В России пытались сжечь правительство Мурманской области

13:03 01.10.2021

Коктейли Молотова: здание правительства в Мурманске пытались поджечь (ВИДЕО)



В ночь на 1 октября неизвестный мужчина пытался поджечь здание правительства Мурманской области, бросив два коктейля Молотова.



Огонь не занялся, подпалив только дверь здания.



Никто не пострадал, хотя в здании, несмотря на позднее время, находились служащие.



На месте работает полиция, а самого поджигателя сейчас разыскивают.



Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.



