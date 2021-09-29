 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Только не спит Лю Хэ. Китай неожиданно охватил энерго-кризис, - А.Габуев
09:45 01.10.2021

Александр Габуев о бюрократическом измерении энергодефицита в КНР

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Разразившийся в Китае энергокризис вызывает не только беспокойство, но и много вопросов. В 17 провинциях, где введено нормирование энергопотребления, живет половина населения и вырабатывается две трети ВВП второй экономики мира. Ситуация грозит и срывами в международных цепочках поставок. Чтобы остудить страсти, 29 сентября Госкомитет по реформам и развитию (ГКРР), бывший Госплан КНР, объяснил, как будет бороться с ситуацией и готовиться к начинающемуся через две недели отопительному сезону. Пекин хочет увеличить добычу энергетического угля для ТЭЦ, повысить квоты на закупки топлива за рубежом, внутреннее производство и импорт природного газа. Также регулятор разрешил энергокомпаниям повышать цены - и они немедленно выросли в ряде регионов на 10%.

Ирония в том, что ГКРР во многом сам стал источником проблем, а точнее, наполовину ручная система тушения пожаров в экономике, стихийно возникшая в Китае с начала пандемии. Основная нагрузка легла на плечи узкого круга чиновников, в центре которого - вице-премьер Лю Хэ, давний знакомый товарища Си и один из самых компетентных местных управленцев с дипломом Гарварда. Еще трое вице-премьеров, да и премьер Ли Кэцян, к самым сложным и чувствительным вопросам не прикасаются. В 2020 году именно Лю Хэ готовил антикризисный пакет поддержки экономики после пандемии, курируя и верстку принятого в марте плана 14-й пятилетки. Обладающий огромными полномочиями ГКРР стал, по сути, бэк-офисом, тем более что сам Лю Хэ - выходец из Госплана, а руководит регулятором сейчас еще один близкий к товарищам Си и Лю чиновник Хэ Лифэн.

Когда в 2020 году Си Цзиньпин поставил задачу бороться с выбросами CO2, курировать их поручили Лю Хэ и ГКРР. Им же досталась проблема регулирования платформ вроде Alibaba и Tencent. С 2021 года в список добавилась борьба за рост рождаемости, а в последние недели - проблемы Evergrande. Сколько спят вице-премьер Лю и его соратники, можно только гадать, но на протокольных мероприятиях они почти не появляются. А управленческий механизм явно начал сбоить.

В начале года ГКРР вводил жесткие цели по выбросам CO2 - и закрылся ряд угольных предприятий. Из-за взрывного роста цен на топливо энергетики столкнулись с кассовым разрывом: 70% их рынка составляют определяемые ГКРР тарифы, которые не повышали. Запасы угля и газа на станциях падали, предвестники кризиса были налицо. Но либо сигнал не прошел по вертикали, либо Лю Хэ и его команде в разгар кризиса Evergrande оказалось не до того. Нет сомнений, что энергокризис Китай пройдет, пусть и не без потерь. Но ситуация заставляет задуматься, не слишком ли сильно стабильность мировой экономики зависит от того, сколько спит 69-летний товарищ Лю Хэ.

Источник - kommersant.ru
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