 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Подбрюшье Америки залито кровью", - полиция США скрывала масштабы насилия
14:06 02.10.2021

Джозеф Тернер

Обзор американских социальных сетей.

Официальные данные за последние четыре десятилетия касательно числа убийств, совершенных полицейскими в Америке, были занижены более чем наполовину, согласно новому исследованию ученых из Университета Вашингтона, которое выявило отсутствие надежного национального учета. Об этом сообщает The New York Times. Исследование, опубликованное 30 сентября в британском медицинском журнале The Lancet, является одним из наиболее полных исследований полицейского насилия в Америке. Ученые сравнили информацию из федеральной базы данных, которая собирает свидетельства о смерти, с последними данными трех организаций, которые отслеживают убийства, совершенные полицией, через новостные сообщения и запросы на публичные документы. Было обнаружено поразительное расхождение: около 55% смертей в результате столкновений с полицией в период с 1980 по 2018 год были внесены в список других причин смерти. Издание отмечает, что данные результаты указывают на сокрытие реальных масштабов насилия со стороны полиции, а также на отсутствие централизованных национальных данных. Частные некоммерческие организации и журналисты восполнили этот пробел, изучая новостные сообщения и социальные сети. Исследователи подсчитали, что с 1980 по 2018 год, период войны с наркотиками и роста массового лишения свободы, около 31 тыс. американцев были убиты полицейскими, причем более 17 тыс. смертей не попали в официальную статистику. Также обнаружен резкий расовый разрыв: афроамериканцы в 3,5 раза чаще погибали от рук полиции, чем белые американцы. Данные по американцам азиатского происхождения не были включены в исследование, но латиноамериканцы и коренные американцы также страдают от насилия полиции чаще, чем белые. Американские пользователи Twitter бурно обсудили новость под соответствующей публикацией The New York Times. "Это 425 смертей в год в среднем, что это значит?" - спрашивает @marcliberts и получает ответ от @DionysosPint: "На 424 больше, чем требуется для разоружения полиции".

"The Lancet больше не является серьезным изданием. Это исследование просто основано на новостных сообщениях с неполной информацией. Это не убедительные данные. Финансируется Биллом Гейтсом", - рассказывает @EamesAguilas.

"Это наглая ложь, поскольку единственная причина существования полиции в Америке - это составление отчетов (а не борьба с преступностью), чтобы ФБР могло отслеживать преступления, а затем использовать данные для формирования государственной политики и общественного мнения. Не говоря уже о том, что сейчас все в цифровом формате, так что можно отследить все", - считает @TruthandFactsM2.

"Это не удивляет никого из тех, кто дышит, говорит, ходит и живет, будучи афроамериканцев в Америке", - указывает @ErasmaPower2.

"Коронеры и судмедэксперты десятилетиями допускали несправедливость. Они ставят медицинские печати на ложные документы", - отмечает @IPacker55.

"Гарантирую, что реальное число гораздо выше. Мы также знаем, что большая часть полицейского насилия не регистрируется и не передается в базы данных для отслеживания, как это должно быть, что скрывает истинную глубину и развращенность полицейских сил США", - пишет @GroveEsten.

"Возможно, нам нужно покончить с тем, что окружной коронер является должностным лицом и даже не обязательно должен быть врачом", - предполагает @HollyCB2112.

"Самый важный аспект проблемы заключается в том, что афроамериканцев не считают равными или такими же хорошими, как их белых соотечественников", - указывает @shargarh.

"И люди еще удивляются, почему афроамериканцы ненавидят полицию", - отвечает @Yahyah773.

"Вся система правосудия коррумпирована. Полицейским разрешено убивать, а их напарники или коллеги просто покрывают это", - комментирует @r_registered.

"Вот почему, когда мы показываем людям статистику о полиции, афроамериканцы часто говорят: "А на самом деле их больше". Мы не раса теоретиков заговора. Мы - угнетенные люди, которые достаточно умны и осведомлены, чтобы точно описать наше угнетение", - рассказывает @TonyAaronII.

"Подбрюшье нашей страны представляет собой не очень красивую картину. Белые в полицейском управлении годами развлекались на почве расизма, и все это было законно", - осуждает @lizwonders1.

Как сообщало ИА REGNUM, акция протеста сторонников движения Black Lives Matter ("Жизни чернокожих важны"), которые вышли на улицы Нью-Йорка во второй день после выборов президента США, вновь вылилась в столкновения с полицейскими. Всего в сквере Стоунуол собрались несколько сотен человек. К активистам движения против расизма и насилия в отношении чернокожих присоединились и недовольные ситуацией в стране из-за неопределенности, возникшей после президентских выборов. Собравшиеся прошли шествием по нескольким улицам в нижнем Манхэттене.

Источник - REGNUM
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