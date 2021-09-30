|Афганский Чарикар сотрясла серия взрывов
19:24 01.10.2021
В Афганистане произошла серия взрывов
СМИ: в провинции Парван произошла серия взрывов
В центральной части Афганистана произошла серия мощных взрывов. Данные о пострадавших или погибших гражданах уточняются. Об этом сообщили в эфире местного телеканала Afghanistan International, передает ТАСС.
По данным канала, взрывы произошли в пятницу, 1 октября, в послеобеденное время в городе Чарикар, административном центре северной афганской провинции Парван. Населенный пункт находится примерно в 70 километрах от афганской столицы, Кабула. После случившегося началась перестрелка.
Источники Afghanistan International предполагают, что огонь был открыт между боевиками "Талибана" (запрещенное в России движение, признанное террористическим) и членами Фронта национального сопротивления Афганистана, которые не признают власть радикалов и борются с ними преимущественно в провинции Панджшер. Однако представители "Талибана" к настоящему моменту никак случившееся не прокомментировали.
Ранее официальные лица бежавшего правительства Афганистана опубликовали заявление, в котором сообщили, что члены бывшей администрации создают правительство в изгнании. По их словам, согласно конституции Афганистана, любая другая власть на территории страны расценивается как незаконная.
Составители заявления также призвали другие страны не признавать установление Исламского Эмирата Афганистан (ИЭА) и правление талибов, захвативших власть в Афганистане 15 августа. Единственным законным лидером страны после бегства и отречения президента Ашрафа Гани в заявлении признается вице-президент Амрулла Салех. Он возглавляет Фронт национального сопротивления Афганистана.
Варвара Кошечкина