 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Пенис Трампа - как поганка", - пресс-секретарша Гришэм написала мемуары
00:00 02.10.2021

"Поганка" и другие непристойности: откровения о Дональде Трампе

Пресс-секретарь бывшего президента США Дональда Трампа написала книгу, в которой делится воспоминаниями о своей работе в Белом доме.

Стефани Гришэм пишет, что для Трампа в порядке вещей было задавать неудобные вопросы о личной жизни и рассказывать пикантные подробности о себе.

"Однажды позвонил ей с борта номер один, чтобы заверить, что его пенис не был маленьким или похожим на поганку, как заявила в интервью порнозвезда Сторми Дэниелс", – пишет Washington Post со ссылкой на копию книги.

Ранее издание Wall Street Journal утверждало, что порноактриса Сторми Дэниелс получила от адвоката Майкла Коэна, незадолго до выдвижения кандидатуры Трампа в президенты США, 130 тысяч долларов за неразглашение ее связи с президентом. Белый дом эту информацию опровергал.

Гришем рассказывает, что Трамп спрашивал у ее бойфренда, хороша ли она в постели и был одержим молодой помощницей по вопросам СМИ – требовал привести ее в кабину самолета, чтобы "посмотреть на нее".

Еще бывшая пресс-секретарь делится подробностями встречи Трампа и Владимира Путина на саммите G20 в Осаке в 2019 году.​​ Гришэм утверждает, что президент США намеренно хотел показаться жестким в общении с Путиным.

"Он наклонился к Путину и сказал ему: "Я буду вести себя с вами немного жестче несколько минут. Но это для камер, а как только они уйдут, мы поговорим. Вы понимаете", – приводит Стефани Гришем подробности той встречи.

Книга Гришэм "Сейчас я отвечу на ваши вопросы: Что я видела в Белом доме Трампа", должна выйти 5 октября.

Ранее Трамп рассказал, что хочет участвовать в выборах 2024 года и остановить его в этом может только звонок доктора

Источник - vesti.ru
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