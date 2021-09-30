Незаконным мигрантам в России пока грозит штраф, но не депортация, - "НГ"

12:06 01.10.2021 Подразделения МВД получили указания по борьбе с нелегалами

Екатерина Трифонова

Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"



30.09.21



С 1 октября находящиеся в РФ гастарбайтеры попадут под подозрение. Фото с сайта www.мвд.рф

В России 1 октября истекает период пандемийных послаблений для гастарбайтеров. Их опять могут наказывать за нарушения вплоть до выдворения. В распоряжении "НГ" оказались методические рекомендации центрального аппарата МВД низовым подразделениям по работе с мигрантами, как подтвердившими законность пребывания, так и нелегалами. Первой категории приезжих обещана пролонгация льгот, вторых предлагается в основном штрафовать. Если же депортаций не избежать, то проводить их следует оперативно, не заполняя до отказа центры временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ). Похоже, МВД создает резерв мест под возможные массовые облавы.



В МВД подтвердили планы, о которых ранее писала "НГ" (см. номер от 27.09.21), по депортации мигрантов, не легализовавших присутствие в РФ до 30 сентября. Остальным действие разрешительных документов продлевается до конца года. Именно такой подход огласила глава Главного управления по вопросам миграции (ГУВМ) МВД РФ Валентина Казакова. Она подчеркнула, что сейчас в стране находится около 7 млн иностранцев, более 1 млн мигрантов урегулировали проблемы со своим статусом. Количество нелегалов Казакова назвала "незначительным", но точных цифр не привела.



Между тем в распоряжении "НГ" оказалось циркулярное письмо для руководителей миграционных подразделений с подробными методическими рекомендациями, как действовать дальше. В нем говорится, что иностранные граждане (ИГ), не урегулировавшие свой статус, будут считаться "незаконно находящимися на территории РФ" и подвергнуты санкциям "в соответствии с действующим законодательством". При этом снимается запрет на разного рода наказания для нарушителей: их опять начинают депортировать и устанавливать им запрет на возвращение в РФ.



Ведомство призывает проводить ежедневный мониторинг численности лиц, помещенных в центры временного содержания (ЦВСИГ), чтобы избежать превышения лимита. Кроме того, заблаговременно – то есть при наполнении учреждений от 80% до 85% – "вырабатывать необходимый комплекс мер" по перераспределению таких сидельцев по регионам. Отмечается, что, решая дальнейшую судьбу иностранцев, нужно учитывать резерв свободных мест в ЦВСИГах и наличие международного транспортного сообщения с государством, куда иностранного гражданина хотят выдворить, а также повторность совершения ими административного правонарушения.



Если правонарушение – первое и мигрант не представляет угрозы, подразделениям поручено "воздержаться от направления материалов в суд". И ограничиться альтернативным наказанием – административным штрафом. Если же дополнительное наказание в виде административного выдворения носит безальтернативный характер, чиновникам надо "заявлять в судебном заседании о целесообразности назначения мигранту самостоятельного контролируемого выезда".



Но может получиться и так, что человек не захочет добровольно покидать страну. В случае неизбежности помещения мигранта в ЦВСИГ нужно "ходатайствовать перед судом об избрании места помещения ИГ в спецучреждение без указания его территориальной принадлежности", чтобы иностранного гражданина можно было увезти в другой регион.



Что же касается ИГ, урегулировавших свое положение в срок, на них в полной мере распространяется действие Указа. В том числе по "приостановлению на 90 суток с даты снятия введенных РФ временных ограничений на транспортное сообщение с иностранным государством течения сроков временного пребывания иностранных граждан, сроков постановки на учет по месту пребывания без необходимости совершения действий для их продления". В МВД отмечают, что правительство до сих пор не утвердило перечень стран, в отношении которых сняты введенные РФ временные ограничения на транспортное сообщение. И пока этот перечень не появился действие положений Указа "распространяется на всех ИГ без исключения".



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Как это ни парадоксально, под проверки

попадут даже иностранные граждане,

уже зарегистрировавшиеся в законном

порядке. Фото с сайта www.мвд.рфЭто означает, что мигранты могут свободно обратиться с заявлениями о выдаче разрешительных документов для проживания в РФ. При этом "разрешительные документы на проживание и регистрация по месту жительства иностранных граждан, находящихся в Российской Федерации, срок действия которых истекает до 31 декабря 2021 года, считаются действительными до 18 июля 2022 года включительно".

Кроме того, в документе указано, что сроки временного или постоянного проживания в РФ иностранцев в РФ, регистрации по месту жительства, действия удостоверений о беженстве или временном убежище, которые истекают в конце года, "возобновляются с 1 января 2022 года и считаются продленным на 199 дней с даты окончания".



Последний пункт рекомендаций касается трудоустройства иностранцев и дальнейшего урегулирования их прав на работу в России. Отмечается, что до конца 2021 года иностранные граждане, прибывшие в безвизовом порядке, не лишаются права на "обращение с заявлением о выдаче, переоформлении патента без учета требований к установленному сроку подачи документов для его оформления и заявленной цели визита в РФ". Право на заключение трудовых договоров или гражданско-правовых договоров с работодателями вне зависимости от заявленной цели визита в РФ сохранят иностранцы из стран – членов Евразийского экономического союза.



"Работодатели или заказчики работ (услуг), имеющие разрешение на привлечение и использование иностранных работников, также смогут обращаться за выдачей (продлением) разрешений на работу иностранным гражданам без учета требований к заявленной цели визита в РФ", – разъясняется в документе. Помимо этого, трудовая деятельность иностранных граждан, оформивших трудовые отношения в соответствии с обозначенным порядком, признается законной даже после декабря.



"Таким образом, для всех иностранных граждан, урегулировавших свое правовое положение, сохраняется возможность оформления до окончания текущего года необходимых разрешительных документов осуществления трудовой деятельности в РФ на весь период действия таких документов или трудовых (гражданско-правовых) договоров соответственно", – констатируют в МВД.



По словам общественников, забота о свободных местах в ЦВСИГах может означать начало массовой кампании по поимке мигрантов. Понятно, что всех нелегалов в них не разместить, а в условиях закрытых границ – девать их больше некуда. Так что скорее всего вновь возникает риск возрастания коррупционного фактора. Еще на первом этапе, когда людей нужно было легализовывать, ведомство не решило организационные вопросы, чтобы эта возможность была у всех иностранных граждан.



Кроме того, МВД так и не решило проблему с дефицитом собственных кадров и разъяснительной работой на местах. В результате часть иностранцев, даже при желании, не успели урегулировать свой статус. Многие жаловались, что у них по формальным основаниям не принимают документы или что они физически не могут попасть на прием. Более того, в последнее время с проблемой нескончаемых очередей столкнулись даже ФГУПы, оказывающие мигрантам дорогостоящие услуги.



Между тем активисты-правозащитники сообщают, что в регионах уже начались массовые облавы на нелегалов. И это при том, что даже в самом Главном управлении по вопросам миграции МВД РФ признают: нет ни одного государства, с которым бы у России сейчас были налажены регулярные авиасообщения. "Куда девать всех пойманных людей?" – возмущаются правозащитники. Фраза, что помочь в этом должны "консульские учреждения и диаспоры", выглядит чересчур оптимистично.



В целом эксперты назвали происходящее "кампанейщиной". Тем более, по их словам, произошло то, чего больше всего боялись иностранцы – под проверки попадут даже те, кто уже зарегистрировался в законном порядке. И далеко не факт, что к тем, кто встал на учет, но проживает не по указанным адресам, не возникнет претензий. Хотя многие арендодатели не желают "прописывать" у себя иностранцев, особенно переселенцев с семьями, и люди просто вынуждены покупать регистрацию.



По словам правозащитников, на самом деле, многие мигранты, давно находящиеся в серой зоне, осознают, что на борьбу с ними у силовиков не хватает ни сил, ни ресурсов. Поэтому сейчас, отмечают активисты, от проверок пострадают в основном законопослушные приезжие, которые хотели легализоваться. А вот нарушители миграционного законодательства так и останутся в тени. И даже в случае их задержания не исключено, что все закончится дачей взятки, только теперь эти суммы существенно подрастут. Источник - ng.ru

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