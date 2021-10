ШОС усиливается, Запад на пути к развалу, - Питер Кениг

09:25 01.10.2021 Геополитические сдвиги - на Востоке зарождается новое будущее

Питер Кениг

1.10.21

ШОС усиливается, Запад на пути к развалу



Свободная пресса" продолжает публиковать переводы авторов из альтернативных западных СМИ. Это далеко не та пропаганда, которую печатают в CNN, New York Times, Washington Post, Los-Angeles Times и других "авторитетных" медиаресурсах. Если вам интересно побольше о узнать об этих авторах, можно заглянуть сюда.



В ближайшие годы, несомненно, произойдет сдвиг в мировой властной базе, альянсах и экономической мощи. На самом деле, это уже происходит. Но не обязательно в соответствии с "Великой перезагрузкой" Клауса Шваба (WEF). "Не обязательно", потому что мы, люди, можем это остановить. Кроме того, есть страны и их союзники, которые не согласны и не согласятся с порабощением большей части мира с помощью самопровозглашенных властей сверхбогатой элиты.



The Saker (Андрей Раевский) в своем блоге "Big, huge changes, in the near future (a tentative list)" (26 September 2021) (в "СП" - Самолет американской империи вошел в глубокое пике; Большие, огромные изменения в ближайшем будущем (предварительный список) охватил большинство геополитических трансформаций, которые, скорее всего, произойдут в обозримом будущем.



Подумайте о том, что ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - только что включила Иран в качестве нового члена. Эта - на Западе - мало обсуждаемая организация, ассоциация восточных стран, созданная Китаем и Россией 15 июня 2001 года, начиналась с 7 членов из Центральной и Восточной Азии, Республики Казахстан, Китайской Народной Республики, Киргизской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан*.



С тех пор к ним присоединились Индия, Пакистан, а теперь и Иран. Ассоциированными членами являются Малайзия и Монголия. Что делает ШОС одной из самых мощных, возможно, самых мощных организаций в области социально-экономической и оборонной стратегии в мире - с почти половиной населения мира и примерно одной третью мирового ВВП.



Несомненно, можно было бы спросить, какое отношение Индия имеет к этому клубу? Индия раскачивается с Запада на Восток, с Запада на Запад, где, как всегда, крупицы удачи кажутся больше. Недавние фотографии премьер-министра Индии Нарендры Моди с президентом Байденом, которые вместе улыбаются средствам массовой информации, говорят сами за себя.



Ну, конечно, есть макростратегические причины для сохранения Индии Моди в Ассоциации ШОС. Настанет день, когда Индия снова станет Индией - не только по воле народа, но и по воле ее лидеров.



Как хорошо проиллюстрировано в эссе Андрея Раевского, Западу суждено развалиться и в конечном итоге рухнуть. Это напоминает картину падающего самолета, где пассажиры спорят и набрасываются друг на друга, в то время как быстро снижающийся самолет разваливается на части - и вскоре ударяется о землю. И, вероятно, превратится в дым. Скорее всего, это будет не так драматично - но, возможно, близко к тому.



Действительно, Европа не может решить, принадлежат ли она к западному англо-американскому блоку, который также захватил Австралию и Новую Зеландию, или к гораздо более стабильному, гораздо более мирному и близкому по духу мегаконтиненту - Евразии. Всего пара цифр, на которых следует остановиться: 55 000 000 км2 (21 000 000 кв. миль) и население 5,4 миллиарда человек по состоянию на октябрь 2019 года - около двух третей населения земного шара.



На самом деле это несложно. Скоро мы увидим, развалится ли Европа, Европейский союз, в конце концов, из-за того, что мы не знаем, к чему относиться, или в последнюю минуту примем правильное решение. Жаль, что "система", вкрадчиво правящая мировым порядком, не видит или не хочет видеть, что они делают ставку на бумажного тигра - такого, как НАТО, чтобы прийти ему на помощь.



Давайте посмотрим на AUKUS. Он выступает за Австралию, Великобританию и США и нацелен на модернизацию основного бенефициара - Австралии - в ближайшие десятилетия для решения проблем безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе [ясно сказано: занять наступательные позиции против Китая и России].



План состоит в том, чтобы предоставить Австралии доступ к передовым военным технологиям двух ее партнеров, включая футуристические возможности - такие, как искусственный интеллект и квантовые технологии. Это относится к недавней сделке между США и Великобританией по строительству атомных подводных лодок, отменяющей контракт на подводные лодки, заключенный Австралией с Францией.



Эта сделка AUKUS для неподготовленной к этому Франции аннулировала австралийский контракт на сумму 66 миллиардов долларов США, эквивалентный контракту с французской государственной военно-морской группой, на поставку 12 обычных дизель-электрических подводных лодок для Австралии.



И представьте себе, это всего лишь одна из первых "сделок" довольно нового альянса AUKUS. За этим может последовать еще больше таких эгоцентричных, ориентированных на немедленную прибыль сделок, которые помогут еще больше разрушить некогда столь могущественный западный альянс.



Новая сделка AUKUS обеспечит Австралию атомными подводными лодками. Но соглашение настолько новое, что ни стоимость, ни временные рамки пока не известны общественности.



Франция отозвала своих послов в Соединенных Штатах и Австралии после того, как президент США Джо Байден объявил на прошлой неделе о новом трехстороннем союзе, включающем Австралию и Великобританию, который позволит Австралии создать флот по меньшей мере из восьми атомных подводных лодок.



Russia Today (RT) подводит итог: "Неудивительно, что недавно созданный Атлантико-тихоокеанский тройственный союз между США, Великобританией и Австралией, известный как AUKUS, привлек внимание российских лидеров и руководителей оборонных ведомств. Объявленный 15 сентября, пакт был представлен как нацеленный на Китай. Однако ясно, что его геополитические последствия будут ощущаться не только в Пекине.



Новый ядерный блок AUKUS не просто будет сражаться с Китаем, он втянет Запад в конфронтацию с Россией, говорит шеф одной из служб безопасности Москвы".



Поначалу осторожный, ответ Москвы быстро стал более критичным. Николай Патрушев, секретарь Совета национальной безопасности России, осудил AUKUS как "прототип азиатского НАТО", нацеленного на расширение и направленного как против Китая, так и против России.



Суть AUKUS не сложна. Хотя она и охватывает различные области - такие, как кибернетика и искусственный интеллект, - ее ядром является передача технологий из США в Австралию. И не просто какая-либо технология, а технология атомных подводных лодок, которыми до сих пор владели только шесть государств: Китай, Франция, Великобритания, Россия, США и - в сложной зависимости от России - Индия. И, конечно, чего никогда не следует упоминать - Израиль.



В заключение. Москва может, соответственно, расширить свой собственный атомный подводный флот в Тихом океане. В таком мире уже существующее стратегическое партнерство между Китаем и Россией будет только укрепляться.



Параллельно с этой AUKUS-изменой Франции Байден проводит саммит четырех стран (Альянс четырех стран = Четырехсторонний диалог по вопросам безопасности - это стратегический диалог между Соединенными Штатами, Индией, Японией и Австралией). Хотя эта тема еще не является официальной новостью, нетрудно догадаться, что речь идет о том, как "сдерживать" - читать: "вести агрессию" - против России и Китая. И снова, как ни странно, видный член ШОС Индия этому подыгрывает.



Существует экономический эффект, который может иметь такая сделка - не только в цифрах "твердых денег", но и в качестве прецедента. Не соблюдаются никакие правила. Это "свободный рынок" Нового Дивного Мира, в котором даже традиционные союзники не пользуются ни уважением, ни безопасностью.



Трудно предсказать, как Франция при Макроне будет действовать в ответ. Макрон, конечно, не де Голль. Президент Макрон - или его помощники - намекнули, что в ответ на отмену австралийско-французской сделки по ядерным подводным лодкам Франция может выйти из НАТО. Мы можем легко предположить, что именно так поступил бы де Голль. Это было бы чем-то, чем могла бы гордиться Франция - и, в конечном счете, для Европы тоже. Но это вряд ли произойдет. Макроном "руководят" темные силы.



Этот социально-экономический и политический распад так называемого "Западного альянса", безусловно, причинит боль многим людям, но мир, мать-Земля, выживет, и большинство из тех, кто не предал свои убеждения, тоже смогут выжить.



Непостижимо, что наступление ковид разрушило социально-экономического благосостояния и просто благополучия. Люди на Глобальном Юге, о которых почти ни один западный политик не говорит, умирают от голода, отчаяния, болезней - и просто от отчаяния. По данным Всемирной продовольственной программы около миллиарда человек уже страдают от голода или находятся на грани серьезных страданий от нехватки продовольствия.



Неизбежный распад Запада ускорит переход экономической и политической власти на Восток.



У Европы не так много времени, чтобы решить, принадлежит ли она Будущему - Востоку - или несуществующему и разлагающемуся прошлому, Западу (саморазрушение эгоцентризмом и Империей, навязанной самим себе). Это требует как того, чтобы (западные) народы проснулись и вернули себе свои правительства, похищенные темными невидимыми силами; так и человеческой силы, чтобы выжить на уровне отказа от мести, отказа от агрессии, несмотря на огромные жертвы, которые, возможно, придется принести, чтобы спасти нашу цивилизацию.



Да, это возможно. Мы можем это сделать.



Автор: Питер Кениг (Peter Koenig) - научный сотрудник Центра изучения глобализации (Centre for Research on Globalization [CRG], г. Монреаль, Канада), экономист и геополитический аналитик, ранее работал во Всемирном банке. Читает лекции в университетах США, Европы и Южной Америки. Его статьи публикуются в таких изданиях, как "Global Research", ICH, RT, "Sputnik", "PressTV", "The 4th Media" (China), "TeleSUR", "The Vineyard of The Saker Blog" и других.



Перевод Сергея Духанова.



Публикуется с разрешения автора.



* 13−15 июня 2001 года в Шанхае прошла встреча глав государств "Шанхайского форума". Тогда пять стран-участниц приняли в состав организации Узбекистан, что повлекло переименование организации в Шанхайскую организацию сотрудничества или "Шанхайскую шестерку". Источник - svpressa.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1633069500

