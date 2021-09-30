В Киргизии явно недооценивают масштабы наркотической трагедии для страны, - Нина Ничипорова

15:29 02.10.2021 2 октября 2021 - Нина Ничипорова



В КР явно недооценивают масштабы наркотической трагедии для страны



Как отмечалось на встрече, организованной общественным фондом "Альтернатива в наркологии" при поддержке фонда "Сорос-Кыргызстан", государство проигрывает наркобаронам в борьбе за молодежь. В Кыргызстане по большому счету не ведется целенаправленная борьба за молодых кыргызстанцев, которых наркодельцы подсаживают на наркотики. Да, милиция проводит операции, изымает зелье, кого-то отправляет за решетку. Но это – полумеры, следствие того, что отсутствует законодательная база по профилактике наркомании на государственном уровне.



Как сказал в интервью VB.KG Георгий Кавтарадзе, консультант и юрист ОФ "Альтернатива в наркологии", встреча была организована не случайно. Наркопроблема связана с ВИЧ, с общественным здравоохранением, с криминогенной ситуацией в стране. И об этом ни в коем случае нельзя забывать и занимать позицию выжидания. А именно сейчас наркоситуация уходит из-под контроля, поскольку до решения этой проблемы у государства или не доходят руки, или в верхах явно недооценивают угрозы распространения наркотиков, их потребления среди молодежи.



Медицинским работникам и людям, зависимым от наркотиков, их родственникам, журналистам, которые обсуждали на этой встрече, чем можно помочь наркозависимым, как уменьшить вред от наркотиков для самих потребителей и для окружающих их людей, эту проблему одним не решить. А люди, которые могли бы повлиять на ситуацию, выслушав из первых уст о проблеме, на встречу не пришли, хотя были приглашены. Есть надежда, что в новом составе парламента появятся, наконец, люди с мышлением государственных деятелей, которые обратят внимание и на наркопроблему в стране.



Она успешно начала решаться даже в трудные 90-е годы. Как сказал в одном из интервью "Вечернему Бишкеку" Александр Зеличенко, директор Центральноазиатского центра по наркополитике, то, что они тогда предложили в борьбе с наркотиками, для многих было шоком.



- C началом афганской экспансии в 90–х годах стало понятно, что в том направлении, каким мы следовали в борьбе с наркотиками, двигаться больше нельзя. А когда появились организованные преступные группировки, специализирующиеся на наркобизнесе, в придачу транснациональные, то стало еще понятнее, что это путь в никуда.



Мы изымали героин десятками килограммов и продолжали отправлять за решетку людей за 0,015 грамма этого вещества. Тюрьмы были переполнены. Примерно 25 процентов от общего количества осужденных отбывало наказание за преступления, связанные с наркотиками. Из этих 25 процентов 70 процентов - за изъятие от одного до десяти граммов наркотика. То есть за решеткой сидели наркозависимые, больные люди. А крупные акулы наркобизнеса наживались на них и процветали. Они не попадали за решетку. Нам хватило пальцев на одной руке, чтобы среди 16 тысяч осужденных выбрать пятерых человек, которые отбывали наказание за изъятие крупной партии наркотиков. Для маленького Кыргызстана это колоссальная цифра, громаднейшая нагрузка на и без того дырявый бюджет. И это мы доказали, проведя экономическое исследование.



Надо было срочно определяться, в каком направлении следует двигаться в борьбе с наркотиками. И с помощью международного сообщества узнали о программе снижения вреда. В самом начале показалось, что для Кыргызстана она не приемлема, скажу больше, многие были в шоке: как это наркоманам выдавать шприцы, чтобы они кололись?! Но тем не менее мы начали работать. Мы разработали и внедрили целую систему милицейского образования. На разных этапах она включала и разные задачи. Первой была гуманизация законодательства в отношении наркопотребителей. И сейчас, спустя много лет, искренне заявляю, что ничего более разумного мы пока не придумали в этой борьбе.



Инго Илья Михельс, руководитель проекта "Кадап" по предотвращению распространения наркотиков, который работал в странах Центральной Азии, в том числе в Кыргызстане, считает, что решение по узакониванию метадоновой программы должно принять руководство страны.



- Вопрос о том, эффективен метадон или нет, уже давно не актуален. Я один из тех, кто еще сорок лет назад стоял у истоков этой программы в Германии. Все уже доказано, опробовано. Кстати, проводилось и исследование по эффективности метадоновой терапии в странах ЦА, в том числе в Кыргызстане. И еще раз было доказано, что метадоновая программа помогает наркозависимым вернуться в социум, снижает криминогенность в стране и имеет еще кучу плюсов.



Но с наркозависимыми, принимающими метадон, надо работать, особенно в самом начале. К сожалению, в большинстве случаев пока получается так: человек пришел в пункт, выпил, допустим, сто миллилитров метадона, ушел. И с ним никто даже не побеседовал... Поэтому надо параллельно проводить социальную работу с такими людьми, создавать для них рабочие места, с ними должен беседовать психолог.



Об этом на встрече говорили и сами участники программы, и их родные.



Владимир, 43 года:



- Я в метадоновой программе уже девятый год, без нее я бы уже, наверное, или сидел или лежал на бугре. Приобщился к наркотикам в 1995 году, с тех пор большинство моих друзей уже умерли, а меня метадон держит. Меньше стало разных опасностей, в том числе и с милицией. От меня сейчас вообще отстали, а раньше каждый месяц туда попадал. В основном с наркотиками меня, как правило, свои же и подставляли. Я пробовал уйти из программы, но у меня не получилось. Нужна серьезная реабилитационная программа, которой у нас в стране нет. Я знал многих людей, которые уходили, но примерно через полгода снова возвращались или переходили на наркотики и алкоголь. С метадоном мне спокойнее и безопаснее.



Ринат, 30 лет:



-Да плохо, что у нас нет реабилитации. Медработники обязательно должны держать этот процесс на контроле и помогать нам выходить из программы. Не можем же мы вечно принимать метадон и быть к нему привязанными? Я три раза пытался уйти из программы, но без помощи врача сделать это очень тяжело.



Алмаз, 33 года:



- Если бы не метадоновая программа, в которой я уже пятнадцать лет, то умер бы раз пять. А теперь у меня есть семья, родилась дочка, я работаю.



Пункты выдачи метадона, подконтрольные медицинским работникам, действуют по всей стране. Они открыты даже в колониях для осужденных. По словам врача Республиканского центра наркологии, есть много случаев, когда люди снижали дозу и осознанно выходили из программы. Как отметили участники встречи, можно даже сказать, бывшие наркоманы, что именно метадон спас им жизнь, вытащил их из болота, в котором они оказались под влиянием друзей, улицы, по другим жизненным обстоятельствам. Кстати, по программе поддерживающей терапии метадоном получают помощь около 900 клиентов.



По данным Республиканского центра наркологии, в конце 2019 года на учете состояло около 8 500 человек, употребляющих наркотики. Но на самом деле их, конечно, больше. В два года один раз проводится быстрая оценка ситуации. Судя по ней, еще в 2017 году в стране насчитывалось примерно 25 тысяч потребителей наркотиков. Но точного количества наркозависимых не знает никто.



Как отмечали наркологи на встрече, якобы наблюдается тенденция снижения потребления наркотиков. Но многие участники встречи выразили сомнение в такой точке зрения. Просто меняются характер и виды их потребления. На смену героину и опиатам пришла синтетика. Средний возраст потребителей наркотиков и психоактивных веществ в КР - от 17 до 44 лет.



К сожалению, в нашем обществе сложилось устойчивое мнение: раз наркоман, значит, преступник и вообще не человек, отбросы общества. В социуме сетуют: мол, в стране столько обездоленных, инвалидов, которые нуждаются в помощи, а тут носятся с наркоманами, о лечении, правах говорят. Такое мнение сложилось, в том числе еще и потому, что само государство так ведет себя по отношению к своим попавшим в большую беду гражданам. Они действительно далеко не ангелы. Но в том, что они скатились в яму, есть и вина государства: раз в стране процветает наркомания, значит, государство проигрывает наркобаронам, которые подсаживают на наркотики молодежь. Как отмечалось на встрече, появляются новые наркотики, то есть наркодельцы процветают, а общество стремительно теряет своих молодых граждан.



И чьи-то сыновья, дочери погибнут и погибают без поддержки, они очень нуждаются в ней. И оказать им помощь – это обязанность любого государства. И не только потому, что наркозависимые его граждане, а потому, что ради одной дозы они могут пойти на что угодно, даже на жестокие преступления. Не случайно же программы по оказанию им помощи называются программами снижения вреда, и не только для них, но в том числе и для тех, кто далек от наркотиков и клянет наркоманов, для общества в целом.



Но в Кыргызстане не ведется целенаправленная профилактика наркомании на государственном уровне. От случая к случаю проводятся какие–то кампании, акции при поддержке международных организаций. И если проанализировать всю работу по снижению вреда от наркотиков, то выясняется, что и финансируют, и проводят ее международные организации. В стране же денег на такие программы нет. Я никогда не слышала, чтобы на них закладывали средства в бюджет! Потому что до сих пор нет закона ни о первичной, ни о вторичной и так далее профилактике.



Нет документа, который узаконил бы использование метадона в стране. Какой год и какой по счету парламент обсуждал этот законопроект, можно сбиться со счета, но пока какого–то конкретного решения по нему не принято. Депутаты разных созывов, кажется, объездили полмира, знакомясь с опытом стран, где работает метадоновая программа. Даже в Китае и Иране она есть, не говоря о Европе. Но наши народные избранники сомневаются и боятся взять ответственность на себя. Или, что, скорее всего, принятие закона стопорит наркомафия. Предположение о том, что отдельные политики имеют к ней отношение, высказывалось уже не раз международными экспертами.



Между тем наркоямы – а это сейчас ночные клубы, различные ночные кафе и так далее - в Кыргызстане углубляются и расширяются. Наркодельцы затягивают туда всех молодых, оказавшихся в их поле зрения. И принятие этого закона помогло бы многим выбраться оттуда и уберегло бы от беды потенциальных жертв наркодельцов. Причем, повторяю, закон поможет не только им одним, он в интересах всего общества. ВИЧ/СПИД, гепатит С, преступления, наркотики - это звенья одной цепи, которую надо разорвать. Иначе не поздоровится всем. Источник - Вечерний Бишкек

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