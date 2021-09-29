На казахско-узбекской границе усилилась фильтрация афганцев

08:57 01.10.2021

Задержаны и двое казахстанцев, которые помогали им в этом, передает ЭК.

Полицейские Туркестанской области задержали двух жителей Казахстана, организовавших незаконный канал миграции. Они помогли трем гражданам Афганистана незаконно пересечь границу. Нелегалы пытались попасть в Казахстан через границу с Узбекистаном.



Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Туркестанской области, нарушителей доставили в отдел полиции Сарыагашского района для дальнейшего разбирательства.



...по факту незаконного пересечения границы иностранными гражданами проводится досудебное расследование по статье 392 УК РК (...), а в отношении двух местных жителей ведется следствие по ст. 394 УК РК "организация незаконной миграции",



- говорится в сообщении.



Следствием выясняются все обстоятельства произошедшего и причастность подозреваемых к другим аналогичным преступлениям, сообщили в полиции.