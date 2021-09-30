Развилка афганской истории. Забытое президентство Мохаммада Наджибуллы, - Ильяс Дауди

16:37 02.10.2021 Об авторе: Ильяс Дильшатович Дауди – участник Афганской войны (1979–1989), Герой Российской Федерации, член Союза писателей России.

30.09.21



Президент Республики Афганистан Мохаммад Наджибулла и Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев перед началом официальной встречи. 1988 год.

31 августа 2021 года, в канун 20-й годовщины ввода в Афганистан страну спешно, неорганизованно и без почестей покинула коалиция войск НАТО.



Мне вдруг вспомнилось последнее интервью президента Афганистана Мохаммада Наджибуллы американской газете "Нью-Йорк таймс", его не радужные опасения: "Если фундаментализм возобладает в Афганистане, то война будет продолжаться долгие годы, а страна превратится в центр мировой контрабанды наркотиков и терроризма".



Свержение Наджибуллы и переход в исламское государство не принесли в Афганистан долгожданного мира и процветания. Очень скоро афганцы поняли, что правление Наджибуллы было гуманным. Страна погрязла в многолетней междоусобной войне.



За два года до вывода советских войск из Афганистана, 30–31 декабря 1986 года на чрезвычайном расширенном XXI пленуме Центрального комитета Народно-демократической партии Афганистана (ЦК НДПА) в Кабуле, будучи тогда еще генеральным секретарем ЦК НДПА, Мохаммад Наджибулла призвал оппозицию прекратить братоубийственную войну, начать процесс национального примирения для установления мира и безопасности.



Он пригласил к конструктивному диалогу все политические силы: лидеров вооруженной оппозиции, племенных вождей, духовенство, авторитетных деятелей зоны племен. Первым шагом доброй воли стало освобождение из тюрем нескольких тысяч политических заключенных. Вторым – прекращение правительственными войсками с 15 января 1987 года в одностороннем порядке всех боевых действий против формирований оппозиции.



Затем последовали третий и четвертый. По инициативе Наджибуллы в июле того же года в стране была введена многопартийная система.



А лидерам оппозиции стали предлагаться посты в государственной и исполнительной власти.



Пятым шагом были указы президента об амнистии полевым командирам и о помиловании тех, кто ранее заочно был приговорен к смертной казни: Ахмад Шах Масуда, Джалалуддина Хаккани, Юнуса Халеса, Абдул Расул Сайяфа, Исмаил-хана и других.



Но на мирные инициативы и другие предложения официального Кабула лидеры исламских партий в Пакистане ответили отказом, заявив о твердом намерении продолжить борьбу до свержения действующего режима.



1 декабря 1987 года на заседании Лояй Джирги (всеафганский совет старейшин, нерегулярно избираемый от этно-племенных групп для избрания главы государства, разрешения кризисных ситуаций в стране) в Кабуле рассматривали повестку, состоявшую из трех вопросов. Была утверждена новая Конституция; Демократическую Республику Афганистан было решено переименовать в Республику Афганистан; на посту президента Афганистана – утвердить Мохаммада Наджибуллу.



Вооруженный ответ и бои за Джелалабад



7 августа 1988 года, в преддверии вывода нескольких частей и соединений советских войск из Афганистана, вооруженная оппозиция выбила правительственные войска из Кундуза. Без боя были взяты ближайшие города – Ханабад, Талукан и Бамиан. Это был тревожный звонок.



15 февраля 1989 года ограниченный контингент советских войск покинул Афганистан.



В марте того же года отряды Исламской партии Афганистана Гульбеддина Хекматияра и Исламского союза освобождения Афганистана Абдул Расул Сайяфа, а также арабские наемники – формирования общей численностью свыше 10 тыс. человек при поддержке пакистанской межведомственной разведки ISI атаковали Джелалабад.



Цель захвата крупнейшего на востоке города Афганистана состояла в размещении там переходного правительства. Но способная еще сражаться афганская армия разгромила мятежников к июню. Боевой дух оппозиции был сильно деморализован.



Это сильно разочаровало некоторых деятелей в США и Пакистане. За фиаско афганской оппозиции в Джелалабаде указом премьер-министра Пакистана Беназир Бхутто с поста генерального директора межведомственной разведки ISI был уволен генерал армии Хамид Гуль. Не оправдал доверия разведок ЦРУ и ISI и активно продвигаемый в руководство переходного правительства Афганистана Гульбеддин Хекматияр.



Неудачи Хекматияра в Джелалабаде сподвигли ISI сделать ставку на других крупных полевых командиров афгано-пакистанского приграничья – пуштунов Юнуса Халеса и Джалалуддина Хаккани. Эти лидеры соперничали с таджиком Ахмад Шах Масудом и пуштуном Абдул Хаком Амири, имевшим сложные отношения с ISI и предпочитавшим прямые контакты с ЦРУ (Абдул Хак Амири, настоящее имя Хумаюн Арсала – из клана Джаббархейль племени Гильзай, был казнен талибами в октябре 2001 года в Джелалабаде вместе с женой и 11-летним сыном).



Удар в спину



В августе 1989 года обстановка в Афганистане снова начала обостряться. В Кабуле был раскрыт антиправительственный заговор генералов из числа высшего командования армии во главе с министром обороны генералом Шахнавазом Танаем. Глава военного ведомства не разделял с президентом Наджибуллой целесообразность политики национального примирения и вопреки корпоративной этике пошел на тайный контакт с Гульбеддином Хекматияром через его доверенное лицо в Кабуле.



В марте 1990 года противостояние генерала Таная и президента Наджибуллы переросло в вооруженный конфликт с участием частей и соединений армии – применивших с обеих сторон ударную авиацию и тяжелую артиллерию. Включая реактивную систему залпового огня "Ураган".



Массированным ударам подверглись Кабульский аэродром, находящаяся в 70 км авиабаза Баграм и комплекс правительственных зданий в столице. Участком плотного огневого соприкосновения с использованием танков стал кабульский квартал, где располагались здания Министерства обороны и Главного военно-политического управления. Противоборство привело к большим человеческим жертвам и выводу из строя гусеничной и свыше 50 единиц летной техники.



В полдень 7 марта Шахнаваз Танай вместе с сподвижниками-генералами и их семьями с аэродрома Баграм вылетел в Пакистан. Там на встрече с начальником сухопутных войск Пакистана генералом Аслам-беком и генеральным директором межведомственной разведки ISI Шамсур Рахманом Каллу в Пешаваре он увиделся с председателем ИПА Гульбеддином Хекматияром.



Уже к вечеру следующего дня, 8 марта 1988 года, в ходе ожесточенных боев контроль над авиабазой Баграм возвратился к правительственным войскам. Несмотря на чаяния США и Пакистана скорого падения режима президента Мохаммада Наджибуллы, несмотря на атаки отрядов оппозиции на Джелалабад, Гардез, Газни, Кандагар, Шинданд, Кундуз, Файзабад, Саланг и другие города, оставшееся без военной поддержки со стороны СССР, но исправно получавшее от него материальные ресурсы, включая вооружение, правительство в Кабуле устояло.



Без советской поддержки



После развала Советского Союза помощь Республике Афганистан с 1 января 1992 года прекратилась. Это привело к дефициту энергоресурсов, продовольствия и резкому снижению авторитета правительства. Оппозиция не упустила случая воспользоваться последствиями кризиса и начала склонять на свою сторону правительственных военных. Одновременно с этим она захватывала одну за другой столицы провинций и приближалась к Кабулу.



За шесть месяцев до этого, 31 марта 1991 года сводное формирование из группировок, подконтрольных Джалалуддину Хаккани, Абдул Расул Сайяфу и Гульбеддину Хекматияру, за две недели овладело городом Хост в труднодоступном горном районе на юго-востоке страны. Причиной потери Хоста, массовой сдачи военных в плен и их бегства в Пакистан стала вызвавшая панические настроения и деморализацию нехватка оружия, боеприпасов, продовольствия.



Но власть Мохаммада Наджибуллы в Кабуле была еще крепка. Он смог удерживать ее без помощи СССР еще полных три года. Однако кризис усугублялся. 18 марта 1992 года Наджибулла объявил о готовности уйти в отставку и создать временное правительство.



13 апреля 1992 года Кабул покидали последние семеро советских военных советников. В прощальном разговоре с одним из них Наджибулла обмолвился, что власть в Кабуле в ближайшее время перейдет в руки оппозиции: "Мой срок на посту президента исчерпывается пятью днями. Шурави, конечно, предатели, но мой долг отправить вас, военных советников, домой живыми и невредимыми!"



Наджибулла не стал тогда распространяться о том, что 10 апреля 1992 года Организация Объединенных Наций представила проект формирования переходного правительства, получившего одобрение как лидеров оппозиции в Пешаваре, так и личное одобрение Наджибуллы.



В продолжение истории с советскими военными советниками: когда на следующее утро они прибыли на Кабульский аэродром для вылета в Ташкент, им сообщили, что самолет в СССР в ближайшее время вылететь не сможет. Советники тотчас позвонили Наджибулле. В скором времени он прибыл на место и лично распорядился совершить отправку в Ташкент.



Измена последнего сторонника



Предвидя скорый крах системы, Мохаммад Наджибулла стал искать надежных людей в своем окружении для особых поручений. Рассчитывая на верность энергичного командира правительственной 53-й пехотной дивизии, дислоцированной на севере Афганистана, узбекского генерала Абдул Рашида Дустума, Наджибулла приказал ему перебросить из Мазари-Шарифа в Кабул вверенные ему подразделения.



14 апреля Ахмад Шах Масуд овладел частью провинции Парван к северу от Кабула и разместил вокруг Кабула 20-тысячную группировку. 15 апреля силы Ахмада Шах Масуда, переориентировавшегося на оппозицию Абдул Рашида Дустума и предводителя исмаилитов Саида Мансура, установили контроль над авиабазой Баграм.



15 апреля 1992 года в соответствии с предложенным ООН планом до передачи полномочий Наджибулла формально еще оставался президентом страны, но обязывался передать их вступавшему в должность временно исполняющему обязанности – единому кандидату от оппозиции. План был выгоден обеим сторонам, поскольку оппозиция легитимно получала власть, а сотрудники ООН – гарантии безопасности экс-президента и возможность его выезда из Кабула, а потом и вообще из Афганистана.



Однако плану ООН не суждено было реализоваться – 16 апреля 1992 года в Пешаваре некоторые лидеры оппозиции отказались его подписывать. К тому же в Кабуле произошел путч четырех высокопоставленных генералов, требовавших назначения на пост временно исполняющего главы государства Ахмад Шах Масуда.



Конец режима и бои в Кабуле



Режим стал рушиться. Сам Наджибулла предпринял попытку вылететь в этот же день из Кабула на самолете ООН, но путь к аэропорту преградили подчиненные генерала Дустума. Тогда вместе со своим родным братом Шапуром Ахмадзаем, начальником его канцелярии Тухи и начальником личной охраны Джафсаром они укрылись в миссии ООН в Кабуле. Там Мохаммад Наджибулла и его брат Шапур безвыездно пробыли четыре года.



24 апреля 1992 года с севера в Кабул вошли отряды Ахмад Шах Масуда, Абдул Рашида Дустума и предводителя исмаилитов Саида Мансура. Их желание войти в Кабул первыми объяснялось нежеланием допустить установление диктатуры Гульбеддина Хекматияра.



Войдя в Кабул, Ахмад Шах Масуд первым делом записал телеобращение к лидерам партий "Пешаварской семерки" с предложением приехать на переговоры в столицу. На что Гульбеддин Хекматияр ответил: "Мы пойдем в Кабул с нашим обнаженным мечом! Никто не может нас остановить! Почему мы должны встречаться с лидерами?!"



25 апреля с юга в Кабул стали прорываться отряды Хекматияра и Абдул Расул Сайяфа. Между противоборствующими группировками завязались ожесточенные бои. Но альянс Масуда и Дустума все же оказался сильней: 27 апреля отряды Хекматияра были выбиты из Кабула в южные предместья.



28 апреля военный альянс Ахмад Шах Масуда и Абдул Рашид Дустума укрепился в Кабуле. Кварталы столицы разделили на сектора, подконтрольные узбекам генерала Дустума, таджикам Ахмад Шах Масуда и исмаилитам Саида Мансура.



С мая по сентябрь 1992 года бои в Кабуле не прекращались. Бывшие правительственные военачальники и рядовые военные примкнули к противоборствующим сторонам конфликта. На западе Кабула ожесточенные, кровопролитные бои с применением ракет велись между шиитской группировкой "Хизб-и-Вахдат", поддерживаемой Ираном, и ваххабитской "Иттихад-и-Ислами", которую поддерживала Саудовская Аравия. Только за один день сторонами конфликта по Кабулу было выпущено более 150 ракет, город обстреливала тяжелая артиллерия и бомбила авиация. 500 тыс. человек покинули свои жилища.



Прозванный в народе "кабульским мясником" Гульбеддин Хекматияр показал себя во всей красе в 1992–1994 годы, когда расстреливал кварталы столицы реактивными снарядами и тяжелыми артиллерийскими орудиями, утюжил авиацией. Жертвами стали несколько тысяч мирных афганцев.



Однако участие в бойнях не помешало Хекматияру возглавлять правительство при президенте Бурхануддине Раббани – главном идеологическом противнике. А затем вновь продолжать расстреливать Кабул тяжелой артиллерией.



Конец Наджибуллы



27 сентября 1996 года в столицу Афганистана с боями вошли талибы. Они ворвались в здание миссии ООН, где находились Мохаммад Наджибулла и его брат Шапур Ахмадзай, и забрали обоих. По словам очевидцев, их истязали три часа, а потом убили.



Тела убитых талибы привязали к джипу и протащили по асфальту на расстояние двух километров – до президентского дворца Арг. Там изуродованные, окровавленные тела братьев повесили на стальную петлю и продолжили над ними издеваться – вставлять между пальцев, в рот, нос и карманы купюры афгани и сигареты.



Радикальное исламское движение "Талибан" (запрещено в РФ), зародившееся на юге провинции Урузган и Кандагар в среде пуштун-гильзаев, вышло на политическую сцену в Афганистане в ноябре 1994 года. Когда талибы захватили Кабул, единственной противостоящей им силой оставался "Объединенный исламский фронт спасения Афганистана" под командованием Ахмад Шах Масуда.



Эпилог



Власть талибов так и не распространилась на всю страны и просуществовала до октября 2001 года.



Ахмад Шах Масуд скончался 10 сентября 2001 года в кишлаке Ходжа Бахауддин провинции Тахар от тяжелых ран, полученных при взрыве пластида, вмонтированного в видеокамеру, во время интервью террористу-смертнику, который выдал себя за журналиста.



Бурхануддин Раббани погиб 20 сентября 2011 года в Кабуле в своем доме от взрыва бомбы во время встречи с двумя представителями движения "Талибан". Он был президентом Исламского государства Афганистан с 30 декабря 1992 года по 22 декабря 2001 года – легитимным главой государства, признаваемым международным сообществом. Однако реальной властью он никогда не обладал.



По мнению соратников Ахмад Шаха Масуда и Бурхануддина Раббани, они погибли от рук талибов и пакистанских спецслужб.



Глядя на уход войск западной коалиции из Афганистана, я невольно вспомнил видеокадры торжественного вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Советско-афганская граница, мост "Дружба" 15 февраля 1989 года. Цветы, оркестр, счастливые лица: "Родина, мы вернулись домой!" Источник - ng.ru

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