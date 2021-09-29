 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Польше полемизируют насчет секса мигранта с ослом
00:07 01.10.2021

Оруэлл со "Скотным двором" курит: в Польше полемизируют насчет секса мигранта с ослом

Фотографии сношения мигранта с коровой, обнародованные накануне польскими министрами обороны и внутренних дел, вызвали беспощадную критику в оппозиционном лагере Польши. Преуспел экс-премьер Дональд Туск, приведший аллегорию со "Скотным двором" Джорджа Оруэлла.

Сегодня, 30 сентября, экс-премьер Польши - лидер оппозиционной партии "Гражданская платформа" Дональд Туск прокомментировал в "Твиттере" недавнее совещание глав МВД и национальной обороны Мариуша Каминьского и Мариуша Блащака о ситуации на польско-белорусской границе. Напомним, мероприятие вызвало скандал после того, как министры продемонстрировали журналистам кадры, на которых некий мигрант занимается сексом не то с коровой, не то с ослом. По данным министерств, эти снимки были изъяты с мобильных телефонов задержанных беженцев-нелегалов.

Дональд Туск в свойственной ему жесткой сатирической манере написал в микроблоге:

"Звериная ферма по-польски, или как селезень (по-польски kaczor - намек на Ярослава Качиньского, политического конкурента Туска. - EADaily) приказал двум свиньям отвлечь одной коровой внимание от оравы толстых котов. Любое сходство с реальными персонажами случайно".

Реплика лидера "Гражданской платформы" взбесила главу администрации президента Польши Павла Шрота.

"Геббельс любит такое. Но публичные высказывания о „свиньях" - это просто подлость. И никакие „тонкие" ссылки на Оруэлла этого не изменят", - заявил чиновник.

EADaily напоминает, что накануне пограничники Польши объявили о рекордном числе мигрантов-нелегалов - 473, пытавшихся незаконно пересечь польско-белорусскую границу.

Источник - eadaily.com
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