровно на сумму, которую проходимцы положили себе в карман.



Зеленский, идя в президенты, назвал эту схему преступной, позволяющей антинародному режиму наживаться за счет народа и пообещал разобраться с тарифами. Разобрался так, что его правительство не только сохранило коррупционную схему, но стало постоянно повышать тарифы для населения. Произошло как минимум два подорожания газа и сейчас готовится третье. Заметим, что закупочная цена для "Нафтогаза" оставалась на прежнем уровне, но Коболев упорно продолжал показывать убытки.



21 сентября соруководитель "Нафтогаза" Отто Ватерландер дал большое интервью "Украинской правде", в котором, в частности, сказал: "На мой взгляд, не должно быть никаких дискуссий по поводу того, зарабатывает „Нафтогаз" деньги или нет. Компания зарабатывает 6 гривен на одном кубометре газа…"



Через неделю главный операционный директор "Нафтогаза" О. Ватерландер был уволен. Еще бы, так "спалить контору"! Экономисты подсчитали, что годовой навар НАК должен составлять от 20 до 30 млрд грн. Где эти деньги, ЗЕ? Куда идут доходы, минуя украинскую казну? Известно куда. НАК "Нафтогаз" уже давно не государственная естественная монополия, а противоестественный импортный насос, качающий бабки из карманов простых украинцев!



То же самое можно сказать о мегаубыточной "Укрзализныце", которую буквально сжирает ржавчина коррупции. До такой степени, что скоро колесные пары перестанут двигаться. Убытки компании по итогам прошлого года составили рекордные 11,9 млрд гривен. Несмотря на это, там продолжают выплачивать огромные зарплаты руководству и членам набсовета. Как следует из недавнего отчета компании, размер средней зарплаты членов правления "Укрзализныци" в прошлом году достигал 8,836 млн гривен (более 735 тысяч гривен в месяц), а одного члена наблюдательного совета - более 4,135 миллиона гривен (более 340 тысяч гривен в месяц). При этом рядовые работники "Укрзализныци" получают достаточно скромные зарплаты - по 8−15 тысяч гривен в месяц.



Политика нынешнего правительства в области энергетики вообще трудно поддается объяснению. Влезли в зеленую энергетику - и теперь не знают, как из нее выбраться. Я понимаю, что цвет родной, но надо же не только визуально… но и головой думать. С газом совсем беда. Кричали: "„Северный поток - 2" никогда не построят! Америка не даст!" И шо, и дэ?! Неужели история с крымским мостом, который тоже "никогда не построят", ничему не научила? Если Россия сказала - будет, то оно точно будет! Если объективная реальность кому-то не нравится, это не значит, что она не существует или ее можно заменить на мифологическую.



В последние дни в СМИ Украины стоит вой по поводу 15-летнего контракта Венгрии с "Газпромом". Украинская власть отправила "телеги" во все европейские инстанции, включая "Лигу сексуальных реформ", с требованием наказать противных венгров за "несоблюдение интересов Украины". В ответ министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто резонно спросил: "А с какого такого резона Венгрия, проводя свою экономическую деятельность, должна учитывать интересы Украины?" Действительно, с какого? Разве Украина, проводя "мовный закон", учитывала интересы закарпатских венгров? Вот и прилетела "ответка". Говорю без злорадства, а лишь констатирую факт неумного поведения украинской власти. Слова Сийярто вызвали на Украине очередной шквал возмущения в стиле "а нас за шо?". Один ненормальный, назвав венгров КИТАЙСКИМ (!) племенем, сказал, что через 15 лет их завоюет Китай! На что один остроумный венгр ответил: "В таком случае вы - индейское племя, уже несколько лет живущее в американской резервации!"



Походу, сильно завидуют венграм украинцы. Сидят, чухают затылки в ожидании холодной зимы. А ведь предлагала Россия заключить прямые договора на поставку газа. Могли бы по 170 долларов закачать газ в хранилища. Нет, политическая составляющая не позволила покупать газ у "агрессора". То есть дешево газ у "агрессора" покупать не будем, мы этот же "агрессивный газ" закупим в три раза дороже, но зато не у "агрессора". Логика идиотов! Которые не понимают, что мнимый реверс через немецкую компанию RWE - это не что иное, как загрузка российского газопровода "Северный поток". А свою трубу чем заполнять? Соплями "патриотов"! Кричат: "Надо заставить Россию качать газ через Украину!" Ребята, вы же все сделали, чтобы Россия повела трубопроводы мимо Украины, мимо вашей дурости, алчности и чванства. Вы же орали: "Прощай, немытая Россия!" - вот теперь попробуйте помыться в ванной при такой цене за газ.



Хотели энергетической независимости, а попали в энергетическую кабалу. Подорожание энергоносителей для производителей немедленно привело к росту цен на прилавках. Или кто-то думает, что цены на хлеб, сахар, мясо, молоко, конфеты и другие продукты питания просто так возросли вдвое-втрое. Не-е-т, нынешние ценники нарисовали украинцам их "мудрое" правительство и лично господин президент. Вся эта "зеленая" команда, живущая за счет кредитов, настолько непрофессиональна в деле государственного управления, что напоминает бестолковую жену - сколько ни дай, все потратит, а холодильник будет пустой. Американский ученый Ричард Ран в газете "Вашингтон таймс" заявил: "Обещанные киевскими властями реформы так и не были проведены, а деньги, которые МВФ выделил на их осуществление, израсходованы на реализацию коррупционных схем".



В 70-х годах прошлого века Украина на своей территории добывала почти 70 млрд кубометров газа. При нынешних объемах потребления - около 50 млрд - этого бы с лихвой хватило и населению, и промышленности. Диверсификация поставок плюс экономия, плюс применение альтернативных источников энергии позволили бы Украине самой экспортировать углеводороды. Почему Украина этого не делает, а поступает с точностью до наоборот? Почему государство гнобит собственного производителя и поднимает зарубежного, да еще, на ее взгляд, не очень дружественного? Наверное, потому, что власть имущим невыгодно развивать собственную газодобычу. Гораздо легче сидеть на трубе и снимать коррупционные сливки. По этой причине ничего не меняется на Украине: невразумительные речи Тимошенко сменяются газовыми истериками Яценюка, а победные вопли Порошенко - заклинаниями Зеленского.



6 миллиардов - уперли в офшоры. По данным западных экономических экспертов, за время президентства Зеленского с Украины были выведены около 13 миллиардов долларов в страны с льготным налогообложением. Похоже, новая власть - честная и порядочная, вся проникнутая заботой о народе, - офшорные реки перекрывать не спешила. Многострадальный закон о трансферном ценообразовании, который мурыжили в Верховной раде с 2012 года, был наконец принят в июле этого года. Закон вступил в силу с 1 сентября, а разговоры и эмоции вокруг него уже разгораются.



Критики высказывают сомнения, что закон поможет сократить поток денег, утекающий в офшорные зоны, - скорее приведет к очередному витку по выкачиванию денег из страны более сложным путем. Первую реальную статистику стоит ждать не раньше чем через год, когда соберут отчетность, проанализируют и опубликуют. Наверное, какие-то деньги бюджет получит, однако вполне вероятно, что планируемые 10−20 миллиардов гривен уйдут на прокорм аппарата по контролю. А само трансфертное ценообразование на Украине может стать очередным мертворожденным проектом, который не только не принесет пользы, но добавит бизнесу лишней головной боли.



Действующая власть, стоящая на страже интересов крупного капитала, никогда не прекратит отток капитала за рубеж, не перекроет нелегальные многомиллиардные схемы товарного импорта или псевдоэкспорта. Этот огромнейший экономический резерв будет по-прежнему лежать в карманах олигархов. Зато из карманов простых украинцев вытряхнут последнее.



3 миллиарда - коррупция на таможне. В целом в общий фонд государственного бюджета за январь - июль 2021 года поступило 581,5 млрд грн., или 104,6% от росписи отчетного периода (+25,3 млрд грн.). Наблюдается положительная динамика по сравнению с проваленным 2020 годом. Но о победе над коррупцией говорить еще рано. Непосредственные участники таможенного процесса говорят, мол, недопоступления в бюджет 2019−2020 гг. были связаны с неразберихой после смены власти - "кто, кому и сколько"… Но потом подъехали новые смотрящие, к сумме за "проход-провоз" добавили "налог на честность" - и все устаканилось, в том числе бюджетные поступления.



250 миллионов - убытки в лесной отрасли. Цифра занижена в несколько раз, говорят жители Прикарпатья и Закарпатья, с грустью наблюдающие стремительное облысение вершин Карпатских гор.



В лесных хозяйствах страны идет варварская вырубка ценных пород. Ежедневно эшелоны вывозят лес-кругляк за границу в районе Чопа: часть официально, часть нелегально под видом древесных отходов. На той стороне лес ждут построенные недалеко от границы многочисленные деревообрабатывающие комбинаты. Они покупают украинское сырье за копейки, а затем продают на Украину готовую продукцию по европейским ценам. Вопрос, а что, Украина сама не может делать мебель, - отнесем к риторическим.



500 млн - теневая аренда земли. Еще тысячу лет назад человечество определило один постулат: межевой знак СВЯЩЕНЕН! За его повреждение либо перемещение - смертная казнь без права апелляции! Даже варвары понимали, ЧТО влечет за собой нарушение межи, - многолетние разбирательства и войны. Поэтому проще сразу прибить одного урода, посмевшего переместить межевой знак, чем потом хоронить кучу трупов. Варвары понимали, украинцы - еще нет. На Украине до сих пор не принят закон об имущественных правах. Права не определены - нет открытых реестров на недвижимую собственность, нет кадастров на землю! А ведь без этого не может существовать нормальное государство, ибо как разруливать хозяйственные разногласия, как решать споры собственникам совместного имущества?



По этой причине на Украине процветают рейдерство и правовой беспредел в вопросах собственности, у граждан безнаказанно отбирают собственность и отжимают земельные паи. Вы знаете о том, что один господин по прозвищу Беня в результате "АТО" стал крупнейшим латифундистом? Разве позволят он и такие, как он, принять закон об открытых реестрах Государственного земельного кадастра?! Какое открытие, мы ж еще не закончили делить?! В свое время Всемирный банк выделил Украине 20 млн долларов специально на упорядочение земельного законодательства. И что? Как всегда, ни "кадастра", ни денег!



На Украине осталась одна ценность, которую еще не отобрали у народа олигархи, - ЗЕМЛЯ. Пока не приберут ее к рукам, не успокоятся. Это ради нее - кормилицы - украинцам устраивают "майданы" и "войнушки" . Ради последнего БОЛЬШОГО ПЕРЕДЕЛА! Ради этого из политической жизни давно выбросили Компартию Украины и другие левые партии, дабы устранить политические силы, противостоящие земельной "прихватизации". Ради этой цели в стране преследуется оппозиция, закрываются ТВ-каналы. В тишине воровать и грабить легче.



В последнее время наметился большой передел в производственной и имущественной сферах. На Украине придумали ноу-хау - перераспределение собственности с помощью государственного аппарата. Схема очень простая: заносишь в СНБО конверт - и твой соперник объявляется вредным для страны человеком. Благо, такие возможности есть, СНБО в современной Украине замещает и оперативную работу, и следствие, и суд. Красота! Не надо никаких киллеров и рейдеров, все на законной основе, точнее на беззаконной, признанной законной на государственном уровне. Один из черкасских козлов (фамилия у него такая - Козлов) занес… Соперника отстранили от тендера. Но на беду тот оказался чересчур обидчивым, взял и грохнул заказчика!



На Украине с приходом Зеленского произошло то, чего не было за все годы независимости, - полная монополизация власти. Отныне все властные институты перешли под контроль одной политической силы, которая получила возможность осуществлять государственный курс, не оглядываясь на оппозицию. Сформировался правящий режим, у которого нет организованного оппонента - ни в социуме, ни в парламенте. Власти, избавленной от влиятельной оппозиции, ничто не мешает действовать по своему усмотрению, зачастую вопреки закону и здравому смыслу. В результате страна получает: дилетантские бюджеты, программы правительства - нечто среднее между студенческой халтурой и журналом "Мурзилка", а также заявления государственных мужей, похожие на шутки "95-го квартала".



Украинская власть постоянно твердит, что страна вот-вот рванет и опережающими темпами понесется в Европу. За счет чего, позвольте спросить? Золото Полуботка нам вернут англичане? Или индустриальный Донбасс, разрушенный до основания, вдруг вернется в объятия "неньки" и заработает на благо Украины? Сколько рабочих мест открыл кабмин в этом году? А сколько планируют открыть в следующем? Никто не знает. Вот сразу видно - у правительства имеется четкий, продуманный план реформ под названием "куда кривая коза выведет"…



И что дальше? Продолжать бороться "з ворогами" и просить денег у Запада? Кого власть таким образом собирается осчастливить? Тех, кто останется в живых на пепелище государства - разуверившихся, дезориентированных и злых? Или олигархов? Так те уже счастливы - стригут овец, гоняя отары с одного "майдана" на другой… Возникающий вопрос - "за что боролись?" - отнюдь не риторичен, ибо последствия борьбы, равно как и "достижения" новой власти, украинские граждане ощущают на своей шкуре. Цифры на ценниках и количество денег в кошельках граждан - лучшая характеристика любой власти. В 21-м веке, в центре Европы, в стране с огромными природными и человеческими ресурсами люди сидят с пустыми карманами! О чем можно говорить и как можно объяснить происходящее?! Неужели только внешним агрессивным фактором? А с внутренними факторами на Украине все окей, да?



Недавно президент Зеленский в одном из своих выступлений назвал один из главных вызовов, стоящих перед Украиной, - коррупция, которая, по его словам, "поглощает систему государственной власти". Вот те нате, хрен из-под кровати! Два года честные люди правят страной, а проклятая коррупция все поглощает и поглощает систему власти! Думаю, Владимир Александрович не назвал главного вызова наших дней - люди, стоящие у государственного руля, для построения качественно НОВОГО государства - МАЛОПРИГОДНЫ! Хотя нет, говорил, мол, негде взять толковых людей… Да уж, задача нетривиальная, поскольку детектора для отделения агнцев от козлищ пока не изобрели. А может, просто президент ищет себе соратников в местах, где козлов больше всего, а разумные существа вообще не водятся? В данном случае "козлов" - это не фамилия, а состояние материи…



Кондрат Пидпильник Источник - eadaily.com

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