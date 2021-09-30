Экоактивисты сами развалили свое движение "Защитим Алматы"

00:56 02.10.2021 Экоактивист Салтанат Ташимова: движение "Защитим Алматы" придется закрыть



Александр Мироглов



Общественное объединение "Защитим Алматы", выступающее против точечной застройки, вырубки деревьев и за улучшение экологии в мегаполисе, вероятно, "самоликвидируется"



АЛМАТЫ, 1 окт - Sputnik. Алматинский художник и экоактивист Салтанат Ташимова, ставшая одним из организаторов общественного объединения "Защитим Алматы", заявила о расколе в рядах движения. Как и по какой причине это произошло, а также чего удалось добиться за время общественной работы, она рассказала в интервью корреспонденту Sputnik Казахстан.



Не поминайте лихом?



Общественная организация "Защитим Алматы", целью которой была борьба с точечной застройкой Алматы, вырубкой деревьев в мегаполисе и другими экологическими проблемами, вероятно, скоро прекратит свое существование. Об этом заявила один из основателей и лидеров организации, экоактивист Салтанат Ташимова.



"К сожалению, несколько единомышленников моих повелись на кампанию, которая началась против меня. Один из них развязал в буквальном смысле войну против меня. Вероятно, группа и объединение скоро будут в другом качестве и виде и, скорее всего, сменят название. "Защитим Алматы", видимо, придется закрыть. Потому что травля расколола людей. И теперь придется все заново начинать. Думаю, здесь четко прослеживается известная тактика: "Разделяй и властвуй", - рассказала Ташимова.



Общественная организация "Защитим Алматы" менее чем за год, который прошел с момента ее официальной регистрации, обрела большую популярность у жителей мегаполиса. Ее активисты стали настоящей "костью в горле" для крупных компаний-застройщиков и чиновников, которые раздавали разрешения на возведение многоэтажных ЖК в центре Алматы, нередко нарушая при этом право алматинцев на достойную и комфортную жизнь.



Среди достижений организации – заморозка нескольких крупных строек, проводившихся с нарушением законодательства, открытие уголовных дел за массовую вырубку зеленых насаждений, внесение изменений в законы, которые позволяют привлекать к ответственности злостных нарушителей прав алматинцев и так далее.



По словам экоактивиста Салтанат Ташимовой, произошедший между соратниками раскол – событие печальное, однако это никак не повлияет на ее убеждения и решительность, и она продолжит свою борьбу, но уже в новой организации.



"Списывать нас со счетов – рано. В новом объединении, которое будем создавать, цели остаются все те же. Экология и отстаивание прав жителей города на комфортную среду", - говорит она.



А помнишь, как все начиналось



По признанию Салтанат Ташимовой, в ряды экоактивистов она попала совершенно неожиданно для себя самой. Толчком стал скандал вокруг строительства горнолыжного курорта на особо охраняемых землях Иле-Алатауского национального природного парка в урочище Кок-Жайлау близ Алматы.



Битва между заинтересованными в его появлении структурами и неравнодушными горожанами, выступавшими против, продолжалась несколько лет с переменным успехом. До тех пор, пока точку в ней не поставил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.



"Чтобы каждый раз не возвращаться к этому вопросу, я сегодня запрещаю заниматься этим проектом. То есть строительство горнолыжного курорта на "Кок-Жайляу". Нам он не нужен", - сказал глава государства во время визита в Алматы в конце октября 2019 года.



По словам Ташимовой, именно победа защитников Кок-Жайлау над своими оппонентами воодушевила ее на дальнейшую борьбу за экологию, тем более что в самом Алматы проблем хватало: варварски вырубались деревья, уничтожались парки и скверы, а на их месте вырастали многоэтажные ЖК, превращая крупнейший мегаполис страны в каменные джунгли.



"Я увидела, что и в городе тоже очень много проблем и нарушений: сносят памятники архитектуры, вырубают деревья, нарушают права жителей на здоровую экологию, комфортное проживание, речки загаживают. В общем, я увидела огромные проблемы и то, что этим особо никто не занимается. Тогда и решила делать все, что в моих силах", - рассказывает Салтанат Ташимова.



По ее словам, практически сразу у нее появилось немало сподвижников, однако мало кто готов был заниматься общественной работой на постоянной основе, оказывая лишь какую-то разовую помощь. Люди попросту считали, что не в силах победить в борьбе со стройкомпаниями, и она бесполезна. Тем не менее к концу 2020 года ей удалось собрать достаточное число единомышленников, чтобы перейти к более масштабным действиям.



"В конце прошлого года мне удалось собрать единомышленников, и мы смогли зарегистрировать официально общественное объединение "Защитим Алматы". Хотя регистрировать его не хотели. И стали активно заниматься и точечной застройкой, и экологией, и где-то просветительской деятельностью", - рассказывает экоактивист.



Время идет, проблемы - прежние



Сейчас самая насущная проблема – это точечная уплотняющая застройка, считает Салтанат Ташимова.



"Активисты нашего движения считают, что это главный фактор экологической катастрофы, которая уже сейчас наблюдается в городе. Поэтому очень важно, чтобы строго соблюдались новые правила застройки, которые, кстати, продвинули наши активисты. Вместе с неравнодушными архитекторами мы добились, чтобы эти правила, хоть и не в полной мере, но были приняты. Недочетов еще много, но удалось сдвинуть ситуацию с мертвой точки", - говорит Салтанат.



Настойчивость экоактивистов, которые с помощью социальных сетей поднимали "волну" по фактам вопиющего нарушения прав жителей Алматы, привела к тому, что и строительные компании, и ответственные государственные чины были вынуждены начать считаться с обычными людьми. Часть выкупленных участков, в том числе парки и скверы, где должны были появиться высотки, по большей части элитные, уже сейчас возвращены в собственность государства. Но это, по словам экоактивистов, пока лишь капля в море.



"На самом деле мы видим, что поручения президента саботируются и игнорируются самым возмутительным образом. Мы об этом кричим практически каждый день. Доказательств – масса. Я сама обращалась к Тамаре Дюйсеновой – помощнику президента. В начале лета этого года у нас в режиме онлайн прошла с ней встреча.



Присутствовали представители ГАСКа, главный архитектор и представитель Социально-предпринимательской корпорации (СПК). Тогда Дюйсенова сказала, что к нам обратятся из администрации, из акимата. Но прошло почти полгода, а мы не видим никаких сдвигов. Никто к нам не обращается, все на том же уровне. Получается, что опять игнорируют поручения президента", - рассказывает Салтанат Ташимова.



Тем не менее, хоть небольшие, но положительные сдвиги по словам экоактивиста, произошли. Так, стало известно, что создается дорожная карта по уплотняющей застройке Алматы. А министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана было вынуждено включить Салтанат Ташимову и ее соратницу Жанну Нурсеитову в комиссию по строительным нормам.



"Я думаю, мы сможем как-то повлиять на то, чтобы законы, изменения были в пользу жителей города. Потому что сейчас существует такая тенденция, что все законы пишутся только в пользу застройщиков и бизнеса", - говорит Ташимова.



Не мытьем, так катаньем



По словам экоактивистов, большая проблема в том, что пока дорожная карта и комиссия по строительным нормам заработают, пройдет время. А строительные компании ждать не собираются и по-прежнему возводят все новые и новые многоэтажки на свободных клочках земли в старом Алматы, при этом вырубая десятки, а то и сотни деревьев.



Тем временем, не имея работающих законов, способных раз и навсегда остановить строительную вакханалию в Алматы, активисты не опускают руки, используя в борьбе все имеющиеся возможности. Так, несколько строек удалось заморозить благодаря открытию уголовных дел в отношении застройщиков, незаконно вырубивших на участках под строительство сотни деревьев.



"Наша соратница Жанна Нурсеитова "пробила" в конце 2020 года, чтобы появился закон о том, что ущерб от вырубки можно просчитать. Теперь стоимость вырубленных деревьев просчитывается так: возраст дерева, порода - а точнее, ее ценность, болело дерево или нет, относится ли оно к краснокнижным. На основе этого за вырубку можно привлечь к уголовной ответственности", - рассказывает Ташимова.



Привлеченный активистами эксперт уже сделал оценки по двум стройкам – в районе Кооптехникума, где вырубили около ста деревьев, и в районе пересечения улиц Достык - Оспанова, где было вырублено большое число яблонь.



"Третье уголовное дело, но уже без заключения эксперта, начато по компании, которая намеревалась строить несколько ЖК на месте плодоконсервного комбината, который алматинцы окрестили "человейником". Там незаконно было вырублено около 200 деревьев", - говорит Салтанат Ташимова.



Заявления в полицию были поданы и приняты, но, к сожалению экоактивистов, расследование по ним серьезно затягивается. Никаких вразумительных ответов о том, какие мероприятия уже проведены и что планируется сделать в ближайшем будущем, получить от стражей порядка они не могут.



Услышать друг друга



Говоря о вырубке зеленых насаждений в Алматы, отдельной темой экоактивисты затронули компенсационные посадки. По их словам, вот уже длительное время они не могут получить внятного ответа от руководителя управления зеленой экономики Натальи Ливинской, где конкретно проводятся эти посадки, какие и в каком количестве высажены деревья взамен вырубленных.



"Из-за отсутствия контроля здесь можно провернуть все так, что сказать одно, а сделать совсем другое. Неизвестно, есть ли уход за ними, не засохли ли они. Мы множество раз задавали эти вопросы, но так и не получили вразумительных ответов", - говорит Салтанат Ташимова.



По ее словам, это не единственный вопрос, на который экоактивисты не могут получить ответа от госпожи Ливинской, так как после критики в ее адрес она полностью прекратила общение с ними.



"Сама Наталья Ливинская на наши вопросы и вполне обоснованную критику не реагирует абсолютно. С тех пор как мы начали ее критиковать, она стала нас полностью игнорировать. Не отвечает на вопросы, не приходит на слушания, на встречи с жителями. И где тут "слышащее государство"?" - задается вопросом Ташимова.

При этом она отмечает, что в последние год-два многие чиновники самого разного уровня и ранга все же изменили свое отношение к активным защитникам жителей Алматы и начали не только прислушиваться к их мнению, но и стараются принимать активное участие в решении самых разных, в том числе и сложных, вопросов.



"В предыдущие несколько лет я вплотную работала с бывшими руководителями управления зеленой экономики Ержаном Сейтеновым и Асетом Масабаевым. Мы встречались практически каждый день, я доносила до них вопросы жителей, и мы решали все совместно. Теперь они стали акимами – один в Алмалинском, а другой в Медеуском районах Алматы.



Я до сих пор напрямую, в случае необходимости, могу к ним обращаться по самым разным вопросам и проблемам, которые волнуют жителей их районов. В результате очень быстро мы уже смогли решить множество проблем: по вырубке, по благоустройству и по незаконному строительству. Они тут же реагировали на мои сообщения и выезжали разбираться сами", - рассказывает Салтанат Ташимова.



Терренкур с яблоневым садом и лавандовыми полями появится в Алматы



По ее мнению, такой подход чиновников к решению насущных проблем алматинцев полезен для всех и призывает и других акимов районов и ответственных госслужащих поддержать эту практику. При этом Ташимова отдельно подчеркнула, что экоактивисты никогда не были в оппозиции к городским властям. Даже свои акции они называют не митингами (мероприятиями, чаще всего имеющими политический подтекст), а сходами и флешмобами. И организовывают их лишь с одной целью – защитить право горожан на комфортную и достойную жизнь в городской среде. Источник - Sputnik

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1633125360

Новости Казахстана

- Заседание Совета Безопасности под председательством Первого Президента Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Маулен Ашимбаев встретился со Спикером Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой

- Н.Нигматулин и С.Гафарова высказались за укрепление казахстанско-азербайджанских межпарламентских отношений

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 сентября 2021 года №661

- О коммунальной реформе

- Кадровые перестановки

- Перуашев - о выступлении Токаева на съезде НПП "Атамекен"

- О ситуации на финансовом рынке в августе 2021 года

- Механизмы сдерживания цен на основные продукты питания обсудили в Сенате

