Алишер Усманов создал телеком-холдинг Узбекистану

09:37 01.10.2021

СТРУКТУРЫ АЛИШЕРА УСМАНОВА СОЗДАЛИ ТЕЛЕКОМ-ХОЛДИНГ В УЗБЕКИСТАНЕ

Компания "Мегафон" и "ЮэСэМ Телеком" совместно с партнерами из Узбекистана завершили формирование совместного предприятия Digital Holding, о планах учреждения которого сообщалось в феврале 2021 года. Заключительный пакет документов по созданию СП подписан, сообщила 30 сентября пресс-служба "Мегафона".

Структуры Алишера Усманова создали телеком-холдинг в Узбекистане

В состав СП вошли телеком-оператор Ucell (100% уставного капитала) и дочерние предприятия USM - CRPT Turon и ICS Holding Uzbekistan. В совместном предприятии 51% будет принадлежать компании "Диджитал Инвест" (совместному предприятию "Мегафона" и "ЮэСэМ Телеком"), 49% - Агентству по управлению государственными активами Узбекистана. Российская сторона направит в развитие Digital Holding $100 млн инвестиций.



СП возглавит Владимир Кравченко, ранее занимавший должность гендиректора Ucell. На предыдущем посту его сменит Андрей Шишковский, прежде работавший директором по региональному развитию "Мегафона" в России.

"Digital Holding призван стать технологическим лидером крупнейшего в Центральной Азии телекоммуникационного рынка, - заявили в пресс-службе "Мегафона". - Деятельность компании будет направлена на расширение доступа и повышение качества услуг телекоммуникаций в Республике Узбекистан, в частности, за счет формирования цифровой инфраструктуры в соответствии с международными стандартами, а также внедрения передовых технологий и систем в сферах хранения и обработки данных, цифровой маркировки и контроля движения отдельных видов товаров".



Олимжон Умаров, советник премьер-министра Узбекистана, напомнил, что в республике в качестве основного драйвера экономического роста определенацифровая экономика. "Поэтому предстоит повысить качество услуг мобильной связи и интернета, ускорить развитие систем электронной коммерции, цифровых сервисов и программных продуктов", - пояснил Умаров. Он отметил, что создание СП Digital Holding, приход на рынок такого сильного игрока как ПАО "Мегафон" будет способствовать внедрению передовых технологических решений.



"ЮэСэМ Телеком" - цифровое подразделение холдинговой компании USM, основателем которой является российский миллиардер узбекского происхождения Алишер Усманов. Структура контролирует 100% телеком‑оператора Мегафон и ИТ‑группы "ИКС Холдинг". Основные владельцы "ЮэСэМ Телеком" - USM (80% акций), Иван Стрешинский (10%) и Антон Черепенников (10%).



Ucell - узбекский оператор сотовой связи стандартов GSM, UMTS, LTE и 5G. Начал работать в Узбекистане в 1996 году под брендом Coscom. В 2007 году основным акционером предприятия стала шведско-финская корпорация TeliaSonera. Спустя год произошел ребрендинг, и компания начала работать под торговой маркой UCell. В декабре 2018 года TeliaSonera продала свою долю в компании Государственному комитету Узбекистана по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции - за $215 млн. Оператор является 100% государственной компанией. Набрав 8 млн абонентов, Ucell стала лидером на рынке сотовой связи Узбекистана.