 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Президент Гани бежал из Афгана через Узбекистан на казахском самолете (подробности)
12:36 03.10.2021

Стали известны подробности побега бывшего президента Афганистана
Hasht e Subh Daily: экс-президент Афганистана Гани бежал из страны в ОАЭ через Узбекистан

Бывший президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны в ОАЭ через территорию Узбекистана. Подробности побега приводит местная газета Hasht e Subh Daily.

По данным издания, сначала экс-лидер Афганистана, его помощники и охранники использовали четыре служебных вертолета, предусмотренные для использования главой государства и его окружения в экстренных случаях. Как рассказал источник газеты, в узбекский город Термез прибыли 54 человека, в том числе 22 пилота и 22 телохранителя президента. При этом ни у кого на борту не было паспортов, а у нескольких человек из документов были только военные билеты.

В аэропорту Термеза Гани провел 31 час. Все это время он находился под охраной 200 военнослужащих Узбекистана. Днем 16 августа экс-президент и его окружение пересели на небольшой самолет без какой-либо символики. По данным портала Flightradar, лайнер принадлежал казахстанской авиакомпании FlyJet. "В самолете впервые за 28 часов мы получили немного воды и еды", - поделился представитель окружения Гани.

По его словам, чиновники ОАЭ заявили, что у сопровождающих Гани нет возможности жить в стране. Собеседник издания также добавил, что с момента приземления в Абу-Даби не видел ни бывшего главу государства, ни остальных официальных лиц.

Ранее в Пентагоне предположили местонахождение экс-президента Афганистана. По мнению главы ведомства Ллойда Остина, Гани направился в Объединенные Арабские Эмираты.

1 мая начался официальный вывод войск США и стран Североатлантического альянса с афганских территорий. После этого обстановка в стране обострилась. 15 августа боевики "Талибана" объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. В тот же день президент Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну. По некоторым данным, перед побегом экс-президент украл большую сумму денег из афганского бюджета.

Источник - лента.ру
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