Хватит ли у ЧВК "Вагнер" бойцов покорить всю Африку? - "СП"

09:20 02.10.2021 Хватит ли у ЧВК "Вагнер" бойцов покорить всю Африку?

Запад в гневе: вслед за Сирией, Ливией и ЦАР россияне действуют в Мали

Сергей Аксенов Сергей Аксенов



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Алексей Леонков Виктор Литовкин Сергей Костелянец



Приходят новые подтверждения активной работы российской ЧВК "Вагнер" в Мали. Минувшей (с четверга на пятницу) ночью самолет Ан-124 неназванного авиаперевозчика с российскими бойцами и вертолетами Ми-8 на борту прибыл в столицу страны Бамако. Об этом сообщил портал Avia.pro. Ранее в соцсетях появились фотографии тренировок местных военных инструкторами европейской внешности.



Присутствие россиян в Мали вызвало резкую реакцию ближайшей страны Кот-д"Ивуар. Ее президент поставил ультиматум: Мали останется без поддержки соседей, если позовет ЧВК "Вагнер". Эмманюэль Макрон назвал постыдным заявления главы правительства Мали Чогеля Кокаллы Маиги о том, что Париж бросил его страну на произвол судьбы (причина приглашения ЧВК).



С отдельным заявлением выступил МИД Британии. Дипломаты "озабочены" сотрудничеством Мали с российскими специалистами, утверждая, что ЧВК "Вагнер" является "драйвером конфликтов и зарабатывает деньги на нестабильности", а также нарушает права человека, подрывает работу международных миротворцев и пытается взять контроль над минеральные ресурсы.



Тем временем, в Сирии с теплотой вспоминают работу российской ЧВК. "Вагнеровцы" участвовали в освобождении Пальмиры и Дейр-эз-Зора. Разминировали жилые кварталы, что позволило тысячам беженцев вернуться домой. В результате ЧВК-шники вышли за Евфрат. А там и "халифату" конец. После Сирии была Ливия, затем Центрально-Африканская республика и, наконец, Мали.



В России к экспансии "своих" традиционно относятся с гордостью. Но хватит ли у ЧВК "Вагнер" ресурсов, кадров постоянно расширять свое присутствие в Африке?



- Важно понимать, о какого типа ЧВК идет речь, - говорит военный эксперт Алексей Леонков. - Например, в Ливии и Сирии российские ЧВК занимались охраной объектов, учреждений. В прямые боестолкновения с террористами они не вступали, но периметр охраняли очень хорошо. По сути эти ЧВК близки к тому, что нам известно внутри страны под наименованием ЧОП.



Это не те "дикие гуси", частные компании типа "Академии", которые занимались государственными переворотами, устраняли неугодных правителей. Важно, что наши ЧВК контактируют по линии законных правительств. Но не везде, так как во многих странах правительства еще сохраняют проамериканскую направленность и действуют не в интересах африканских народов.



"СП": - Ситуация стремительно меняется…



- После развала Советского Союза вся Африка переориентировалась на Запад. Поверили посулам Европы и США. Но с их появлением жизнь африканских стран не наладилась и даже стала хуже. А если какие-то государства пытались наладить, то вмешивались силы террористического характера. Как показали международные конференции последнего времени, африканские государства хотят стабильного развития. Их ориентация на Европу и США ничего не приносит, кроме убытков - потери полезных ископаемых. Никакой серьезной защиты, в том числе от террористов, нет.



"СП": - Наши ЧВК зашли уже в третью африканскую страну. Хватит ли ресурсов на такую экспансию?



- Чем больше положительных примеров участия российских ЧВК в Африке, тем крепче там авторитет России. География расширяется, но не думаю, что это расширение будет бесконечным. Все-таки силы и средства для этого ограничены. Напомню, что в Африке активно сейчас действуют и китайские товарищи. Сейчас Африка тяготеет в Азии - России и Китаю.



Это радует, но сильно огорчает наших западных "партнеров". Заявления Франции, которая за много лет ничего не сделала в Мали, показывают, что мир поменялся. Даже Лавров говорил, что договоренность властей Мали и российской ЧВК была вне компетенции нашего государства. То есть это частная договоренность. При этом ЧВК выполняет работу, не нарушая интересы России.



Не обязательно процесс экспансии России в Африке будет развиваться по нарастающей. Он будет развиваться в зависимости от того, как будет складываться обстановка. Какие будут достигнуты результаты: будет ли стабилизирована ситуация, останутся ли эти страны в орбите России, будут ли налаживать с нами экономические связи. То, как сейчас все развивается, - оптимальный вариант.



О причинах популярности российских ЧВК в Африке "СП" рассказал заведующий Центром социологических и политологических исследований института Африки РАН Сергей Костелянец:



- Российские ЧВК, вне зависимости от того, непосредственно связаны они с российскими государственными структурами или нет, проводят в Африке внешнеполитическую линию Москвы. Приход в страну российских ЧВК несомненно будет способствовать (или даже будет этим обусловлен) подписанию экономических соглашений, заключению контрактов на разведку или добычу ресурсов, на поставки оружия, и в целом развитию более близкого сотрудничества, в том числе в рамках ООН. Западные страны не рассматривают российские ЧВК отдельно от внешнеполитических инструментов Москвы, и в определенной степени они в этом правы.



"СП": - Почему соседний с Мали Кот-д"Ивуар так возбудился?



- Экспансия российских ЧВК в Африке и сопутствующее расширение влияния Москвы невыгодны в первую очередь западным странам, вредят их военно-политическим и экономическим интересам. В данном случае президент Кот-д"Ивуара, одного из наиболее близких союзников Парижа в Африке, вероятно, озвучил и поддержал позицию Франции и других западных стран. Никакой угрозы Кот-д"Ивуару русские в Мали не несут. В отличие от террористов.



Несмотря на огромный госбюджет (примерно в три раза больше российского), французская казна обременена значительными социальными обязательствами, поэтому Париж вынужден постепенно сокращать свое военное присутствие в Африке и меньше ресурсов выделять на борьбу с террористами в регионе Сахеля. При этом Франция пытается "по наследству" передать свою зону влияния коллективному Западу (например, ЕС).



Однако, определенный вакуум в области безопасности в франкофонной Африке уже образовался, и его пытается заполнить Россия. И не только Россия, но и Турция, Израиль, ОАЭ, другие компетентные в этой области игроки. Но именно российское влияние в Африке по геополитическим причинам вызывает наибольшее неприятие на Западе.



"СП": - Видимо, игра стоит свеч…



- Африка - чрезвычайно богатый континент. Но значительная часть дивидендов и природной ренты - сотни миллиардов долларов - ежегодно выводится с континента иностранными (транснациональными, со штаб-квартирами в основном на Западе) корпорациями. Расширение присутствия незападных игроков способствует росту конкуренции, дает возможность африканским правительствам, в том числе малийскому, добиваться более выгодных условий сотрудничества.



При этом Мали гораздо более богатая страна, чем ЦАР (по размеру ВВП - более чем в 7 раз), поэтому возможностей для оплаты услуг российских ЧВК больше, даже если не прибегать к традиционному для многих африканских государств средству оплаты - выдаче лицензий на добычу полезных ископаемых, что тоже не исключено.



Также ситуация в Мали более выигрышная для российской ЧВК по сравнению и с Ливией, и с ЦАР, поскольку правительство в Бамако ведет основную борьбу с исламскими экстремистами, которые не обладают какой-либо легитимностью в глазах мирового сообщества и признаны террористическими, в отличие от западноливийских и центральноафриканских группировок.



Военный эксперт Виктор Литовкин указывает, что расширяя присутствие ЧВК в мире, России пора позаботиться о правовой стороне вопроса:



- Никакой экспансии нет. Российское государство не принимало решения вводить войска в Мали. ЧВК - это частная военная компания, которую может нанять представитель государства или фирмы для решения конкретных задач. Например, для охраны президентского дворца, нефтяных промыслов, борьбы с террористической группировкой. Но она зарегистрирована не в России, а, например, в Аргентине. Поэтому РФ не несет никакой ответственности за действия этой ЧВК.



Но несет ответственности за людей. Там могут быть бойцы с российскими паспортами. Если попадут в плен, им будут помогать, предоставлять юридическую помощь и т. п. Люди, которые работают в ЧВК имеют военный опыт, служили в армии, возможно прошли через горячие точки, уволились в запас, и находясь на гражданке, нашли себе такую работу. Это похоже на ЧОП, только с лучшим вооружением. Поэтому на нашей армии и государстве действия ЧВК не сказываются.



"СП": - В политике иногда удобно, когда государство остается в стороне. Однако, подумать о защите россиян все же надо…



- Поэтому надо принимать закон о ЧВК. Ввести эту деятельность в правовое поле. Но четыре попытки в Госдуме принять такой закон провалились, потому что возникает много вопросов. Вряд ли примут. Вспомните, как американские войска разбомбили нашу ЧВК в Сирии. Наше государство сделало вид, что оно ничего не знает. Потому что тогда надо было применить наши войска против американцев и начать Третью мировую войну. Но мы на это не пошли. Вроде как те сами виноваты.



"СП": - Известная история. В той атаке в Сирии погиб мой товарищ Кирилл Ананьев…



- Мое сочувствие. В этом вопросе много проблем, связанных с международным правом, с законом о наемничестве. Хотя юридически отделить добровольца от наемника очень сложно. Пример - россиянин Александр Франчетти, арестованный в Чехии за участие в боевых действиях на Донбассе. Украина утверждает, что он воевал, сам он отрицает. На кону судьба этого парня. Или история с задержанием ЧВК-шников в Белоруссии. Их нанимали под предлогом работы где-то в Венесуэле. Источник - svpressa.ru

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