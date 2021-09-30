"Путин - всемогущий!" - Саакашвили обвинил в своем аресте президента России

01:13 03.10.2021

Мирослава Романенко



В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что Михаил Саакашвили обвинил в своем аресте президента России Владимира Путина.



Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что задержан по "ложным" приговорам. Об этом говорится в его письме, которое 2 октября обнародовал в Facebook глава телеканала Mtavari Arkhi Ника Гварамия. В своем письме Саакашвили отметил, что ожидал своего ареста. Он считает, что подвергается уголовному преследованию якобы по "заказу" президента России Владимира Путина.



Новость в социальных сетях Facebook и "ВКонтакте" обсудили читатели издания "Шарий.net". Многие с иронией восприняли обвинения Саакашвили.



"Вездесущая "Рука Кремля", - отреагировал Владимир Н.



"Поймали Саакашвили - Кремль виноват. А если бы не поймали, то кто? Правильно - тоже он", - иронизирует Jurij O.



"Чуть позже мы узнаем, что Путин его туда и вывез", - смеется Ольга Б.



"Я уж думал, с Саакашвили что-то не так… Переживал… Не… Он в норме!" - написал Игорь О.



"Путин - всемогущий!" - шутит Татьяна С.



"Неужели? Ну слава Богу, как же без Владимира Владимировича! ВВП - всемогущий!" - иронизирует Наталья Н.



"Да, не удивил! Путин "виноват" вообще во всем!" - не без сарказма пишет Василий В.



"Саакашвили кто угодно, только не дурак. Так и не въехала я, чего он в Грузию поперся, причем именно сейчас, зная, что его там ждет. Читала теорию - "дестабилизировать обстановку в Грузии накануне выборов и сорвать их". С момента его побега из Грузии там уже прошли не одни выборы. И героизма, и желания жертвовать собой во имя идеи за персонажем не наблюдалось. А тут прям прорвало его, и украинский гражданин ломанулся спасать историческую родину", - добавила Вита К.



"Ну, а чего Путин прямо в Грузию указы строчит, задержать негодяя", - смеется Елена К.



"Наконец-то путешественник обрел заслуженное место за свои деяния. А то, что не жрет, ну так в этом плюс - похудеет, постройнеет, а то, вишь, сюрло-то отъел во время беготни по странам. Все, что ни делается, - все к лучшему", - написал Евгений В.



"Кто бы сомневался, естественно - это козни Путина, Мишико ведь такая важная фигура, особенно сейчас", - добавил Иван Васильевич Ч.



"Ну слава Богу! Все встает на свои места! Шойгу лично производил арест?" - не без иронии поинтересовался Slav Heater.



"Эта история напоминает другую, с товарищем Навальным. Тот тоже приехал, зная, что его арестуют. Показуха", - пишет Андрей M.



"Леху, когда немцы в самолет запихивали, убедили, что с ним ничего плохого в России не случится, т. к. за ним стоят, ах, какие люди, против мнения которых Путин не рискнет откровенно идти. Леша повелся, как сельская училка, и получилось вот что. А Михо на что рассчитывал, когда в Грузию ломился, вообще непонятно. Навального хотя бы сознательно немцы обманули. Сааку же никто не обманывал и не уговаривал добровольно отсидеть", - ответила Андрею М. Olga S.



"Михо рассчитывал, что в Грузии такие же порядки, как и на Украине, и, видимо, думал, что приедет, шашкой помашет, побоятся арестовывать и судить, а его самого на руках внесут в парламент, но сдается мне, что его реально ждет судьба Навального, посадят по одному делу, а пока будет сидеть, накрутят еще десяток, кстати, вполне за дело (его есть за что судить), а ребята там сидят не дураки, сейчас еще и половину своих косяков и нынешних проблем страны на него повесят", - подытожил Самсон С.