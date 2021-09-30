В Украине ждут зачистку элит, - Татьяна Ивженко

19:54 01.10.2021 В Украине ждут зачистку элит



Зеленский созывает свою команду на большое совещание



Татьяна Ивженко

Cобственный корреспондент "НГ" в Украине

30.09.2021



Окружение президента Украины решит, кому остаться во властном круге.

Половину президентского срока Владимир Зеленский отметит большим совещанием всей своей команды. С пятницы по воскресенье депутаты от партии "Слуга народа", члены правительства и руководители разных ведомств соберутся в курортном Трускавце, чтобы подвести итоги до экватора и наметить планы на вторую половину срока. В субботу вечером запланирован двухчасовой разговор с Зеленским, чей рейтинг до сих пор является спасательным кругом для его команды.

Впервые подобная встреча в Трускавце состоялась сразу после парламентских выборов 2019 года, когда партия "Слуга народа" получила большинство мест в Верховной раде. Для новых депутатов, большинство из которых ранее не имели отношения к политике, были организованы экспресс-курсы. Уже после них пропрезидентская фракция сформировала первое правительство под руководством Алексея Гончарука, а спустя полгода сменила состав кабинета министров, назначив премьером Дениса Шмыгаля, который работает в этой должности до сих пор.



Министры и депутаты, как и в 2019-м, прислушиваются к мнению президента, что дает оппозиции возможность обвинять Зеленского в создании авторитарной модели управления. Генератором идей в этой модели, по мнению оппозиционных лидеров, выступает офис президента. А те решения, которые сложно или невозможно провести через парламент и правительство, принимаются на заседаниях Совета нацбезопасности и обороны (СНБО), главой которого по должности является президент Украины. Последней точкой в создании новой архитектуры системы власти может стать предоставление СНБО права определять, кто в Украине является олигархом. Соответствующий законопроект был утвержден 23 сентября, но уже после голосования выяснилось, что депутаты поддержали взаимоисключающие поправки. Одна из них передает полномочия по составлению списка олигархов Нацагентству по предотвращению коррупции (НАПК). За этот вариант выступал председатель парламента Дмитрий Разумков, который призывал президентскую команду не передавать в руки СНБО опасные инструменты.



Разумков, который во главе штаба Зеленского прошел всю избирательную кампанию, а затем способствовал победе пропрезидентской партии на выборах в Верховную раду, стал пока единственным членом команды, шагающим не в ногу. В последнее время его критикуют бывшие соратники. В СМИ появились слухи о том, что одним из вопросов, который будет обсуждаться в Трускавце, станет замена непослушного председателя парламента. Кандидатом на эту должность источники называют его нынешнего первого заместителя Руслана Стефанчука. Разумков в интервью "Украинской правде" сказал, что о его отставке "говорят года полтора", но до сих пор никто не начал официальную процедуру подготовки к голосованию за смену председателя парламента.



Примечательно, что Дмитрий Разумков не получил приглашения на большое совещание президентской команды. Он сам сказал об этом в комментарии телеканалу "Прямой": "Нет, на сегодня меня не приглашали на это совещание. Пригласят – обязательно буду участвовать, не пригласят – не буду. Я не хожу в гости без приглашения". Лидер пропрезидентской фракции Давид Арахамия подтвердил журналистам, что приглашение Разумкову не отправляли. Он объяснил это тем, что председатель парламента не является членом фракции, его имя может быть в списке приглашенных гостей – наряду с министрами. А этот список, по словам Арахамии, не был составлен до последнего момента. Накануне встречи не было понимания, выступят ли перед президентской командой руководители силового блока – МВД, Службы безопасности Украины, офиса генпрокурора. В плане мероприятий, который источники передали в СМИ, такой пункт значится на утро субботы. Но депутат от "Слуги народа" Алексей Устанко сказал агентству УНН, что отдельной встречи с силовиками не будет. Зато, по его словам, запланирован серьезный разговор с главой правительства: возможно, премьеру придется выступить с коротким отчетом о деятельности на этом посту.



Оппозиционные партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, "Европейская солидарность" Петра Порошенко, "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко, Виктора Медведчука, Вадима Рабиновича заявляют о провальной политике правительства, которая приведет к энергетическому кризису и обнищанию населения. Эти политические силы требуют сменить правительство, но вначале предлагают провести новые парламентские выборы. Ситуация может обсуждаться в ходе совещания в Трускавце, но радикальных решений ожидать не стоит. Еще в начале сентября Давид Арахамия анонсировал отставку нескольких министров. Сейчас он подтвердил телеканалу "Украина 24", что отставки планируются на начало октября: "И мы эти вопросы обсуждать будем. Как раз по приезде (в Трускавец) уже будут плюс-минус анонсированы кандидаты, и хранить это в секрете уже не будет иметь никакого смысла".



Ранее в СМИ обсуждали возможность замены министров обороны, энергетики, культуры. Сейчас источники "Украинской правды" назвали другой список: "По состоянию на конец сентября наиболее вероятные кандидаты на вылет – министр соцполитики Марина Лазебная, вице-премьер Олег Урусский, министр экологии Роман Абрамовский". Увольнение министра обороны Андрея Тарана, по словам тех же источников, отложили. Но кандидатуры могут измениться после разговора "Слуги народа" с президентом Зеленским. Что касается отставки Разумкова, то источники в окружении председателя парламента сказали агентству УНН, что на выходных он будет во Львовской области и теоретически может заскочить на огонек к президентской команде, чтобы принять участие в обсуждении некоторых кадровых вопросов. Сам Разумков ничего по этому поводу не сказал. Эксперты спорят, станет или не станет замена руководителя Верховной рады прологом к досрочным парламентским выборам.



Научный руководитель фонда "Демократические инициативы" им. И. Кучерива Алексей Гарань считает, что команда Зеленского не решится на такой шаг. В интервью "Главкому" он пояснил: "Соцопросы "Деминициатив" показывают, что рейтинг "Слуги народа" в два раза меньше, нежели был на выборах 2019 года. Тогда они получили по партийным спискам 43% голосов, теперь – это чуть более 20%. Следующие выборы у нас должны проходить на пропорциональной основе, мажоритарных округов не будет. Это означает, что представительство "слуг" сократится вдвое. Набирает силы "Европейская солидарность" – выходит на второе место; на третьем – "Оппозиционная платформа – За жизнь". Пройдут другие партии. Это означает, что "Слуга народа" не смогла бы создать монобольшинство. И это означает, что досрочных парламентских выборов скорее всего не будет".



Зеленский, по словам Гараня, сохраняет первое место в президентском рейтинге. На доверии к нему до сих пор строится вся система. Директор Украинского института будущего, политолог Вадим Денисенко в своем блоге отметил, что за последние 2,5 года в Украине установился специфический общественный договор, "который не объединяет абсолютное большинство украинцев, но в котором относительное большинство граждан живут по принципу: "Нам нравится, что делает Зеленский, хотя мы и не очень верим, что он это сделает. Но мы за то, чтобы дать ему шанс". Именно поэтому общество не протестует против усиления роли СНБО. Денисенко считает, что недавнее неудачное покушение на друга и первого помощника Зеленского Сергея Шефира дает президенту возможность провести "зачистку элит". Закон о борьбе с олигархами (после устранения принципиальных противоречий в тексте) может послужить инструментом.



Киев Источник - ng.ru

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