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Американо-российское соглашение по БлВостоку: кто кого надует? - Хада Разак
00:51 02.10.2021

Al Mayadeen, Ливан

Байден активизировал вывод американских вооруженных сил с Ближнего Востока, решив бороться с терроризмом на расстоянии, заключает автор. На фоне этого Башар Асад постепенно возвращает себе легитимность не без одобрения Вашингтона. Но кто заполнит вакуум после ухода американцев?
Американо-российское соглашение: от Сирии и Ливии до Ирана (Al Mayadeen, Ливан)
01.10.2021
Хада Разак (هدى رزق)

Вашингтон и Москва находятся в поисках компромиссного решения по Сирии. Предстоящая встреча президентов России и Турции станет шагом на пути нормализации ситуации не только в Идлибе, но и во всей стране в целом.

Многие аналитики связывают происходящее в регионе с быстрым уходом американцев из Афганистана. Некоторые страны обеспокоены их решением, особенно те, что рассматривают присутствие американцев как неотъемлемую часть своего существования.

Вывод войск и пример Афганистана

Министры иностранных дел стран Персидского залива прибыли на 76-ю сессию Генассамблеи ООН с целью получить разъяснения от госсекретаря США Энтони Блинкена касательно вывода американских войск из региона и встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым для получения гарантий безопасности.

Решение о выводе американских войск не было внезапным. Президент США четко определил свою политику на Ближнем Востоке. Он заключил с Ираком соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и обучении местных сил, обеспечивая тем самым политическое присутствие США в регионе. Байден также начал переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Женеве в июне 2021 года о российско-американском сотрудничестве в Сирии.

С момента прихода в Белый дом Байден четко обозначил свою позицию. Он активизировал вывод американских вооруженных сил с Ближнего Востока, решив бороться с "терроризмом" на расстоянии. США делают так в Йемене и Пакистане, а теперь будут придерживаться этого подхода в Сирии и других странах. Американские войска больше не будут вступать в прямой контакт с ИГИЛ и "Аль-Каидой" (террористические организации, запрещены в РФ - прим. ред.). Кроме того, стратегия "на расстоянии" обойдется США дешевле. Они не потеряют деньги и солдат и смогут бороться со своими врагами.

Россия проявляет большой интерес к арабским странам в последние месяцы. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил Саудовскую Аравию и ОАЭ и призвал их инвестировать в восстановление Сирии. ОАЭ и Бахрейн объявили об открытии своих посольств в Дамаске.

Москва намеревается сбалансировать арабское, иранское и турецкое присутствие в Сирии. Русские показывают американцам, что те имеют рычаги давления на региональные державы и являются посредниками в разрешении сирийского кризиса, хотя этот вопрос не полностью находится в их руках. Администрация Байдена предприняла ощутимые шаги в вопросе доставки гуманитарной помощи в районы, находящиеся под контролем сирийского режима.

США уйдут из Сирии или нет?

Американские власти ослабили санкции в отношении сирийского режима. Они предложили проект, в соответствии с которым, египетский природный газ будет поставляться в Ливан по трубопроводу через Иорданию и Сирию. Это стало "зеленым светом" для нормализации отношений с Сирией. Во время визита в США король Иордании почувствовал атмосферу открытости, которой ранее не наблюдалось. Именно администрация Байдена выступила с инициативой снять санкции "Цезаря". Операция в провинции Деръа и ее передача под контроль сирийского режима, а также устранение угрозы на сирийско-иорданском погранпереходе - все это на руку Иордании.

Изоляция Дамаска подходит к концу. Делегация сирийского режима провела встречи с делегациями Египта, Туниса, Палестины, Мавритании, Омана, Иордании и Ирака в Нью-Йорке. Это сопровождалось проведением переговоров между Саудовской Аравией и Ираном в Багдаде и заявлением Абу-Даби о готовности внести свой вклад в восстановление Сирии.

Короля Иордании тронула американская позиция. Пока неподходящее время для ухода, но все подготовлено для ​​изменения характера присутствия американских сил в Саудовской Аравии, Ираке и Сирии. Администрация Байдена, как и администрация Обамы, утверждает, что американцы находятся в Сирии ради борьбы с ИГИЛ и сотрудничества с "Сирийскими демократическими силами" (СДС). Они помогли партии "Демократический союз" и курдским группировкам в Кобани и Тель-Абьяде, где те сражались против ИГИЛ, но ни разу не заявили о поддержке какого-либо курдского сепаратистского проекта в Сирии. Таким образом, решение курдской проблемы возложено на Россию и сирийский режим. Администрация Байдена не связывает присутствие американских сил в Сирии с решением сирийского кризиса, а скорее говорит, что их присутствие направлено на достижение цели, связанной с "национальной безопасностью Америки". Но вывод американских сил - это вопрос времени. Вашингтон убрал "зонтик безопасности" с курдов. Москва, в свою очередь, считает, что курдам следует дистанцироваться от США до того, как они примут решение о полном выводе своих войск. Но автономная администрация Северной и Восточной Сирии вряд ли последует "дорожной карте", предложенной Россией, которая пытается подтолкнуть курдов к диалогу с Дамаском, пока американцы находятся в Сирии.
Предстоящая встреча президентов России и Турции станет шагом на пути нормализации ситуации не только в Идлибе, но и во всей стране в целом. Ранее Путин встречался с президентом Сирии Башаром Асадом. На встрече он представил "дорожную карту", согласно которой координация Москвы и Дамаска перейдет на более высокий уровень после возобновления работы спецпосланника ООН по Сирии Гейра Педерсена. Это "оживит" политический процесс и российско-американские консультации в Женеве, на которых присутствовал заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин, спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев и координатор по Ближнему Востоку и Северной Африки в СНБ Бретт Макгерк.

Между США и Россией

Афганистан и Иран - главные проблемы американской администрации. Белый дом обратился к России за помощью, но быстрый вывод войск и захват власти талибами привели к определенным последствиям. Москва заинтересована в том, чтобы американцы продолжали поддерживать Афганистан и его экономику. Таким образом, она продолжает помогать не ради Вашингтона, а во имя собственных интересов в обмен на содействие американцев в Сирии и Ливии, имеющих для нее важное значение. Что касается американо-российского сотрудничества в Ливии, оно защищает интересы обеих стран и помогает сохранять мир в Южном Средиземноморье.

Вашингтон и Москва сходятся во мнении относительно Ирана, выступая против получения им ядерного оружия. Россия не близка к региональной роли Тегерана, но забота о безопасности Израиля - главный фактор, подталкивающий Вашингтон и Москву к сотрудничеству и поиску компромиссного решения по Сирии. Минфин США пошел навстречу Сирии, чтобы страна могла противостоять пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, сняв санкции с двух компаний, принадлежащих сирийскому бизнесмену, близкому к президенту Асаду.

Американские аналитики задаются вопросом: сможет ли Москва заполнить "пустоту", если Вашингтон уйдет из региона? Но логичный вопрос: хочет ли она?

Москва не бросала прямой вызов американскому присутствию в регионе, но умело воспользовалась ситуацией. Уход США с Ближнего Востока позволил ей выстроить свою политику на руинах американской. Этому также способствовало усиление напряженности в регионе после "арабской весны" 2011 года.

Резюмируя все вышесказанное, можно сказать, что американская стратегия по ведению войн, приведшая к таким результатам, провалилась.

Оригинал публикации: توافق أميركي-روسي.. من سوريا وليبيا إلى إيرانОпубликовано 28/10/2021

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1633125060
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