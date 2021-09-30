Еврейско-турко-московского олигарха Тельмана Исмаилова задержали в Черногории по ордеру Интерпола

19:48 01.10.2021

Бывшего директора Черкизовского рынка в Москве Тельмана Исмаилова задержали в Черногории. Об этом сообщает издание Danas.



Отмечается, что азербайджанского миллиардера задержали в Подгорице по российскому ордеру на розыск. В России его заочно обвинили в организации убийства предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева в 2016 году, а также в похищении певца Авраама Руссо в 2004 году. Исмаилов находился в международном розыске.



По информации издания, в рамках расследования полиция Черногории провела обыски в квартире, расположенной в поселке недалеко от Подгорицы. Там обнаружили членов семей Исмаилова и второго разыскиваемого гражданина России Владимира С.



Ранее сообщалось, что полиция черногорского города Тиват задержала бывшего главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна по ордеру Интерпола. 55-летний гражданин России находился в розыске в связи с обвинениями в финансовых махинациях. На данный момент Чуяна поместили под экстрадиционный арест.



Черкизовский рынок начал свою работу в начале 1990-х годов. В 2009-м его закрыли. Причинами ликвидации торговой площадки назывались нарушения санитарных и пожарных норм, а также торговля контрабандными товарами.



Екатерина Андреева