В США произошел "кадровый кризис" из-за "Северного потока - 2"

09:29 03.10.2021

Александр Целищев



В США сенатор Тед Круз мешает назначению 59 послов, чтобы подтолкнуть администрацию президента Джо Байдена к более решительным действиям против газопровода "Северный поток - 2", сообщает New York Times.



Сенатор от Техаса специально затягивает обсуждения по назначению дипломатических представителей США, чтобы привлечь внимание чиновников администрации к российскому газопроводу.



"Отчаянная борьба, которую развернул сенатор Тед Круз, республиканец от Техаса, по поводу российского газопровода, создала ситуацию, которую чиновники Байдена называют кадровым кризисом - действия господина Круза задерживают десятки назначений в госдепартаменте, включая 59 на посольские позиции", - пишет издание.



Остальные сенаторы недовольны действиями Круза и считают, что его действия создают большую угрозу для страны, чем "Северный поток - 2".



Ранее в сенате раскритиковали политику Байдена по "Северному потоку - 2".



"Северный поток - 2" представляет собой две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его строительство было завершено 10 сентября.