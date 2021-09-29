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Петицию против строительства мусоросжигательных заводов запустили в Казахстане
00:09 01.10.2021

Елена ВЕБЕР

В Казахстане идет сбор подписей против мусоросжигательных заводов (МСЗ), которые планируют построить в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Актобе, Усть-Каменогорске и Караганде. Петицию, инициированную экоактивистами, уже поддержали четыре тысячи человек. Цель авторов - собрать пять тысяч подписей.

Петиция адресована президенту и депутатам обеих палат парламента. Их просят остановить проекты по строительству заводов. Экоактивисты считают, что сжигание мусора - дорогая технология, вредящая окружающей среде.

- Сегодня мы выяснили, что такой завод собираются строить еще и в Кокшетау. Проекты, которые влияют на жизнь любого гражданина, на окружающую среду, должны проходить определенные этапы: общественные слушания, экспертное заключение. Но этого не было, хотя в некоторых городах места уже определены. Объявлен тендер. Идея строительства заводов активно лоббируется министерством экологии. Один раз мы уже направляли письмо президенту, привели все аргументы против мусоросжигания и просили приостановить проект, но нам пришла отписка, что суть нашего письма "непонятна", - заявила Азаттыку Алия Сальменова, сооснователь движения Recycle Birge и директор фонда Greenup.kz.

Авторы петиции говорят, что сжигание мусора угрожает общественному здоровью из-за образования высокотоксичной летучей золы и шлаков, а МСЗ не решают проблему стихийных свалок и полигонов, их дорого содержать и они не позволят достичь целей по снижению выбросов парниковых газов.

Активисты напоминают, что еще 2017 году отказаться от этой практики рекомендовал Евросоюз.

Подписавшие петицию, в частности, требуют:

остановить проекты по строительству МСЗ;
обеспечить открытость информации и участие общественности;
признать энергию из отходов невозобновляемой;
принять меры для снижения производства мусора: законодательно запретить оборот одноразовых изделий из пластика; сокращать оборот неперерабатываемых товаров, тары и упаковки немедицинского назначения.

Сбор подписей проводится на нескольких интернет-ресурсах.

Согласно открытым данным, строительство заводов поручено компании Waste2Energy. Все шесть объектов должны появиться к концу 2025 года.

Источник - Радио Азаттык
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1633036140
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