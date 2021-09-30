Саакашвили объявил голодовку. Дайте ему галстук

00:25 02.10.2021

Задержанный сегодня в Грузии бывший президент этой страны Михаил Саакашвили объявил голодовку.



Об этом журналистам рассказала грузинский омбудсмен Нино Ломджария. По ее словам экс-глава государства не согласен с обвинениями и считает себя политзаключенным, передает РИА Новости.



"Он объявляет голодовку, так как не согласен с обвинениями и считает себя политическим заключенным", - сказала она после посещения Саакашвили в тюрьме, расположенной в окрестностях Тбилиси.



Ранее сообщалось, что глава пресс-службы президента Украины Сергей Никифоров заявил, что лидер "незалежной" Владимир Зеленский обеспокоен появившейся информацией о задержании украинского гражданина Саакашвили.



Напомним, о задержании Саакашвили в ходе официального брифинга заявил глава Кабмина страны Ираклий Гарибашвили.



"Хочу сообщить, что третий президент Грузии, разыскиваемый Михаил Саакашвили задержан и переведен в пенитенциарное заведение", - сказал премьер-министр.



В свою очередь грузинская прокуратура заявила, что правоохранительные органы ведут расследование из-за незаконного пересечения Саакашвили госграницы.



Как известно, Саакашвили заочно осужден по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому делу он приговорен к 3 годам лишения свободы, по второму - к 6.



Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга, погроме телекомпании "Имеди" и растрате средств из госбюджета.