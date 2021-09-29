17-летняя Алтынай Ботоярова стала победительницей конкурса "Мисс Кыргызстан – 2021"

13:06 01.10.2021

В Бишкеке прошел финал конкурса "Мисс Кыргызстан – 2021", в котором участвовала 31 девушка.



Так, титула "Мисс Кыргызстан – 2021" удостоилась 17-летняя Алтынай Ботоярова.



Она работает моделью. Ранее уже принимала участие в "Мини Мисс Кыргызстана – 2014" и в 2020 году в "Мисс Кыргызстан", где она получила титул первой вице-мисс.



Ботояровой надели корону из золота и серебра стоимостью $5 тыс. и вручили сертификат на 400 тыс. сомов.



