 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Не могу закончить карьеру без медали за Узбекистан". Оксана Чусовитина возвращается в спорт
09:35 02.10.2021

Гимнастка Оксана Чусовитина, объявившая о завершении карьеры после Олимпиады в Токио, заявила, что возвращается в спорт и готовится к Азиатским играм. "Я просто не могу закончить свою карьеру без медали за Узбекистан", - сказала 46-летняя спортсменка.

46-летняя гимнастка из Узбекистана Оксана Чусовитина объявила о возвращении в большой спорт.

"Хочу всем сказать: решила готовиться к Азиатским играм 2022 года. Я просто не могу закончить свою карьеру без медали за Узбекистан", - написала спортсменка в Instagram.

Азиатские игры пройдут 10−25 сентября 2022 года в китайском городе Ханчжоу.

25 июля Оксана Чусовитина после участия в летних Олимпийских играх в Токио в рекордный восьмой раз объявила о завершении карьеры. О таких планах она заявляла еще в октябре 2019 года.

Оксана Чусовитина - чемпионка Олимпийских игр в Барселоне в 1992 году, трехкратная чемпионка мира, победительница Азиатских игр. Вошла в Книгу рекордов Гиннеса в качестве единственной гимнастки в мире, которая уже восемь раз подряд (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020) участвовала на летних Олимпийских играх. Заслуженная спортсменка Узбекистана, обладательница почетного звания "Узбекистон ифтихори", орденов "Дустлик", "Мехнат шухрати" и "Эл-юрт хурмати".

Источник - gazeta.uz
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