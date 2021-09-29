|13:06 17-летняя Алтынай Ботоярова стала победительницей конкурса "Мисс Кыргызстан – 2021"
13:03 В России пытались сжечь правительство Мурманской области
13:02 Фрико- или фейко-выборы. ЦИК Кыргызстана официально будет сотрудничать с... платформой TikTok
12:10 Координатор бардака. Госдеп США назначили виновником афганского коллапса
12:06 Незаконным мигрантам в России пока грозит штраф, но не депортация, - "НГ"
12:04 Смертельно больного лидера каз-нац-сопротивления Арона Атабека освободят досрочно
11:27 Саакашвили десантировался в Батуме и поднимает Грузию на восстание
11:15 "Газпром" остановил транзит газа в Венгрию через Украину
09:45 Только не спит Лю Хэ. Китай неожиданно охватил энерго-кризис, - А.Габуев
09:37 Алишер Усманов создал телеком-холдинг Узбекистану
09:35 Кризис в Афганистане как шанс на транзит власти для Таджикистана, - А.Исамова
09:25 ШОС усиливается, Запад на пути к развалу, - Питер Кениг
08:57 На казахско-узбекской границе усилилась фильтрация афганцев
00:12 Как Китай поддерживает надежды "Талибана" на международное признание
00:09 Петицию против строительства мусоросжигательных заводов запустили в Казахстане
00:07 Оруэлл со "Скотным двором" курит: В Польше полемизируют насчет секса мигранта с ослом
00:05 Украина: Коррупция как способ существования материи, или Где деньги, ЗЕ?! - К.Пидпильник
00:04 Беженцы - наследие США для Центральной Азии, - Данияр Мамедов
00:02 Что такое "Частная военная компания Вагнера": бойцы, оружие, возможности
|19:30 Впервые в истории АО "Узбекнефтегаз" получило международный корпоративный кредитный рейтинг
19:15 Как будет выглядеть новый город-спутник в Алматинской области
19:14 Талибы угрожают Таджикистану. Чем это обернется, - Т.Коваленко
19:06 Мигрантов, не урегулировавших свой статус в России, ждет депортация
18:46 Welcome: Центральная Азия сейчас как никогда готова принять США
17:42 Время талибов. Следующий раунд Большой игры, - Шамиль Султанов
17:06 Тигры патриотов. Путин и Токаев наращивают полосатую интеграцию, - репортаж А.Колесникова
17:03 Осеннее обострение: Таджикистан и Афганистан стоят на пороге военного конфликта, - К.Логинова
17:02 КырПрез Жапаров подарил свой личный дом... Госипотечной компании. Был трезв?
17:01 США примеряют роль "спойлера" в Центральной Азии
16:58 Памятник летчикам-героям Таранчиеву и Ткачеву открыли под Бишкеком
16:54 Financial Times: Таджикистан помогает афганскому сопротивлению. Так ли это?
16:22 Грефушка-афреистка скрылась от следователей с деньгами Сбера. Греф еще на работе (и свободе)
15:57 Японский премьер №100 Кисида. Чего от него ждать? - Ю.Паниев
15:44 О чем "по братски" сговорились Путин с Эрдоганом в Сочи, - Юсуф Караташ
15:15 Эрдоганная зона. Как Путин с Эрдоганом переговаривал, - А.Колесников (репортаж из Сочи)
13:17 Турецкие археологи откопали в Карахантепе загадочный бункер с "трехмерными" бюстами времен неолита (видео)
13:09 Суд Парижа приговорил экс-президента Франции Саркози к году тюрьмы
12:16 Экс-министр обороны Армении Тоноян обвинен в "особо крупных хищениях"
11:51 Талибы решили не изобретать велосипед и восстановить конституцию короля Захир-шаха
11:41 Парламент Туркменистана наградил Гурбангулы Берымухамедова медалью "Отважный туркмен"
10:49 Почему скорее да? Россия/Украина: призрак войны, - Ростислав Ищенко
10:32 Без русского газа нас согреют только атомные станции, - Бен Райт
09:02 Кыргызам врагов не надо, они сами себя уничтожат, - экс-министр Шыкмаматов
08:58 Нового Каз-министра экологии Брекешева сенаторы уличили в незнании каз-языка. Работа у них такая...
07:54 Сенат США ковыряется в Кабуле, - А.Наумов
00:28 Тысячу за тысячу: энергетический кризис охватывает все больше отраслей
00:26 Псы пустыни. Рос-наемники выбивают французов из Африки, - The Times
00:24 Медиа-война. Россия закусилась с YouTube - кто кого удалит?
|В России пытались сжечь правительство Мурманской области
13:03 01.10.2021
Коктейли Молотова: здание правительства в Мурманске пытались поджечь (ВИДЕО)
В ночь на 1 октября неизвестный мужчина пытался поджечь здание правительства Мурманской области, бросив два коктейля Молотова.
Огонь не занялся, подпалив только дверь здания.
Никто не пострадал, хотя в здании, несмотря на позднее время, находились служащие.
На месте работает полиция, а самого поджигателя сейчас разыскивают.
Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.