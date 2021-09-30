Координатор бардака. Госдеп США назначили виновником афганского коллапса

12:10 01.10.2021

Пентагон вскрыл нестыковки межведомственной координации в США

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

30.09.21

Закрытые слушания в Сенате с участием главы Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерала Марка Милли, посвященные ситуации в Афганистане, закончились скандалом. Военачальник обвинил дипведомство в том, что из-за него была сорвана эвакуация американских граждан и подлежащих вывозу афганцев из международного аэропорта в Кабуле. По его словам, Госдеп ждал слишком долго, чтобы инициировать соответствующую операцию. Эксперты обращают внимание на то, что ситуация затрагивает проблему не только межведомственной дискоординации, но и межпартийных противоречий.



Высказывания Милли прозвучали на закрытых слушаниях, которые продолжили череду бесед сенаторов с исполнительной властью о качестве миссии по эвакуации из Афганистана.



Содержание конфиденциального разговора со ссылкой на источники раскрыл портал Axios. По его данным, председатель КНШ "напрямую обвинил Госдепартамент в неудачной эвакуации из Афганистана", выдвинув утверждение, что сотрудники внешнеполитического ведомства "ждали слишком долго" перед тем, как объявили о старте операции. Собеседники Axios отмечают, что "данные заявления были значительно более жесткими", нежели те, с которыми Милли выступил во время двухдневного марафона открытых слушаний по Афганистану, состоявшихся также на этой неделе.



Один из источников Axios уверил, что Милли не пытался непосредственно обвинить дипведомство в чем-либо, а лишь констатировал "с чисто военной точки зрения", что более раннее начало эвакуации позволило бы предотвратить гибель людей. Администрацию президента Джозефа Байдена критиковали не только за то, что она не смогла эвакуировать из Афганистана всех соотечественников и помогавших натовцам афганцев, но и в халатном отношении к мерам безопасности: кабульский аэропорт 26 августа стал мишенью теракта. Как отмечает Axios, после высказываний Милли могут быть проведены более скрупулезные проверки инициатив госсекретаря Энтони Блинкена по Афганистану.



Госдеп несет ответственность за запуск операций небоевой эвакуации (NEO), но реализация ее, как правило, возложена на военных. Как следует из показаний главы Пентагона Ллойда Остина, готовиться к возможной миссии Центральное командование ВС США начало считаные недели спустя после апрельского заявления Байдена о необходимости завершить афганскую кампанию. Госдеп оттягивал решение до последнего. По словам неназванных собеседников Axios в Госдепе, никто не верил, что афганские силы безопасности сдадут территорию "Талибану" (запрещен в РФ) столь стремительно.



Выступления Остина, Милли и главы Центрального командования ВС США генерала Кеннета Маккензи в Сенате привели к появлению других откровений. На закрытых заседаниях военачальники рассказали сенаторам, что американская сторона действительно ведет переговоры об использовании военных объектов в соседних с Афганистаном странах для использования их в контртеррористических ударах по афганской территории. Ссылаясь на присутствовавших на слушаниях законодателей, издание Politico сообщило, что обсуждения ведутся с руководством Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и других центральноазиатских государств. Остин признал, что США просили Россию разъяснить, есть ли перспективы использования ее баз.



По данным Wall Street Journal, предложение задействовать российские военные объекты в бывших советских республиках президент Владимир Путин якобы сделал Байдену в ходе очных переговоров в Женеве. Отмечалось, что инициатива касалась прежде всего обмена разведывательными данными. Речь, вероятно, не шла о прямом доступе американских военнослужащих к объектам Вооруженных сил (ВС) РФ. Неделей ранее, как информировало Wall Street Journal, в ходе встречи в Финляндии Милли попытался узнать у главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, насколько реально это предложение, однако однозначного ответа не получил.



В разговоре с "НГ" научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин заметил, что обвинения, выдвинутые в адрес Госдепа, – это элемент ставшего уже традиционным противостояния между внешнеполитическим ведомством и Пентагоном, которое сформировалось задолго до вывода американских войск. "Это норма для американской политической истории, – пояснил аналитик. – Например, еще при Буше-младшем, после терактов в сентябре 2001 года и накануне военной операции в Ираке наметился острый конфликт между Пентагоном и Госдепом. Последний предостерегал Буша от необдуманных действий в Ираке, но тогда победила "партия войны" во главе с вице-президентом Диком Чейни и министром обороны Дональдом Рамсфелдом".



По словам аналитика, во времена президентства Барака Обамы занимавший на тот момент пост вице-президента Байден также предупреждал о возможном конфликте с военными. "Не нужно забывать и тот факт, что Пентагон – это преимущественно республиканцы, которые не упустят возможности отомстить демократам за прошлые обиды, а Байден и вся его администрация представляют Демократическую партию, – заявил Кошкин. – Говоря шире, это, по сути, конфликт американской военной силы и дипломатии США. В 2002–2003 годах преимущество было на стороне военных, так как их активно поддерживал Белый дом. Сегодня ситуация другая: Белый дом и Госдеп в одной лодке против Пентагона в ходе очередного ведомственного противостояния".