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Иран в ярости: Ядерные объекты Тегерана Израиль будет бомбить из Азербайджана? - "СП"
09:32 03.10.2021

Иран в ярости: Ядерные объекты Тегерана Израиль будет бомбить из Азербайджана?
Режим аятолл требует немедленно убрать сионистов из Баку - иначе война. Москва не против
Александр Ситников

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью турецкому государственному агентству Anadolu заявил, что он ошеломлен развитием событий в Иране. "Каждая страна может провести любые военные учения на своей территории. Это их суверенное право. Но почему сейчас и почему на нашей границе?" - спросил он у интервьюера, будто не понимает, в чем дело.

Ильхам Гейдар оглы беспокоится не напрасно. Иран проводит вблизи границы с Азербайджаном крупнейшие учения. Элитная 216-я бронетанковая бригада генерала Зенджана и 16-я бронетанковая дивизия под командованием генерала Казвина прибыли в пограничный город Полдашт, расположенный вдоль ирано-азербайджанской границы. На видео, которое активно репостится в Сетях, видна бесконечная вереница грузовиков, перевозящих современную военную технику. Едут самоходные гаубицы М109, командные пункты М577, бронетранспортеры М113, зенитные установки ЗСУ-23−4 и БМП.

Атаковать Иран не решились даже США, сейчас в роли агрессора готов выступить Азербайджан. При поддержке Израиля
Развертывание Ираном такой огромной военной техники является очень тревожным сигналом, учитывая резкое ухудшение отношений между двумя странами. Среди экспертного сообщества нет консенсуса в отношении того, что заставило Тегеран так агрессивно угрожать Баку.

Считается, что традиционно теплые отношения Ирана с Азербайджаном ушли в пике после 44-дневной войны за Карабах. Дескать, напряженность возникла из-за ареста двух иранских водителей азербайджанскими силовиками, а также после начала взимания платы с иранских дальнобойщиков на дороге, идущей через Лачин в Армению. Согласно сообщениям из Баку, грузовики перевозили цемент в столицу Нагорного Карабаха через территорию, международно признанную азербайджанской, значит, нарушали границу Азербайджана.

Если разобраться, реакция Тегерана на действия Баку не соответствует ничтожности вышеуказанных проблем между странами. Однако, учитывая столь мощные военные учения, идущие на западном берегу реки Аракс, недалеко от границы пересечения с Нахчыванской Автономной Республикой в Азербайджане, создается впечатление, что Иран готовится к войне.

Эксперты отмечают, что здесь Иран не проводил военных учений почти 30 лет, что только усиливает страхи Алиева. Между тем, официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде дал понять, что спровоцировало режим аятолл. Тегеран "примет все меры, которые сочтет необходимыми для своей национальной безопасности… Иран не потерпит присутствия сионистского режима вблизи наших границ", сказал он.

Вот еще одно заявление с иранской стороны. Начальник сухопутных войск ИРИ бригадный генерал Киомарс Хейдари так пояснил стягивание войск в Полдашт: "Деятельность [Израиля] здесь полностью находится под нашим наблюдением".

Что любопытно: израильская пресса, в частности, газета "Times of Israel", комментируя действия Тегерана, пишет, что Иран пришел в ярость после того, как "в сентябре Азербайджан впервые провел совместные военные учения с турецким и пакистанским спецназом… на фоне напряженности из-за эскалации ядерной программы Ирана".

Похоже, есть прямая взаимосвязь между переброской войск ИРИ на западный берег реки Аракс и зашедшими в тупик переговорами в Вене о новой ядерной сделке между Ираном и группой стран во главе США. Дело в том, что в США и Израиле сейчас идет подготовка к уничтожению объектов на территории Ирана, которые могут иметь отношение к созданию атомной бомбы для режима аятолл. Тель-Авив и Вашингтон официально заявили, что не допустят появления у воинствующих шиитских клириков оружия массового уничтожения, а также ракетных средств их доставки.

Так вот: территория Азербайджана является идеальной площадкой для нанесения такого удара, тогда как налет ВВС Израиля из еврейского государства представляется сложным из-за большого расстояния, да и атака с авианосцев США из Персидского залива имеет существенные минусы. Кстати, Пакистан, Турция и Азербайджан не в меньшей степени обеспокоены ядерной программой Ирана, поскольку тысячелетнее шиитско-суннитское противостояние никто не отменял.

Важно понять, насколько серьезны опасения Алиева в связи с начавшимися иранскими учениями буквально за азербайджанской границей. По информации из Тегерана, в военных играх будут задействованы многочисленные бронетанковые подразделения, в огромном количестве артиллерия, беспилотники, подразделения радиоэлектронной борьбы и вертолеты. Об этом 30 сентября сообщил командующий сухопутными войсками армии Хейдари, который обозначил район учений как весь северо-запад Ирана. Короче, все по-взрослому.

Иранские аккаунты в социальных сетях, в том числе связанные с вооруженными силами, публикуют не только видеозаписи больших колонн техники, которые направляются на север, но обещают нападение и даже захват Баку, если хоть одна ракета или самолет пересечет границу ИРИ с территории Азербайджана. Пишут также, что руководство соседней страны находится под колпаком Моссада и делает все, что советуют кураторы из Тель-Авива. Понятно, что это ложь, но многие на нее ведутся.

Вопрос Алиева "Почему сейчас?" имеет только один ответ: пошел обратный отсчет до объявления ядерного статуса Ирана. Речь идет о нескольких неделях, а, возможно, и днях. Все предельно ясно: режим аятолл не хочет сюрпризов и демонстрирует Азербайджану реальную угрозу. Бряцание оружием бригадным генералом Киомарсом Хейдари сопровождается шквалом ура-патриотических публикаций в самом Иране.

.30 сентября Хоссейн Далириан, представитель Корпуса стражей исламской революции, написал в твиттере: "Просто представьте, что с Азербайджаном начинается война. Исламская Республика может запустить 1000 баллистических ракет и поразить 1000 ключевых точек. Война закончится за один прекрасный день. И не будет времени использовать другое оборудование. Не обращайте внимания на хвастовство [Алиева]".

В свою очередь новостной сайт Azeri Times, близкий к Алиеву, пытается успокоить азербайджанцев: "Те, кто беспокоится о возможном нападении Ирана на Азербайджан, должны знать, что любое нападение на Азербайджан имеет реальный потенциал вовлечения региональных и глобальных сверхдержав… Такой сценарий был бы единственной в жизни возможностью для глобальных сверхдержав атаковать. И Иран тоже хорошо это знает".

Но так ли это на самом деле, вопрос, конечно, интересный. Во всяком случае ни Вашингтон, ни Брюссель, ни Пекин, ни Москва с угрозами в адрес Тегерана не выступили. Все, что нужно перечисленным глобальным центрам силы, - это недопущения Ирана в ядерный клуб. Остальное, включая Баку, - вторично.

Очень похоже, что Алиев попал в нехорошую историю, войдя в союз с Тель-Авивом. Да, Азербайджан воспользовался израильскими беспилотниками в Арцахской военной кампании, но после этого нарисовалась зловещая проблема со стороны подозрительных клириков. Персы пригнали армию, требуя изгнать сионистов подальше от своих границ.

Но может быть дело не в "порочных связях" с иудеями, а в азербайджанских бунтах в самом Иране? Тамошнее информационное агентство Fars сообщает о регулярном подавлении полицией митингов в Тебризе, столице иранской провинции Восточный Азербайджан, где проживает многочисленное азербайджанское меньшинство. Люди выходят на улицы с плакатами "Да здравствует Азербайджан!" на азербайджанском языке, вызывая скрежет зубов у клириков и стражей исламской революции.

КСИР подозревает, что подстрекательством занимается Баку, а это, дескать, несет не меньшую угрозу безопасности режиму аятолл, чем возможный ракетно-бомбовый удар США и Израиля. Как бы там ни было, но для Алиева наступили тяжелые времена.

Источник - svpressa.ru
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