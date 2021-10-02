Афганистан снова в центре Большой игры, - Н.Бобкин

10:01 02.10.2021

НИКОЛАЙ БОБКИН | 02.10.2021 |



Промежуточный финал в Афганистане, развязав руки американцам, может подтолкнуть к созданию нового очага напряженности



США располагаются далеко от Афганистана, а вот России и государствам Центральной Азии без оперативного взаимодействия с новым афганским правительством не обойтись.



Москва намерена добиваться от правительства запрещенных в России талибов*, в состав которого входят 33 муллы, выполнения всех обещаний, которые были даны. Прежде всего, обещания не допустить роста террористических и наркотических угроз с территории Афганистана. Далее обеспечить формирование правительства, которое, как подчеркнул российский министр иностранных дел, "отражает всю палитру афганского общества с этноконфессиональной, политической точки зрения".



Тот факт, что Россия остается одной из немногих стран, которые не закрыли свое посольство в Кабуле, может свидетельствовать о серьезности намерений продолжать контакты с новым руководством Афганистана. Сергей Лавров по этому поводу заметил: "Будем побуждать тех, кто взял в Кабуле власть после бегства иностранных контингентов, к тому, чтобы они вели себя цивилизованно".



Прагматичность российской позиции не очень нравится Вашингтону. В статьях американских экспертов нет и намека на ответственность США за нынешнюю ситуацию в Афганистане, зато, к примеру, Foreign Policy утверждает, что после ухода американцев Россия и Китай попытаются подорвать любые рычаги, которые Вашингтон мог бы использовать для построения нового Афганистана. Статья так и озаглавлена: "Китай и Россия стремятся обойти США в Афганистане". Хотя как можно "обойти" Америку, которой в Афганистане уже нет?



Выход США из Афганистана стал вызовом для безопасности России. За исключением Туркмении (которая также граничит с Афганистаном), Россия имеет безвизовый режим со всеми странами Центральной Азии. Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан являются членами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В случае совершения вооруженного нападения на любое из государств-участников все остальные государства будут обязаны предоставить ему необходимую помощь, включая военную.



Большая часть постсоветского пространства по границам РФ в последние годы пылает (не без участия США): война в Донбассе, нестабильность в Белоруссии, война между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Финал в Афганистане, развязав руки американцам, может подтолкнуть к созданию нового очага напряженности.



Россию уже давно беспокоит присутствие исламистов у ее границ. Возвращение талибов к власти – серьезная проблема для Кремля, где опасаются "американского управления" ими. А в данном случае есть ощущение, что в Америке хотели бы неприятностей из Афганистана для России.



Все соседние страны, кроме Таджикистана, готовы разговаривать с новыми руководителями Афганистана. И это понятно. Ни один из нынешних лидеров в странах, граничащих с Афганистаном, не был у власти, когда "Талибан"* был свергнут в результате американского вторжения в 2001 году. И только Эмомали Рахмон был президентом Таджикистана 20 лет назад, когда талибы контролировали большую часть Афганистана, а Душанбе поддерживал группу этнических таджиков, воевавших с "Талибаном" в конце 90-х. Поддержка таджиков в Афганистане принесла лидеру Таджикистана редкую общественную поддержку в его собственной стране, что важно для понимания его сегодняшней позиции.



Фото: asiaplustj.info



Душанбе не собирается вмешиваться во внутренние дела Афганистана. Об этом Рахмон заявил, выступая на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Однако у Таджикистана особую озабоченность вызывает невыполнение талибами ранее сделанных обещаний. Рахмон обращает внимание на растущую этническую напряженность с приходом талибов к власти. Он подчеркивает, что таджики Афганистана составляют более 46% его населения, но лишены права занимать достойное место в государственном управлении. Таджикистан предлагает определить структуру власти в Афганистане путем референдума, с учетом позиции всех народов, населяющих страну.



Предложение справедливое, но вряд ли реализуемое.



Руководство Узбекистана и Туркменистана также не может не учитывать интересы этнических туркменов и узбеков, проживающих в Афганистане, но их численность намного меньше. Согласно оценкам, узбеки (9%) и туркмены (3%) составляют в общей сложности около 12% процентов населения Афганистана. Как и таджиков, к власти их не допускают.



Этническая карта Афганистана и сопредельных территорий



Надо сказать и о наличии в рядах талибов таджикских боевиков из запрещенной в Таджикистане организации "Джамаат Ансаруллах". Эта группировка, основанная десять лет назад с целью свержения законного правительства в Душанбе, фактически обеспечила победу талибов в Бадахшане и контролирует там сегодня большие территории. Группировка "Ансарулла" связана с группировками боевиков в Афганистане и Пакистане, включая "Техрик и Талибан Пакистан" (ТТП), запрещенные в России Исламское движение Узбекистана* (ИДУ) и "Аль-Каиду"*.



"Талибан" обещал разорвать связи с "Аль-Каидой" и другими террористическими группировками, лишить их возможности действовать с афганской территории, но пока обещание не выполнено.



Другие центральноазиатские страны опасаются того же, что и Таджикистан, но присущей Рахмону твердости в противостоянии талибам у них не наблюдается. Талибы заверили Ташкент, что не позволят какой-либо группировке нападать на Узбекистан или участвовать в боевых действиях вблизи границ с ним, но побочные эффекты нестабильности в Афганистане могут привести к активизации узбекских террористических организаций. Вопрос в том, какой тип альянса будет сформирован талибами, чтобы заполнить вакуум власти после ухода США.



Закрыв границу для афганских беженцев, Узбекистан возобновил поставки в Афганистан продуктов питания, нефтепродуктов и электроэнергии. Президент Шавкат Мирзиеев объясняет это стремлением не допустить, чтобы Афганистан был оставлен наедине с его проблемами. Ташкент предложил создать при ООН постоянно действующий комитет по Афганистану.



Одна из многих причин поражения Америки в Афганистане связана с теми же центральноазиатскими джихадистскими группировками. Хорошо зная, что они являются частью сети "Аль-Каиды" и воюют на стороне "Талибана", США и их союзники преуменьшали их угрозу для соседних стран и не принимали их в расчет при оценке последствий своего ухода из Афганистана.



Намерения Вашингтона прозрачны: держать экстремистов в состоянии готовности, чтобы сохранять рычаги давления на Россию. Взаимодействие с Центральной Азией и Казахстаном может быть для Запада средством ограничения влияния Москвы. Афганистан снова оказывается в центре Большой игры.