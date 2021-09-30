Афганский Чарикар сотрясла серия взрывов

19:24 01.10.2021

В Афганистане произошла серия взрывов

СМИ: в провинции Парван произошла серия взрывов



В центральной части Афганистана произошла серия мощных взрывов. Данные о пострадавших или погибших гражданах уточняются. Об этом сообщили в эфире местного телеканала Afghanistan International, передает ТАСС.



По данным канала, взрывы произошли в пятницу, 1 октября, в послеобеденное время в городе Чарикар, административном центре северной афганской провинции Парван. Населенный пункт находится примерно в 70 километрах от афганской столицы, Кабула. После случившегося началась перестрелка.



Источники Afghanistan International предполагают, что огонь был открыт между боевиками "Талибана" (запрещенное в России движение, признанное террористическим) и членами Фронта национального сопротивления Афганистана, которые не признают власть радикалов и борются с ними преимущественно в провинции Панджшер. Однако представители "Талибана" к настоящему моменту никак случившееся не прокомментировали.



Ранее официальные лица бежавшего правительства Афганистана опубликовали заявление, в котором сообщили, что члены бывшей администрации создают правительство в изгнании. По их словам, согласно конституции Афганистана, любая другая власть на территории страны расценивается как незаконная.



Составители заявления также призвали другие страны не признавать установление Исламского Эмирата Афганистан (ИЭА) и правление талибов, захвативших власть в Афганистане 15 августа. Единственным законным лидером страны после бегства и отречения президента Ашрафа Гани в заявлении признается вице-президент Амрулла Салех. Он возглавляет Фронт национального сопротивления Афганистана.



Варвара Кошечкина