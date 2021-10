"У Грефа оглушительный репутационный провал"

14:25 03.10.2021 Алексей Иванов



Вечером 30 сентября Тверской районный суд Москвы арестовал трех фигурантов "дела Раковой" - членов инновационной команды Марины Николаевны. Всем инкриминируется преступление по ч.4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).



Персонажи отнюдь не простые.



Так, заключены под стражу 2 топ-менеджера грефовского Сбера.



а) Управляющий директор ПАО "Сбербанк" Евгений Михайлович Зак. Выпускник факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М. В. Ломоносова по специальности "аналитика программирования" (2014) и Московской школы управления "Сколково" (2019). В 2012 году на Всероссийском студенческом форуме познакомился с Александром Страдзе, заместителем тогдашнего главы Минобрнауки Андрея Фурсенко; тот отчего-то "воспылал чувствами" к Жене Заку, и пригласил юного провинциала в Министерство образования и науки РФ - сначала на позицию ассистента начальника отдела, а позже и заместителя начальника отдела. С 2016-го "вплотную занялся проблемами дополнительного образования", продвигал внедрение экспериментальных методов в образовательной сфере (в частности, метод teaching in learning - когда дети учат взрослых). Вскоре перешел в действующий под эгидой министерства Фонд новых форм развития образования (ФНФРО), который "обеспечивает организационную, методическую и информационную поддержку проектов по разработке и внедрению уникальных образовательных методик и педагогических инициатив", "является проектным офисом Правительства РФ "Доступное дополнительное образование для детей", курирует создание и развитие детских технопарков "Кванториум" для школьников по всей России". Стал руководителем департамента бюджетного планирования и финансово-экономических моделей ФНФРО, после - заместителем генерального директора по развитию. Журналистам говорил о том, что широко применяет на практике свое "системное мышление - глобальное, алгоритмами, тактическое, стратегическое". В 2018-м вошел в число победителей всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России", то бишь "стал одним из 100 лучших управленцев России"; он был самым молодым финалистом конкурса (26 лет). В марте 2020 покинул ФНФРО ради назначения управляющим директором "Сбербанка".



б) Управляющий директор дивизиона "Цифровые платформы образования" ПАО "Сбербанк" Максим Алексеевич Инкин. Он изучал связи с общественностью в Российском государственном университете физической культуры, спорта и туризма (2004-09); работал в Министерстве образования и науки РФ, занимал должность заместителя начальника отдела департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи; довольно часто упоминался в прессе в качестве замгендиректора Фонда новых форм развития образования, генерального директора ФНФРО. Когда Марина Ракова была назначена вице-президентом ПАО "Сбербанк" - директором дивизиона "Цифровые платформы образования" (17.03.2020), Инкин оказался на должности управляющего директора дивизиона.



Также отправлена в СИЗО экс-сотрудница Фонда новых форм развития образования Кристина Александровна Крючкова. Сейчас она трудится юрисконсультом ПАО "Сбербанк" и преподавателем Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). Член правления Национальной ассоциации эндаументов, объединяющей ведущих участников и экспертов отрасли целевых капиталов некоммерческих организаций. На момент масштабного хищения являлась исполнительным директором российско-британского частного высшего учебного заведения "Шанинка" (Московская высшая школа социальных и экономических наук), которое выступала подрядчиком по госконтрактам в рамках проекта "Учитель будущего".



К вышеупомянутым фигурантам скоро, возможно, присоединится исполнительный директор дивизиона "Цифровые платформы образования" ПАО "Сбербанк" Анна Владимировна Хамардюк, 48-летняя уроженка Львова, выпускница филологического факультета Львовского национального университета им. Ивана Франко. Она прошла путь от методиста до начальника инновационно-аналитического отдела управления образования г. Муравленко Тюменской области, работала заместителем директора Центра дополнительного образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, начальником отдела анализа и прогнозирования в сфере образования Департамента образования и науки ХМАО, а в 2013-м переехала в Москву для продолжения карьеры на федеральном уровне (заместитель директора департамента стратегии, анализа и прогноза Минобрнауки, директор департамента стратегии, анализа и прогноза Минобрнауки, директор департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Минпросвещения РФ). Почетный работник общего образования Российской Федерации. Награждена премией Президента РФ "за высокое педагогическое мастерство, создание благоприятных условий для всестороннего развития личности, разработку авторских программ и учебных пособий". В прошлом году вместе с Раковой перебазировалась в Сбер.



Инкин, Зак, Крючкова и Хамардюк входят в ближайшее окружение Раковой. Евгения Зака к тому же называют любимчиком Германа Грефа.



***



РЕН ТВ: "Основные вопросы у следственных органов возникли к расходованию средств на федеральный проект "Учитель будущего". Собственно, сам этот проект подразумевал масштабную реформу системы образования в России, а Ракова была идейным вдохновителем проекта и добивалась федерального финансирования этой программы... Зак, согласно документации проекта, на момент хищений занимал пост замгендиректора Фонда новых форм развития образования. Именно он, а также бывший руководитель департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности Минпросвещения России Анна Хамардюк отвечали за "общие организационные мероприятия по проекту". Причем основную роль, если верить документам, играл Зак, который должен был отчитываться перед своим непосредственным руководителем Инкиным. Из паспорта проекта следует, что Ракова его возглавляла и лоббировала выделение огромного количества бюджетных средств на реализацию программы "Учитель будущего". А ответственными за реализацию проекта были Зак и Хамардюк. При этом после увольнения Раковой из Минпросвещения почти вся ее команда перешла на работу в Сбер вслед за своим бывшим патроном. Между тем за время работы Раковой в Минпросвещения Фонду новых форм развития образования выделили аж 2,837 миллиарда рублей субсидий. Заявление об отставке Раковой с поста замминистра было подписано в марте прошлого года, а в январе 2020 года фонд получил сразу 1,62 миллиарда рублей. Примечательно, что ни до Раковой, ни после ее ухода фонду такие огромные суммы господдержки не выделялись и близко. Какое количество денежных средств было похищено, пока можно говорить только приблизительно. Следствие пока оперирует понятием "десятков миллионов рублей". Не исключено, что в дальнейшем, по мере расследования уголовного дела, сумма увеличится до миллиарда".



The Moscow Post: "Работая в Минпросвещении и возглавляя "Фонд новых форм развития образования" (ФНФРО) Ракова пролоббировала выделение бюджетных средств этому же фонду. Средства направляли на осуществление госконтрактов по проекту "Учитель будущего", подрядчиком которого и была школа "Шанинка". Интересно, что одним из прямых учредителей вуза является Фонд "Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара" (Институт Гайдара). Среди учредителей "Шанинки" - "Фонд поддержки спорта и здоровья", связанный с олигархом Михаилом Прохоровым. В 2018 году "Шанинка" лишилась госаккредитации после проверки Рособрнадзора. Комиссия выявила "многочисленные нарушения требований образовательных стандартов". Тогда сотрудники учреждения пытались придать действиям надзорного органа политические мотивы, дескать, "речь идет о разгроме следующего после ЕУСПб вуза с либеральной репутацией". Круг лиц, с которыми Ракова вела незаконные операции, плотно отрабатывается силовиками. Обыски уже прошли у подруги подозреваемой, экс-руководителя департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности Минпросвещения России Анны Хамардюк, а также в домах экс-гендиректора "Фонда новых форм развития образования" Максима Инкина и его экс-заместителя Евгения Зака. МВД выясняет судьбу еще 150 миллионов рублей, которые были выплачены по трем контрактам. Надо сказать, что Ракова за короткий срок работы в министерстве успела нанести серьезный ущерб бюджету государства, как будто именно с такой целью она и была внедрена в госструктуру. Пост заместителя министра просвещения она заняла в октябре 2018 года, а в марте 2020 года она подала заявление об увольнении, при этом сразу же трудоустроилась в Сбербанк. Демонстративно о ее переходе на должность вице-президента сообщил сам глава Герман Греф... Следствию предстоит разобраться, есть ли в коррупционном скандале дополнительный иностранный след, кроме того, что "Шанинка" завязана на две столицы - Москву и Лондон. Интересно, ограничится ли дело Раковой только коррупционными обвинениями?".



Бывший депутат Госдумы РФ Вячеслав Лысаков: "Два факта возбуждения уголовных дел в отношении людей, не связанных друг с другом, но занимающихся цифровизацией. С одной стороны - арест основателя и гендиректора компании Group-IB Ильи Сачкова. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК (государственная измена). Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до 20 лет. С другой - обыски у недавнего замминистра просвещения, ныне вице-президента Сбербанка Марины Раковой, отвечающей там за "Цифровые платформы образования" и возглавившей также дочернее предприятие банка - ООО "СберОбразование". Возможное наказание - до 10 лет лишения свободы (ст. 159 УК РФ). Илья Сачков, занимающийся созданием инструментов и методов борьбы с киберпреступностью и входивший во все возможные советы, комитеты и комиссии - от ГД и МВД до европейских структур - переоценил свои таланты, возможно, продав Родину. Марина Ракова, родившаяся 7 апреля 1983 года в Алтайском крае в семье педагога и прокурора, находясь на должности заместителя главы Минпросвещения, пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), где она была гендиректором. Деньги направляли на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего". В качестве подрядчика, уточнил источник, привлекли российско-британский частный вуз "Шанинка" (официальное название - Московская высшая школа социальных и экономических наук). Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям. Утверждается, что ФНФРО неправомерно принял работы, выполненные "Шанинкой", и необоснованно выплатил деньги. Вот такие люди, пригреваемые Грефом, готовят нам "новый чудный мир образования". И где-то рядом кружит главный цифровик ГД депутат Хинштейн. И все это завязано на IT и цифровизации. Прямо какая-то дьявольщина в этой теме, право слово".



Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в беседе с газетой "Известия": "Я не думаю, что история Марины Раковой касается ее прошлой деятельности. Правоохранители делают некий посыл Сбербанку". ТГ-канал "Образ будущего": "Замминистра (экс) просвещения Ракова - человек Грефа. Когда представители Сбербанка отрицают связь уголовного дела с деятельностью банка, они должны также пояснять, как Ракова была введена Грефом в Минпросвещения. Интересное дело".



РИА Катюша: "Похоже, кое-кто на букву Г. на грани грандиозного шухера! Запасаемся попкорном и ждем. Не все "Сберкоту" масленица, Герман Оскарович!". Движение Сорок Сороков: "Наконец-то силовики разворошили грефовский ЛГБТ-муравейник врагов русского народа. Работайте, братья".



Главная фигурантка уголовного дела, Марина Ракова, бесследно исчезла. Есть версия, что подозреваемая сбежала на Украину вместе со своим любовником Артуром Стеценко, гражданином Незалежной. Стеценко занимался бизнесом там и тут, возглавлял несколько коммерческих компаний, потом тоже нарисовался в Фонде новых форм развития образования. РИА Новости: "Молодые люди отключили свои мобильные телефоны и не выходят на связь". В раковском подмосковном поместье (элитное СНТ "Выбор" в Немчиновке) оперативники обнаружили явные следы экстренных сборов. Говорят, что Ракова и Стеценко умчались восвояси на "очень дорогой немецкой иномарке".



"И вот этим субъектам, которые скрываются от следствия, Система доверяет цифровизацию страны. Герман Греф, действительно, получает сокрушительный удар по своей репутации. В любом случае, возбужденное дело может привести к сокращению ресурсных возможностей цифровизатора, а, в перспективе, приведет и к его краху", - замечает ТГ-канал "Друид".



Политолог Максим Жаров: "У Грефа оглушительный репутационный провал. Вице-президенты Сбербанка, скрывающиеся от следствия - это очень тревожный симптом, свидетельствующий о том, что элиты находятся на последней стадии "агломерирования" бюджетных средств, за которой всегда следует выход в кэш и бегство за границу".



Утром 1 октября Ракова объявлена в федеральный розыск, ей заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.



Тем временем Греф определился со сменщицей Раковой. Вице-президентом ПАО "Сбербанк" - директором дивизиона "Цифровые платформы образования" и гендиректором ООО "СберОбразование" назначена управляющий директор - начальник управления развития и карьеры ПАО "Сбербанк" Наталья Журавлева. Ранее она была проректором корпоративного университета Сбера, активно участвовала в запуске первых грефовских образовательных программ, открывала "Школу 21" (инновационный образовательный проект Сбербанка, одно из любимых детищ Грефа).



Журавлева работает в структурах кредитной организации примерно десять лет. "Наталья - опытный топ-менеджер, под руководством которого в Сбере были запущены масштабные и результативные инициативы в сфере обучения сотрудников и развития их талантов. Уверен, что она поможет команде успешно реализовать намеченные планы", - сказал первый зампред правления банка Лев Хасис. Источник - Завтра

