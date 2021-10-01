 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 03.10.2021
14:30  Запрет на селфи, каблуки, работу и учебу: как живут женщины Афганистана при талибах*
14:27  Иранский "шах": создает ли Тегеран военную угрозу Баку
14:25  "У Грефа оглушительный репутационный провал"
12:36  Президент Гани бежал из Афгана через Узбекистан на казахском самолете (подробности)
09:32  Иран в ярости: Ядерные объекты Тегерана Израиль будет бомбить из Азербайджана? - "СП"
09:29  В США произошел "кадровый кризис" из-за "Северного потока - 2"
01:13  "Путин - всемогущий!" - Саакашвили обвинил в своем аресте президента России

00:17  Предчувствие конфликта. Китай, Америка и пик экономического роста, - Ю.Жигалкин
Суббота, 02.10.2021
21:14  Российские власти делают ставку на нелегальных мигрантов в ущерб своим гражданам, - "СП"
16:37  Развилка афганской истории. Забытое президентство Мохаммада Наджибуллы, - Ильяс Дауди
15:29  В Киргизии явно недооценивают масштабы наркотической трагедии для страны, - Нина Ничипорова
14:07  Как остановить произвол? Ташкентская прокуратура отдыхает.., - Ольга Краснова
14:06  "Подбрюшье Америки залито кровью", - полиция США скрывала масштабы насилия
14:04  Кризис британской короны: как Елизавета II теряет власть
14:02  Новая Государственная дума. Лиха беда - в начале?
13:26  Афганское дежавю. Что писал Уинстон Черчилль о боях в Афганистане в 1897 году
13:24  И не друг, и не враг, а кто? Послесловие к визиту Эрдогана в Сочи, - М.Столетов
10:01  Афганистан снова в центре Большой игры, - Н.Бобкин
09:35  "Не могу закончить карьеру без медали за Узбекистан". Оксана Чусовитина возвращается в спорт
09:20  Хватит ли у ЧВК "Вагнер" бойцов покорить всю Африку? - "СП"
01:00  "Русский язык превратил узбеков в мигрантов". Потеряем ли мы Узбекистан?
00:56  Экоактивисты сами развалили свое движение "Защитим Алматы"
00:51  Американо-российское соглашение по БлВостоку: кто кого надует? - Хада Разак
00:25  Саакашвили объявил голодовку. Дайте ему галстук
00:20  "Пара метких выстрелов и СССР можно было спасти..."
00:00  "Пенис Трампа - как поганка", - пресс-секретарша Гришэм написала мемуары
Пятница, 01.10.2021
20:51  Россия – Турция: "разговор начистоту" и сирийский вопрос, - А.Арешев
20:25  Чем и когда закончится 60-летняя война в Йемене? - А.Исаенко
19:54  В Украине ждут зачистку элит, - Татьяна Ивженко
19:48  Еврейско-турко-московского олигарха Тельмана Исмаилова задержали в Черногории по ордеру Интерпола
19:24  Афганский Чарикар сотрясла серия взрывов
17:56  Cаакашвили оперативно изловили и посадили в Грузинскую тюрьму. Кусок идиота
13:24  В Исаакиевском соборе Питера венчались по православному наследник престола РусИмперии князь Гоша и Ребекка Беттарини
13:06  17-летняя Алтынай Ботоярова стала победительницей конкурса "Мисс Кыргызстан – 2021"
13:03  В России пытались сжечь правительство Мурманской области
13:02  Фрико- или фейко-выборы. ЦИК Кыргызстана официально будет сотрудничать с... платформой TikTok
12:10  Координатор бардака. Госдеп США назначили виновником афганского коллапса
12:06  Незаконным мигрантам в России пока грозит штраф, но не депортация, - "НГ"
12:04  Смертельно больного лидера каз-нац-сопротивления Арона Атабека освободят досрочно
11:27  Саакашвили десантировался в Батуме и поднимает Грузию на восстание
11:15  "Газпром" остановил транзит газа в Венгрию через Украину. ВВП крутнул вентиль
09:45  Только не спит Лю Хэ. Китай неожиданно охватил энерго-кризис, - А.Габуев
09:37  Алишер Усманов создал телеком-холдинг Узбекистану
09:35  Кризис в Афганистане как шанс на транзит власти для Таджикистана, - А.Исамова
09:25  ШОС усиливается, Запад на пути к развалу, - Питер Кениг
08:57  На казахско-узбекской границе усилилась фильтрация афганцев
00:12  Как Китай поддерживает надежды "Талибана" на международное признание
00:09  Петицию против строительства мусоросжигательных заводов запустили в Казахстане
00:07  Оруэлл со "Скотным двором" курит: В Польше полемизируют насчет секса мигранта с ослом
00:05  Украина: Коррупция как способ существования материи, или Где деньги, ЗЕ?! - К.Пидпильник
00:04  Беженцы - наследие США для Центральной Азии, - Данияр Мамедов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В США произошел "кадровый кризис" из-за "Северного потока - 2"
09:29 03.10.2021

Александр Целищев

В США сенатор Тед Круз мешает назначению 59 послов, чтобы подтолкнуть администрацию президента Джо Байдена к более решительным действиям против газопровода "Северный поток - 2", сообщает New York Times.

Сенатор от Техаса специально затягивает обсуждения по назначению дипломатических представителей США, чтобы привлечь внимание чиновников администрации к российскому газопроводу.

"Отчаянная борьба, которую развернул сенатор Тед Круз, республиканец от Техаса, по поводу российского газопровода, создала ситуацию, которую чиновники Байдена называют кадровым кризисом - действия господина Круза задерживают десятки назначений в госдепартаменте, включая 59 на посольские позиции", - пишет издание.

Остальные сенаторы недовольны действиями Круза и считают, что его действия создают большую угрозу для страны, чем "Северный поток - 2".

Ранее в сенате раскритиковали политику Байдена по "Северному потоку - 2".

"Северный поток - 2" представляет собой две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его строительство было завершено 10 сентября.

Источник - gazeta.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1633242540
Новости Казахстана
- Заседание Совета Безопасности под председательством Первого Президента Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев встретился со Спикером Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой
- Н.Нигматулин и С.Гафарова высказались за укрепление казахстанско-азербайджанских межпарламентских отношений
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 сентября 2021 года №661
- О коммунальной реформе
- Кадровые перестановки
- Перуашев - о выступлении Токаева на съезде НПП "Атамекен"
- О ситуации на финансовом рынке в августе 2021 года
- Механизмы сдерживания цен на основные продукты питания обсудили в Сенате
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  