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Саакашвили десантировался в Батуме и поднимает Грузию на восстание
11:27 01.10.2021

Саакашвили рассказал о своем местонахождении в Грузии

1 октября 2021,
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в видеообращении, опубликованном в пятницу, 1 октября, в Facebook сообщил, что в настоящий момент находится в Батуми.

"Вот это мой Батуми. Второго числа мы все должны пойти на выборы и дать голос Нацдвижению […> Я так скучал по этим местам, сегодня день исполнения моей мечты […> Я рискнул всем, своей жизнью, свободой, чтобы быть тут, а от вас прошу одного - прийти на выборы", - заявил Саакашвили.

Оппозиция обещает победить уже в этом году
Ранее в этот день Саакашвили заявил, что прибыл в Грузию, где объявлен в розыск и заочно осужден по нескольким уголовным делам. В свою очередь, в грузинском МВД заявили журналистам, что не располагают сведениями о прибытии политика. По данным ведомства, Саакашвили не пересекал госграницу.

27 сентября бывший грузинский лидер рассказал, что купил билет до Тбилиси на 2 октября. В этот день в стране назначены выборы в местные органы власти.

На следующий день руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе назвал Саакашвили "законченным психопатом". Он напомнил, что обещания бывшего президента Грузии длятся восемь лет и он обещает приехать уже в седьмой раз.

Премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили 18 августа заявил, что экс-президенту Грузии в случае его возвращения на родину будут предоставлены тюрьма и коллекция галстуков. Так он напомнил о видеокадрах, которые стали предметом бурного обсуждения в Сети. На них во время "пятидневной войны" летом 2008 года Саакашвили нервно жует галстук во время разговора по телефону.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Грузинские власти неоднократно заявляли, что задержат Саакашвили сразу при пересечении им границы. В настоящее время политик живет на Украине.

Источник - iz.ru
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