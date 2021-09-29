Cаакашвили обманул, что он в Грузии. Кусок идиота

17:56 01.10.2021

"Саакашвили подыхал от хохота, когда говорил, что он в Батуми"

Экс-президент Грузии хайпанул перед выборами



День тишины, объявленный в Грузии 1 октября, накануне выборов в органы местного самоуправления, получился громким. Предвыборную тишину взорвал экс-президент Саакашвили, который с утра пораньше поприветствовал соотечественников… из Батуми. Политик покинул Грузию в 2013 году и с тех пор на родине не бывал, так как там он заочно приговорен к тюремному заключению и лишен грузинского гражданства.



При этом в своем видеообращении Саакашвили не привел никаких доказательств того, что он в Батуми. Видео снято ночью, и не понятно, что это за город. Обрюзгший Саакашвили в надвинутой на глаза кепке и с медицинской маской на подбородке, похожий на гибрид Карлсона и Остапа Бендера, призывает грузин на выборах проголосовать за его партию "Единое национальное движение".



В МВД Грузии заявили, что Саакашвили не пересекал государственную границу. Председатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе также утверждает, что экс-президент не находится в Грузии. Известно, что в последнее время Саакашвили проживал на Украине, где он назначен главой исполнительного комитета Национального совета реформ.



Заявление Саакашвили о приезде в Грузию в интервью "МК" опроверг бывший глава госканцелярии при Шеварднадзе Петр Мамрадзе.



- Известно, что он не в Грузии, – сказал эксперт. – Более того, представители правящей партии заявили, что он не покидал территорию Украины. Это совпадает и с моей личной информацией.



Но у правительства есть контакты и с правительством Украины, и с правительством Турции, откуда он потенциально мог въехать в Батуми. Он не пересекал границу Турции и не пересекал границу Украины. Это фейк, напоминающий тот, который был запущен по грузинскому ТВ во время его президентства в 2010 году. Когда был показан высокопрофессиональный ролик о том, как российские танки врываются в Тбилиси, давят людей, убивают самого Саакашвили. Тогда люди поверили, кинулись из города, была давка на заправках, одна женщина в истерике бросилась с балкона. Теперь произошло что-то похожее. Я сразу догадался, что это фейк, как только увидел этот ролик Саакашвили. У него глаза бегали, было заметно, что он сам подыхает от хохота и еле сдерживается. Вот такой тип.



- Зачем Саакашвили это делает?



- Рационального объяснения этому нет. Тем, кто хорошо его знает, как я, а я знаю его с 24 лет, это все понятно. Он должен быть главным в шоу. Для него неприемлемо, что во главе остатков его партии сейчас стоит Никанор Мелия, который набирает популярность. Сейчас он пытается свести счеты и стать главным. Кстати, "националы" сейчас притихли. Они понимают, что это им дорого обойдется.



- Почему?



- Тут простой момент. За Саакашвили всегда голосуют одни и те же люди: 12% населения. И они всегда идут на выборы. Их мобилизовывать не нужно. Его фанаты и так пойдут и проголосуют, что бы он ни сделал. Даже если он будет голым бегать по улицам. Зато он своими действиями мобилизует противников, тех, кто его ненавидит, но уже махнули рукой на "Мечту" и не собирались идти на выборы. Те, кто помнит, как у них все отнимали, в тюрьмах держали, пытали. Теперь они все придут и проголосуют против него. Тем самым он повышает явку. Из-за этого "националы" даже обвиняли его в том, что он работает на Иванишвили и "Мечту".



Авторы: МАРИНА ПЕРЕВОЗКИНА