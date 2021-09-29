В Исаакиевском соборе Питера венчались по православному наследник престола РусИмперии князь Гоша и Ребекка Беттарини

13:24 01.10.2021

В Петербурге началось венчание "великого князя" Георгия Романова



В Исаакиевском соборе Петербурга началось венчание дальнего родственника династии Романовых Георгия и его супруги Ребекки Беттарини, которая при переходе в православие приняла имя Виктории Романовой. Стоит отметить, что Георгий происходит из Кирилловской ветви рода Романовых, а прадед Георгия великий князь Кирилл был лишен Николаем II прав на престол.



Такой шаг Николая II был связан с неразрешенным императором браком Кирилла на кузине. Кроме того, Кирилл впоследствии сам отказался от прав на престол после февральской революции и сам присягнул новым властям.



В дальнейшем семейство Кирилла проживало в Германии, где прабабушка Георгия Виктория Федоровна поддерживала нацистов, а ее сын, Владимир Кириллович, даже призывал русскую эмиграцию сплотиться под знаменами Рейха. После войны Владимир Кириллович просил убежища в Лихтенштейне, но его туда не пустили, выручил Франциско Франко. Именно в Испании Владимир женился на княжне Леониде Георгиевне Багратион-Мухранской, которая не соответствует его статусу.



